Экскурсии проходящие только летом в Самаре

Найдено 47 экскурсий в категории «Летние» в Самаре, цены от 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворики старой Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
75 отзывов
Экскурсия по Дворикам старой Самары: история, архитектура, жизнь
Погрузитесь в атмосферу старой Самары, пройдя по её историческим дворикам, полным удивительных историй и архитектурных открытий
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 400 за всё до 10 чел.
Идеальный микс по-самарски
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
116 отзывов
Популярное предложение
Идеальный микс по-самарски: экскурсия по Самаре
Экскурсия по Самаре: архитектурные шедевры, исторические факты и современные достопримечательности. Погружение в прошлое и настоящее города
14 июня в 13:00
15 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Самара
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
251 отзыв
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Другая Самара: окраины старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
Популярное предложение
Другая Самара: окраины старого города - путешествие в прошлое
Приглашаем на уникальную прогулку по самарским окраинам, где каждый уголок хранит истории прошлого века
Начало: На Площади Революции
Сегодня в 16:30
Завтра в 19:30
3 400 за всё до 6 чел.
Самара: прогулка вдоль Волги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Самара: историческая прогулка вдоль Волги с экскурсоводом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, где каждый шаг рассказывает историю. Откройте для себя памятники, Жигулевский пивзавод и многое другое
Начало: В районе Речного вокзала
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
По старинным улицам Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
71 отзыв
Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Революции, около памятника Ленину
Сегодня в 20:00
12 июня в 17:00
4 000 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Самару
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Добро пожаловать в Самару
Познакомиться с красивым волжским городом на экскурсии по главным достопримечательностям центра
Начало: Речной вокзал
10 июня в 13:00
1 июля в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Питер в Самаре - прогулка по парадным
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Питер в Самаре: уникальная прогулка по парадным и дворам
Откройте для себя скрытые уголки Самары и погрузитесь в атмосферу Петербурга во время этой захватывающей прогулки
Начало: На пересечении улиц Некрасовской и Куйбышева
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Самаре
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
249 отзывов
Популярное предложение
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре с посещением старого города, Жигулевского комбината, набережной и других знаковых мест
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
207 отзывов
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Самара - жемчужина Поволжья
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
134 отзыва
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Неизведанная Самара
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Неизведанная Самара
Раскрыть тайны одного из самых брутальных районов города и уловить очарование местной архитектуры
Начало: У метро Безымянка
Сегодня в 15:30
10 июня в 08:00
3 200 за всё до 8 чел.
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Самарская Лука: путешествие по волжским панорамам и истории
Погрузитесь в мир величественных пейзажей и завораживающих историй Самарской Луки. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Авто-путешествие по Самарской Луке
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
76 отзывов
Авто-путешествие по Самарской Луке: живописные пейзажи и культурное наследие
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
15 июня в 08:30
24 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Погрузитесь в мир самарского стрит-арта. Узнайте о местных художниках, муралах и граффити. Откройте для себя альтернативный взгляд на город
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
4 400 за всё до 10 чел.
Самарское Заволжье
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
Путешествие по Самарскому Заволжью: от истории к сыроварне
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки, насладитесь вкусом местных сыров и уникальными пейзажами
Начало: Речной вокзал или с. Рождествено
15 июня в 09:00
24 июня в 09:00
13 000 за всё до 3 чел.
На автобусе-кабриолете по Самаре
🚌 На автобусе
🏎 На кабриолете
Аудиогид
1.5 часа
67 отзывов
На автобусе-кабриолете по Самаре: аудиогид и панорамные виды
Автобус-кабриолет - современный способ знакомства с Самарой. За 1,5 часа вы увидите исторический центр города и его главные достопримечательности
Начало: У Речного вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
700 за человека
Были и легенды Царева кургана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Были и легенды Царева кургана: путешествие в историю и мифы Самары
Вас ждет погружение в удивительный мир историй и легенд Царева кургана, где каждый камень хранит свою тайну
Начало: В вашем отеле/месте проживания
10 июня в 09:00
12 июня в 15:00
9 800 за всё до 3 чел.
Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
Индивидуальная
1 час
12 отзывов
Самарские истории: путешествие по времени с купцами и дворянами
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У костёла (храма Пресвятого Сердца Иисуса)
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
от 1 600 за всё до 8 чел.
Такая разная Самара: от модерна до деревянного зодчества
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Такая разная Самара: путешествие от модерна до деревянного зодчества
Погрузитесь в атмосферу старой Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Ленинградская
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 200 за всё до 6 чел.
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Большинство гостей Самары любуется старинными купеческими особняками, не догадываясь, какая жизнь скрывается за их фасадами. Узнайте тайны и истории города
Начало: В районе улицы Ленинградской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
50004 000 за всё до 10 чел.
