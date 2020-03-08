19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Очарование старого центра

Вы прогуляетесь по тихим колоритным улочкам с деревянными постройками 19 века, оцените искусство мастеров-плотников, украсивших дома символами, которые восходят к временам Древней Руси. Нам встретятся поразительные купеческие особняки и доходные дома: я обязательно поделюсь с вами тайнами и реальными историями купеческих династий города. И как не заглянуть в самарские дворики? Именно здесь вы увидите клейменные кирпичи из той эпохи, когда Самару называли «Русским Чикаго». Вы прогуляетесь по местам, где ходили Александр II и Ленин, Шаляпин и Чайковский, Алексей Толстой и Максим Горький. А со смотровой площадки полюбуетесь живописной панорамой Волги, обрамленной красивой набережной!

«Поволжский Иерусалим»

Самара — это многокультурный город, и в этом вы тоже убедитесь на нашей прогулке. Рядом с православными храмами здесь соседствуют храмы других конфессий — хоральная синагога, соборная мечеть, армянская апостольская церковь. Наш маршрут пройдет мимо католического костела с высокими шпилями и лютеранской кирхи.

Визитные карточки Самары

Вы увидите один из старейших заводов России — Жигулевский пивоваренный завод. Здесь можно попробовать оригинальные пенные напитки, которые известны далеко за пределами Самары. И пусть вас не удивляет, что по соседству с пивоваренным заводом находится православная женская обитель середины 19 века — архитектурный комплекс Иверского монастыря, который украшает панораму города позолоченными куполами и монастырской оградой с башенками.

Тайны советского Куйбышева

За фасадами Самары спрятано немало секретов: если вы только понаслышке знаете о бункере Сталина, мы спустимся с вами на глубину 37 метров к засекреченному оборонительному сооружению, созданному в годы войны в «запасной столице» СССР. А чтобы понять, почему много лет город был «закрытым», мы поговорим о достижениях куйбышевских (самарских) ученых, конструкторов и инженеров, чьими руками была создана ракета, на которой покорил космос Юрий Гагарин.