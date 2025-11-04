Е Екатерина Экскурсия замечательная! Самара город контрастов, много красивых мест посетили. Спасибо, Антону за любовь к своему городу и интересный рассказ и показ.

Е Елена читать дальше юмором, скучно не было. Лучше данную экскурсию посетить при приезде в Самару, чтобы для себя позже составить маршрут по городу. У нас экскурсия была заключительной в поездке, но мы не жалеем, в следующий раз будем заранее знать куда пойти. Спасибо большое Антону. Экскурсию и экскурсовода рекомендуем! Всем доброго времени суток. Сегодня с сыном (12лет) были на экскурсии "Все сезонная автоэкскурсия по Самаре с учителем истории". Экскурсия полностью на машине, было несколько остановок. Антон рассказывал интересно, с

е екатерина Были в Самаре всего день и эта экскурсия - лучшее решение.



Узнали о Самаре, если не все, то многое.

Была накладка по времени - одновременно прошла оплата от двоих, все решили быстро и в нашу пользу. В итоге по времени получилось даже больше заявленного.



Было интересно и комфортно, спасибо Антону.

А Андрей Нам очень понравилась экскурсия от Антона. Интересная подача материала, любопытные факты. Видео, что человеку просто доставляет удовольствие рассказывать про свой город туристам. Рекомендую.

Виктория Антон провел нас сквозь историю своего города в комфортной обстановке, несмотря на ненастную погоду. Хочется отметить прекрасную подачу материала, количество достопримечательностей, которые мы посетили и любовь к своему городу. За счет таких людей в нашей стране развивается местный туризм❤️ Огромная Вам благодарность за восхитительно проведенное время😊

Н Наталия Экскурсия очень интересная и обширная. Но нам не хватило выходов из машины для фото съемки и просто, чтобы посмотреть на город и здания. Из окна машины всё-таки не очень хороший обзор.

И Ирина читать дальше больше для подруги из Хабаровска, которая гостила у меня(у нас был отпуск), она так же получила много положительных эмоций познакомилась с Самарой, мы получили большое удовольствие от этой экскурсии! Особую благодарность выражаем Антону, всё очень грамотно, доступно и интересно рассказывал об истории многих зданий старых построек Самары и современных фактах(причём двое из нас были самарчанки), узнали много нового о своём городе. Антон очень приятный, эрудированный и внимательный молодой человек, учитывал все наши пожелания! Большое спасибо!

Антону успехов и исполнения всех его планов!!! Мы были на автоэкскурсии по Самаре с учителем истории Антоном. Нам очень понравилась и сама экскурсия, удивительные новые факты и истории моего родного города(сейчас живу в Хабаровске), заказывала эту экскурсию

С Светлана Прекрасно, познавательно провели время, большое спасибо Антону, его намерение влюбить в Самару увенчалось успехом.

Наталья Отличная экскурсия, сам формат, знания гида и подача материала, удобство перемещения. Сразу можно отметить для себя все интересные точки для самостоятельного путешествия по городу. Рекомендую для первого знакомства с Самарой.

П. с. и да, Антон, беру свои слова назад- закаты у вас совсем не хуже, чем в Нижнем Новгороде!

В Валентина Если хочется узнать максимально много информации о городе, то это к Антону! Профессиональный, грамотный, знающий гид-историк! Охватил очень много за малое время! И спасибо ребятам, кто оставил рекомендацию о встрече в аэропорту, заехали на Вертолётку-виды сумасшедше красивые! Мы оооочень довольны! Успехов!

Евгения читать дальше о его истории, этапах развития, о его характере, увидели места, которые обязательно стоит внимательно рассмотреть позже, избирательно пройдя по городу уже пешком. Во-вторых, хотя, это скорее, во-первых, Антон - замечательный гид, в котором прекрасно все: любовь к городу, знания о нем, лексика, дикция, обаяние, и к тому же он прекрасно водит машину. Настоятельно рекомендую начать знакомство с прекрасной Самарой именно с этой экскурсии. Во-первых, она полностью автомобильная, и за 2,5 часа мы объехали основные знаковые точки, а их много, немаленького города, узнали

Л Лариса Антон, жизнерадостный, активный, влюбленный в свою профессию и Самару. Эрудированный, увлеченный, не равнодушный. Рассказывает красочно и эмоционально. Рекомендуем👍

О Оксана Очень понравилась экскурсия с Антоном, это человек, который очень увлечен своим делом.

Подошел к экскурсии с заботой и интересной подачей информации.



Мы посмотрели весь город и, действительно, полюбили!

Евгений читать дальше но это субъективно, практически 2 часа не курил. Жене гид понравился, мне меньше. . Так как в разговоре все время подчёркивал свою значимость, но это мое восприятие. Экскурсию рекомендую. Советую договариваться с гидом, чтобы встречал в аэропорту, тогда по дороге в город он может вас завести на верталетную площадку, там открывается очень красивый вид на Волгу. Нам с начало цена 2000₽ показалась дорого, а оказывается нормально. Цена такси до города 1500..1600₽ по приложению, самим на верталетную площадку съездить на такси не меньше 1000₽. Так что рекомендую! Полезная экскурсия, за 2 часа по могает с ориентироваться по городу, где что находится и увидеть дальние достопримечательности. Мне не хватило выхода на улицу из машины, так как я курю,