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
Познакомиться с главными достопримечательностями старинного города на Волге
Начало: На улице Вилоновской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
🚲 На велосипеде
🚣‍♂️ На байдарках
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Погрузитесь в мир природы и гастрономии с нашей экскурсией. Вас ждет путешествие по Волге, велосипедный тур и сырная феерия
Начало: В селе Гаврилова Поляна
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 8 900 за всё до 20 чел.
Куйбышевские стиляги: трип по Самаре 1950-х
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Куйбышевские стиляги: погружение в атмосферу Самары 1950-х
Погрузитесь в атмосферу Куйбышева 1950-х, пройдитесь по местному «Бродвею» и узнайте Самару с неожиданной стороны
Начало: На площади Революции
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 335 за всё до 10 чел.
Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
Узнайте легенды Самары в Музее Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания ждут вас в старинном доме
Начало: В Музее Городских Легенд
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за всё до 4 чел.
Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарской области, где вас ждут величественные горы, морские пейзажи и загадки истории
Начало: В удобном для вас месте в Самаре
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 600 за всё до 3 чел.
Самара: романтика советского модернизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Самара: путешествие по эпохе советского модернизма и космических достижений
Погрузитесь в атмосферу советской эпохи, исследуя архитектурные шедевры Самары, вдохновленные космической эрой
Начало: В районе площади Славы
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 335 за всё до 10 чел.
Подводная охота на Волге
🚤 На катере
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Подводная охота на Волге: эксклюзивный опыт в Самаре
Откройте для себя красоту подводного мира Волги в компании опытного инструктора. Подводная охота - это захватывающее приключение и незабываемые впечатления
Начало: В районе Красной Глинки
10 июня в 13:30
12 июня в 10:00
6 500 за человека
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 600 за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия по Самаре подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по старинным улочкам, площадям и набережной. Узнайте больше о жизни города
Начало: В любой точке города
12 июня в 17:00
16 июня в 17:00
5 200 за всё до 10 чел.
Свидание с Самарой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
22 июля в 10:00
23 июля в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
Дайвинг на Волге или Голубом озере
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Погружение в Голубое озеро и Волгу: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия для всех уровней подготовки. Погружение в Волгу или Голубое озеро, инструктаж и экипировка включены
Начало: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 2 чел.
Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Удивительные пейзажи и легенды Самарской Луки для всей семьи
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки. Узнайте о редких растениях и животных, посетите музеи и живописные места. Идеально для всей семьи
Начало: На ж/д станции «Жигулёвское море» или в Тольятти
22 июля в 08:00
23 июля в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Мифы и легенды Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Мифы и легенды Самары: путешествие по загадочным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Начало: у дома-музея В.И. Ленина
10 июня в 14:00
11 июня в 10:00
3 750 за всё до 10 чел.
История и жизнь самарского театра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
История и жизнь самарского театра
Найти золотой ключик от сказочного мира
Начало: На площади Чапаева
Завтра в 10:00
12 июня в 16:30
3 335 за всё до 10 чел.
Поймать Самарский вайб
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Поймать Самарский вайб
Старинная набережная, виды Волги и Жигулёвских гор, релакс в термах с саунами и большим бассейном
Начало: У фонтана «Парус» на Ленинградском спуске
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
Место силы Самары: остров, которого не было
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Место силы Самары: остров, которого не было
Наполниться гармонией и зарядиться солнцем в волшебной локации с целительницей
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 10 чел.
Прогулка по самому опасному району дореволюционной Самары
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по самому опасному району дореволюционной Самары
Увидеть заброшенные дома в Запанском и узнать, как горчишники держали в страхе весь город
Начало: На Комсомольской площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
40003 200 за всё до 10 чел.
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
Посетить старинные сёла Рождествено и Подгоры и проехать по живописным тропам вдоль Жигулёвских гор
Начало: на пристани Ульяновского спуска
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
63005 670 за всё до 4 чел.
