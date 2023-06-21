В зависимости от вашего уровня подготовки, мы отправимся изучать подводный мир в одно из подходящих мест на Волге или поедем в Исаклинский район, где находится потрясающее Голубое озеро, самое глубокое в Самарской области. Вы пройдете инструктаж, получите экипировку — и приступите к захватывающему погружению.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Для тех, у кого уже есть подготовка не ниже AOWD PADI и сертификат дайвера, я организую погружение в живописное Голубое озеро-колодец с изумрудными оттенками воды, глубиной почти 30 метров и необыкновенными сводами карстовых стен. Температура воды +8 градусов. Погружения индивидуальные — инструктор и вы.

Всех остальных, включая новичков, я приглашаю отправиться на быстроходном катере в одно из мест на Волге. Вы освоите первые навыки дайвинга, получите снаряжение и под моим руководством приступите к исследованию подводного мира реки.

Организационные детали