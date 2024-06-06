1 чел.
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Индивидуальная
1 час
Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
Узнайте легенды Самары в Музее Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания ждут вас в старинном доме
Начало: В Музее Городских Легенд
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Место силы Самары: остров, которого не было
Наполниться гармонией и зарядиться солнцем в волшебной локации с целительницей
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Индивидуальная рыбалка на судака и щуку в Самаре. Всё включено: снасти, приманки, трансфер, видео. Возраст 12+
Начало: От места вашего проживания
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
33 340₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём6 июня 2024Одно из уникальных мест, которые можно посетить в Самаре. Частный музей расположен в большом пространстве, которое разделено на большое количество
- ММарина3 июня 2024Хочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсанты остались под впечатлением! Приятный,
- ООльга31 мая 2024Очень хотелось в Самаре посетить что-то необычное. Нашла эту экскурсию. Не разочаровалась. Необычная подача материала, интересные легенды. Некоторые легенды уже
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Уникальный опыт»
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