На багги - до Лысой горы
🛞 Багги
Мини-группа
2 часа
На багги - до Лысой горы: групповая экскурсия в Самаре
Присоединяйтесь к захватывающей поездке на багги до Лысой горы в Самаре. Путешествие включает лесные тропы, гористую местность и потрясающие виды
Начало: На Демократической улице
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
7 000 за человека
По лесопарку «Дубки» - на квадроцикле
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
1 час
По лесопарку «Дубки» - на квадроцикле
Получите дозу адреналина и насладитесь природой, не покидая города. Подходит для всех уровней водителей
Начало: На Демократической улице
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:30 и 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
3 000 за человека
До Лысой горы: прогулка на квадроцикле
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
2 часа
До Лысой горы: прогулка на квадроцикле
Погонять по лесным тропам и полюбоваться видом на волжские просторы в мини-группе
Начало: На Демократической улице
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
6 000 за человека
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
Полюбоваться волжской Швейцарией, прогуляться к святому источнику и побывать в доме-музее Репина
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
16 700 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по старой Самаре
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
Прогулка с гидом-фотографом по Самаре: уютные закоулки и живописные виды
Лёгкая прогулка по небанальным локациям Самары с новым взглядом на город и профессиональными фотографиями на память
10 июня в 13:30
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов
Погрузитесь в мир авангарда в Самаре: уникальная возможность взглянуть на искусство глазами его создателей
Начало: На площади Революции
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
8 499 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Всё замечательно! Пунктуально, профессионально и очень душевно! С максимальным учётом наших пожеланий)))
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    На автобусе-кабриолете по Самаре
    Очень понравилась экскурсия на автобусе- кабриолете. АудиоГид рассказывает всё понятно и интересно. По времени чуть больше часа. Как раз чтобы не устать и всё посмотреть
  • А
    Артём
    6 июня 2024
    Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Одно из уникальных мест, которые можно посетить в Самаре. Частный музей расположен в большом пространстве, которое разделено на большое количество
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    различных функциональных зон. Основная составляющая - это, конечно, городские легенды; но посещение этого места будет полезно и людям, которые интересуются не только самарским городским фольклором, но и проблемами сохранения исторически-архитектурного наследия. Я посещал экскурсию в составе группы музейных сотрудников из другого самарского музея и, с точки зрения организации данного экспозиционного пространства, оно создано на достаточно высоком уровне. В процессе экскурсии затрагиваются темы как истории самого дома - имения - в котором сейчас располагается музей, так и истории борьбы владельца музея за спасение исторического здания от сноса. И, разумеется, в подвале дома как раз и располагается экспозиция, посвящённая самарским городским легендам, которые были собраны при создании этого музея. В качестве экспонатов в целом на разных этажах представлены как предметы дореволюционной мебели/обстановки, так и инсталляции/живописные работы современных самарских художников, близкие по своей тематике этому месту, и многое другое. Персонал музея очень открытый и доброжелательный; о смысловом наполнении, требуемом возрастном цензе, времени и дате возможно договориться заранее.

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
    Отличная экскурсия и маршрут, гид Александра все подробно рассказала, дети были увлечены несмотря на жару
  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
    Замечательная экскурсия от профессионала своего дела. Эрудиция Ольги распространяется далеко за пределы оговоренной темы. Она сыпет фактами, интересными историями и держит
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    внимание гостей. Отдельно стоит отметить ее терпение по отношению к подросткам) Я с удовольствием порекомендовала бы Ольгу в качестве экскурсовода по красотам Самарской земли друзьям и сама бы хотела посетить и другие ее экскурсии.

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    На автобусе-кабриолете по Самаре
    Не пожалели. Получили представление о достопримечательностях Самары.
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    На автобусе-кабриолете по Самаре
    Были на экскурсии с аудиогидом, впечатления остались хорошие, немного не совпадает рассказ с достопримечательностями, как-будто заранее говорят, может так задумано.
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    Благодаря экскурсии узнали про новую геолокацию культурно-выставочный центр "Радуга", советую его посетить, атмосферно и много всякого интересного можно приобрести. Водитель и сопровождающий менеджер были доброжелательны, атмосфера уюта и заботы. Спасибо!

  • Б
    Борис
    5 июня 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Спасибо Сергею за душевный приём, будто не экскурсия, а пришёл в гости к старинным друзьям. Приятная велопрогулка: вкуснейшие сыры (берите с
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    собой рюкзак, чтобы купить побольше), освежающий ледяной грот и умиротворяющий вид со склона горы. Впервые на сап-доске, впервые на Волге, первый раз в этом году купался в открытой воде. А самое главное - вы можете уехать с мечтой вернуться, чтобы Сергей помог вам увидеть и другие красоты Волги, скрытые блеском её вод.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Спасибо Екатерине за увлекательную экскурсию! Особенно впечатлила гора Стрельная, великолепие природы, шикарные виды! Немного сложная дорога, в конце небольшой серпантин, но оно того стоит!!!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Замечательно провели время в Самаре. Экскурсовод Любовь живая, энергичная, экскурсия прошла легко и интересно! Ответила на все вопросы, рассказала где нам лучше провести свободное время. Спасибо большое! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Дворики старой Самары
  2. Идеальный микс по-самарски
  3. Знакомьтесь, Самара
  4. Другая Самара: окраины старого города
  5. Самара: прогулка вдоль Волги
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
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