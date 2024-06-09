По лесопарку «Дубки» - на квадроцикле

Получите дозу адреналина и насладитесь природой, не покидая города. Подходит для всех уровней водителей
Прогулка на квадроцикле по лесопарку «Дубки» - это отличная возможность получить дозу экстрима и насладиться природой, не покидая города.

Даже если вы никогда не управляли квадроциклом, опытные инструкторы проведут подробный инструктаж
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и помогут освоить азы управления. Живописные лесные тропы подарят незабываемые эмоции и позволят забыть о повседневных заботах. В стоимость включены аренда квадроцикла, экипировка и сопровождение по маршруту. Прогулка подходит как для начинающих, так и для опытных водителей

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚴‍♂️ Экстрим и природа в одном
  2. 🌳 Лесопарк «Дубки» в пределах города
  3. 👨‍🏫 Подробный инструктаж для всех уровней
  4. 📸 Фотографии включены
  5. 🛡️ Полная экипировка

Что можно увидеть

  • Лесопарк «Дубки»
По лесопарку «Дубки» - на квадроцикле
По лесопарку «Дубки» - на квадроцикле
По лесопарку «Дубки» - на квадроцикле
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:30, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Забудьте о работе и получите новые незабываемые эмоции в природном лесопарке «Дубки»! Прогулка подойдёт как начинающим, так и опытным водителям. Перед стартом мы проведём подробный инструктаж, а живописный и экстремальный лесной маршрут позволит вам освоить азы управления квадроциклом и насладиться природой, не выезжая из города.

Организационные детали

  • В стоимость входит: аренда квадроцикла (вы — водитель), вводный инструктаж, экипировка (шлем, очки, балаклава, перчатки), сопровождение по маршруту, фотографии
  • На точку старта вам нужно добраться самостоятельно на личном или общественном транспорте
  • С вами поеду я или другой инструктор из нашей команды

Особенности формата

  • Детей берём пассажирами с 6 лет. За руль квадроцикла можно с 16 лет
  • Уровень сложности — средний
  • Доплата за пассажира — 500 руб. Максимальный вес на одном квадроцикле — 130 кг.
  • В выходные стоимость прогулки 3500 руб.
  • Лица в алкогольном, наркотическом и другом опьянении за руль не допускаются

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:30 и 18:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Будние дни3 000 ₽
Выходные /Праздничные дни3 500 ₽
Пассажир500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Демократической улице
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:30 и 18:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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