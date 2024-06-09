Прогулка на квадроцикле по лесопарку «Дубки» - это отличная возможность получить дозу экстрима и насладиться природой, не покидая города.
Даже если вы никогда не управляли квадроциклом, опытные инструкторы проведут подробный инструктаж
Даже если вы никогда не управляли квадроциклом, опытные инструкторы проведут подробный инструктаж
5 причин купить эту экскурсию
- 🚴♂️ Экстрим и природа в одном
- 🌳 Лесопарк «Дубки» в пределах города
- 👨🏫 Подробный инструктаж для всех уровней
- 📸 Фотографии включены
- 🛡️ Полная экипировка
Что можно увидеть
- Лесопарк «Дубки»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:30, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Забудьте о работе и получите новые незабываемые эмоции в природном лесопарке «Дубки»! Прогулка подойдёт как начинающим, так и опытным водителям. Перед стартом мы проведём подробный инструктаж, а живописный и экстремальный лесной маршрут позволит вам освоить азы управления квадроциклом и насладиться природой, не выезжая из города.
Организационные детали
- В стоимость входит: аренда квадроцикла (вы — водитель), вводный инструктаж, экипировка (шлем, очки, балаклава, перчатки), сопровождение по маршруту, фотографии
- На точку старта вам нужно добраться самостоятельно на личном или общественном транспорте
- С вами поеду я или другой инструктор из нашей команды
Особенности формата
- Детей берём пассажирами с 6 лет. За руль квадроцикла можно с 16 лет
- Уровень сложности — средний
- Доплата за пассажира — 500 руб. Максимальный вес на одном квадроцикле — 130 кг.
- В выходные стоимость прогулки 3500 руб.
- Лица в алкогольном, наркотическом и другом опьянении за руль не допускаются
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:30 и 18:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Будние дни
|3 000 ₽
|Выходные /Праздничные дни
|3 500 ₽
|Пассажир
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Демократической улице
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:30 и 18:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Самаре
Мы команда гидов и инструкторов с более чем 5-летним опытом работы. Мы любим природу нашей Самарской области и стремимся приобщить к её красоте всех наших клиентов!Задать вопрос
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