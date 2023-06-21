В зависимости от вашего уровня подготовки, мы отправимся изучать подводный мир в одно из подходящих мест на Волге или поедем в Исаклинский район, где находится потрясающее Голубое озеро, самое глубокое в Самарской области. Вы пройдете инструктаж, получите экипировку — и приступите к захватывающему погружению.
Описание экскурсии
Для тех, у кого уже есть подготовка не ниже AOWD PADI и сертификат дайвера, я организую погружение в живописное Голубое озеро-колодец с изумрудными оттенками воды, глубиной почти 30 метров и необыкновенными сводами карстовых стен. Температура воды +8 градусов. Погружения индивидуальные — инструктор и вы.
Всех остальных, включая новичков, я приглашаю отправиться на быстроходном катере в одно из мест на Волге. Вы освоите первые навыки дайвинга, получите снаряжение и под моим руководством приступите к исследованию подводного мира реки.
Организационные детали
- До места начала программ вам нужно добраться самостоятельно. Также за дополнительную плату я могу организовать трансфер до Голубого озера — 1500 ₽ за чел., 2000 ₽ за двоих.
- Программа проводится с конца мая до октября
- При бронировании укажите, пожалуйста, размер одежды, обуви и вес для подготовки снаряжения. Если у вас есть свое — вы можете взять его с собой.
- Для участия необходимо хорошее самочувствие и настроение!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 188 туристов
Я профессиональный дайвинг-инструктор PADI и инструктор по подводной охоте. Уже много лет занимаюсь организацией путешествий, активного отдыха и приключенческих программ как в Самарской области, так и в других регионах. Я родился
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Голубое озере - очень интересное место! Чистейшая холодная вода, фантастические космические подводные пейзажи, дружелюбная команда, интересные рассказчики. Очень доволен!
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