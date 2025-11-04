Увлекательная автоэкскурсия по Самаре с учителем истории предлагает вам увидеть и услышать то, что скрыто от глаз обычных туристов. Вы посетите Самарский элеватор, доходный дом Челышова и другие уникальные места.
Узнаете
Узнаете
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобный автоформат
- 📚 Исторические факты
- 🏛 Уникальные локации
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🔄 Гибкий маршрут
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Самарский элеватор
- Доходный дом Челышова
- Губернский рынок
- Место утраченного мужского монастыря
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Самарский элеватор — индустриальный памятник и объект культурного наследия, ожидающий своей судьбы.
- Доходный дом Челышова — архитектурный памятник 19 века с интересной историей владельца.
- Губернский рынок — трофейный немецкий авиационный ангар, переосмысленный династией архитекторов.
- Место утраченного мужского монастыря — с фактами и артефактами, которые не знают даже местные.
Вы услышите:
- При каких обстоятельствах появилась Самара.
- Как складывался менталитет и быт жителей с момента основания и до революции 1917 года.
- Как повлияла на город советская власть.
- Почему Самара стала космической столицей страны.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Lada Vesta SW или в ретро-формате на ГАЗ-24 (по согласованию).
- Есть возможность совместить трансфер из аэропорта/в аэропорт — подробности уточняйте в переписке.
- Подходит детям с 7 лет с интересом к истории и усидчивостью.
- Маршрут программы гибкий — я могу изменить его по вашему запросу.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 197 туристов
Дипломированный учитель истории и обществознания с семнадцатилетним стажем в самарском такси. Знаю и очень люблю свой город. Помимо экскурсий занимаюсь социальными проектами и веду страничку в соцсетях, посвящённую истории Самары.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Екатерина
4 ноя 2025
Экскурсия замечательная! Самара город контрастов, много красивых мест посетили. Спасибо, Антону за любовь к своему городу и интересный рассказ и показ.
Е
Елена
3 ноя 2025
Всем доброго времени суток. Сегодня с сыном (12лет) были на экскурсии "Все сезонная автоэкскурсия по Самаре с учителем истории". Экскурсия полностью на машине, было несколько остановок. Антон рассказывал интересно, с
е
екатерина
3 ноя 2025
Были в Самаре всего день и эта экскурсия - лучшее решение.
Узнали о Самаре, если не все, то многое.
Была накладка по времени - одновременно прошла оплата от двоих, все решили быстро и в нашу пользу. В итоге по времени получилось даже больше заявленного.
Было интересно и комфортно, спасибо Антону.
Узнали о Самаре, если не все, то многое.
Была накладка по времени - одновременно прошла оплата от двоих, все решили быстро и в нашу пользу. В итоге по времени получилось даже больше заявленного.
Было интересно и комфортно, спасибо Антону.
А
Андрей
31 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия от Антона. Интересная подача материала, любопытные факты. Видео, что человеку просто доставляет удовольствие рассказывать про свой город туристам. Рекомендую.
Виктория
26 окт 2025
Антон провел нас сквозь историю своего города в комфортной обстановке, несмотря на ненастную погоду. Хочется отметить прекрасную подачу материала, количество достопримечательностей, которые мы посетили и любовь к своему городу. За счет таких людей в нашей стране развивается местный туризм❤️ Огромная Вам благодарность за восхитительно проведенное время😊
Н
Наталия
22 окт 2025
Экскурсия очень интересная и обширная. Но нам не хватило выходов из машины для фото съемки и просто, чтобы посмотреть на город и здания. Из окна машины всё-таки не очень хороший обзор.
И
Ирина
15 окт 2025
Мы были на автоэкскурсии по Самаре с учителем истории Антоном. Нам очень понравилась и сама экскурсия, удивительные новые факты и истории моего родного города(сейчас живу в Хабаровске), заказывала эту экскурсию
С
Светлана
11 окт 2025
Прекрасно, познавательно провели время, большое спасибо Антону, его намерение влюбить в Самару увенчалось успехом.
Наталья
5 окт 2025
Отличная экскурсия, сам формат, знания гида и подача материала, удобство перемещения. Сразу можно отметить для себя все интересные точки для самостоятельного путешествия по городу. Рекомендую для первого знакомства с Самарой.
П. с. и да, Антон, беру свои слова назад- закаты у вас совсем не хуже, чем в Нижнем Новгороде!
П. с. и да, Антон, беру свои слова назад- закаты у вас совсем не хуже, чем в Нижнем Новгороде!
В
Валентина
4 окт 2025
Если хочется узнать максимально много информации о городе, то это к Антону! Профессиональный, грамотный, знающий гид-историк! Охватил очень много за малое время! И спасибо ребятам, кто оставил рекомендацию о встрече в аэропорту, заехали на Вертолётку-виды сумасшедше красивые! Мы оооочень довольны! Успехов!
Евгения
2 окт 2025
Настоятельно рекомендую начать знакомство с прекрасной Самарой именно с этой экскурсии. Во-первых, она полностью автомобильная, и за 2,5 часа мы объехали основные знаковые точки, а их много, немаленького города, узнали
Л
Лариса
27 сен 2025
Антон, жизнерадостный, активный, влюбленный в свою профессию и Самару. Эрудированный, увлеченный, не равнодушный. Рассказывает красочно и эмоционально. Рекомендуем👍
О
Оксана
27 сен 2025
Очень понравилась экскурсия с Антоном, это человек, который очень увлечен своим делом.
Подошел к экскурсии с заботой и интересной подачей информации.
Мы посмотрели весь город и, действительно, полюбили!
Подошел к экскурсии с заботой и интересной подачей информации.
Мы посмотрели весь город и, действительно, полюбили!
Евгений
21 сен 2025
Полезная экскурсия, за 2 часа по могает с ориентироваться по городу, где что находится и увидеть дальние достопримечательности. Мне не хватило выхода на улицу из машины, так как я курю,
а
анастасия
15 сен 2025
Посетили экскурсию, были 2 взрослых и 2 детей 9 и 12 лет. Экскурсия была интересной. Экскурсовод отаечал на вопросы. Очень комфортно посещать экскурсию по городу на авто. В процессе делали остановки для фото. Рекомендую для посещения.
Входит в следующие категории Самары
Похожие экскурсии из Самары
Индивидуальная
до 5 чел.
Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
Увидеть главные достопримечательности города и спуститься в настоящий военный бункер
Начало: Улица Фрунзе, 167
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Самара. Путешествие во времени
Обзорная экскурсия по городу в мини-группе
Начало: На площади Революции
15 ноя в 13:00
22 ноя в 13:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Исследуйте непарадную Самару: аутентичные дворики, местные байки и артефакты из прошлых эпох. Откройте город с новой стороны, полной деталей и колорита
Начало: В районе улицы Ленинградской
Завтра в 15:30
12 ноя в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.