19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Времена и эпохи Самары — обзорная прогулка

Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер

Любовь
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Любовь – ваш гид
Давайте прогуляемся по старым районам Самары, где деревянные домики с древнерусскими символами соседствуют с советской архитектурой.

Вы побываете на парадных улицах города и услышите местные легенды в атмосферных двориках, пройдете тропами Шаляпина и Горького, увидите знаменитый Жигулевский пивоваренный завод и храмы нескольких конфессий.

Самара откроется перед вами во всей красе: многокультурная, колоритная и душевная.
3750 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии19 отзывов
4.95
Времена и эпохи Самары — обзорная прогулка
Времена и эпохи Самары — обзорная прогулка

Что вас ожидает

Очарование старого центра
Вы прогуляетесь по тихим колоритным улочкам с деревянными постройками 19 века, оцените искусство мастеров-плотников, украсивших дома символами, которые восходят к временам Древней Руси. Нам встретятся поразительные купеческие особняки и доходные дома: я обязательно поделюсь с вами тайнами и реальными историями купеческих династий города. И как не заглянуть в самарские дворики? Именно здесь вы увидите клейменные кирпичи из той эпохи, когда Самару называли «Русским Чикаго». Вы прогуляетесь по местам, где ходили Александр II и Ленин, Шаляпин и Чайковский, Алексей Толстой и Максим Горький. А со смотровой площадки полюбуетесь живописной панорамой Волги, обрамленной красивой набережной!

«Поволжский Иерусалим»
Самара — это многокультурный город, и в этом вы тоже убедитесь на нашей прогулке. Рядом с православными храмами здесь соседствуют храмы других конфессий — хоральная синагога, соборная мечеть, армянская апостольская церковь. Наш маршрут пройдет мимо католического костела с высокими шпилями и лютеранской кирхи.

Визитные карточки Самары
Вы увидите один из старейших заводов России — Жигулевский пивоваренный завод. Здесь можно попробовать оригинальные пенные напитки, которые известны далеко за пределами Самары. И пусть вас не удивляет, что по соседству с пивоваренным заводом находится православная женская обитель середины 19 века — архитектурный комплекс Иверского монастыря, который украшает панораму города позолоченными куполами и монастырской оградой с башенками.

Тайны советского Куйбышева
За фасадами Самары спрятано немало секретов: если вы только понаслышке знаете о бункере Сталина, мы спустимся с вами на глубину 37 метров к засекреченному оборонительному сооружению, созданному в годы войны в «запасной столице» СССР. А чтобы понять, почему много лет город был «закрытым», мы поговорим о достижениях куйбышевских (самарских) ученых, конструкторов и инженеров, чьими руками была создана ракета, на которой покорил космос Юрий Гагарин.

Организационные детали

По вашему желанию в середине экскурсии мы можем сделать остановку на чай в одном из городских кафе.

Времена и эпохи Самары — обзорная прогулка
Времена и эпохи Самары — обзорная прогулка

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Любовь
Любовь
Здравствуйте, меня зовут Любовь, и я обожаю город, в котором живу! Я провела более сотни пеших экскурсий по улицам и площадям Самары, являюсь аккредитованным экскурсоводом. Меня отличают тактичность, индивидуальный подход к путешественникам и горящие глаза. Если вы интересуетесь историей волжского города и хотите почувствовать дух купеческой Самары, то мои прогулки для вас!
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Выражаем благодарность Ирине , нашему экскурсоводу , за глубокое знание и интерсное изложение. Она смогла заинтересовать нас историей города,мы узнали много нового и интресного. Отличный экскурсовод , время пролетело незаметно. Были красивые места и интересные рассказы.
Алена
11 февраля 2020
Рассказ был очень образным и увлекательным, запомнились истории про людей, захотелось вернуться и погулять по старым дворикам, спуститься в бункер.
3 января 2020
Огромное спасибо Любови за интересный и увлекательный рассказ о Самаре. Нам очень понравился город, и мы обязательно вернёмся сюда летом.
18 ноября 2019
16 ноября 2010года гид Любовь провела для нашей семьи экскурсию по Самаре. Это была содержательная , интересная, наполненная деталями экскурсия. Сама экскурсовод интеллигентная, образованная женщина. Внимательно отнеслась к нам и нашим потребностям. Любовь очень любит свой город и интонационно очень интересно даёт информацию.
10 ноября 2019
Мне очень понравилась экскурсия Любови - с одной строев компактная по передвижению, с другой строев - жутко насыщенная и интересная. И самое главное, что после этого первого знакомства очаровываешься городом и находишь для себя те места, куда точно придёшь, чтобы узнать их поближе
28 августа 2019
Экскурсия очень понравилась, огромное спасибо гиду Любе за знание материала, позитив. С душой рассказала и показала Самару. Всем рекомендую этого года.
21 августа 2019
Нам здорово повезло и с экскурсоводом и с погодой: Самара предстала яркой, сочной и неповторимой в своих контрастах бусинкой в летней поездке. Без нашего гида вряд ли осталось столь теплое воспоминание - Любовь с большой любовью рассказала о городе, показала самые "вкусные" закоулки на ходу корректируя маршрут с учетом быстро меняющегося детского интереса, спасибо ей огромное!!!
19 августа 2019
Экскурсия очень понравилась. 3 часа пролетели незаметно. Очень удобный маршрут, красивые места, много интересной информации. С нами в группе были жители Самары, много знающие о родном городе, но и они с удовольствием слушали гида и открыли для себя новые факты.
8 августа 2019
Прекрасная экскурсия! Мы открыли для себя родной город ( и даже родную улицу!) заново, смогли посмотреть на нее другими глазами. А наши друзья чуть было не решили переехать в Самару )
25 июля 2019
Хочется отметить профессионализм экскурсовода, ее глубокие знания материала, а лавное - ее личную заинтересованность и неравнодушное отношение к теме экскурсии.
Ещё 9 отзывов

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