1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Дворикам старой Самары: история, архитектура, жизнь
Погрузитесь в атмосферу старой Самары, пройдя по её историческим дворикам, полным удивительных историй и архитектурных открытий
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Другая Самара: окраины старого города - путешествие в прошлое
Приглашаем на уникальную прогулку по самарским окраинам, где каждый уголок хранит истории прошлого века
Начало: На Площади Революции
Сегодня в 16:00
Завтра в 19:30
3 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самара: историческая прогулка вдоль Волги с экскурсоводом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, где каждый шаг рассказывает историю. Откройте для себя памятники, Жигулевский пивзавод и многое другое
Начало: В районе Речного вокзала
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Революции, около памятника Ленину
Сегодня в 20:00
12 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Питер в Самаре: уникальная прогулка по парадным и дворам
Откройте для себя скрытые уголки Самары и погрузитесь в атмосферу Петербурга во время этой захватывающей прогулки
Начало: На пересечении улиц Некрасовской и Куйбышева
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Неизведанная Самара
Раскрыть тайны одного из самых брутальных районов города и уловить очарование местной архитектуры
Начало: У метро Безымянка
Сегодня в 15:00
10 июня в 08:00
3 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Погрузитесь в мир самарского стрит-арта. Узнайте о местных художниках, муралах и граффити. Откройте для себя альтернативный взгляд на город
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
1.5 часа
На автобусе-кабриолете по Самаре: аудиогид и панорамные виды
Автобус-кабриолет - современный способ знакомства с Самарой. За 1,5 часа вы увидите исторический центр города и его главные достопримечательности
Начало: У Речного вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
700₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Самарские истории: путешествие по времени с купцами и дворянами
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У костёла (храма Пресвятого Сердца Иисуса)
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 1 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Такая разная Самара: путешествие от модерна до деревянного зодчества
Погрузитесь в атмосферу старой Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Ленинградская
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 200₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Большинство гостей Самары любуется старинными купеческими особняками, не догадываясь, какая жизнь скрывается за их фасадами. Узнайте тайны и истории города
Начало: В районе улицы Ленинградской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
50004 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
Познакомиться с главными достопримечательностями старинного города на Волге
Начало: На улице Вилоновской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Куйбышевские стиляги: погружение в атмосферу Самары 1950-х
Погрузитесь в атмосферу Куйбышева 1950-х, пройдитесь по местному «Бродвею» и узнайте Самару с неожиданной стороны
Начало: На площади Революции
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 335₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
Узнайте легенды Самары в Музее Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания ждут вас в старинном доме
Начало: В Музее Городских Легенд
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самара: путешествие по эпохе советского модернизма и космических достижений
Погрузитесь в атмосферу советской эпохи, исследуя архитектурные шедевры Самары, вдохновленные космической эрой
Начало: В районе площади Славы
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 335₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мифы и легенды Самары: путешествие по загадочным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Начало: у дома-музея В.И. Ленина
10 июня в 14:00
11 июня в 10:00
3 750₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История и жизнь самарского театра
Найти золотой ключик от сказочного мира
Начало: На площади Чапаева
Завтра в 10:00
12 июня в 16:30
3 335₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по самому опасному району дореволюционной Самары
Увидеть заброшенные дома в Запанском и узнать, как горчишники держали в страхе весь город
Начало: На Комсомольской площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
40003 200₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
По лесопарку «Дубки» - на квадроцикле
Получите дозу адреналина и насладитесь природой, не покидая города. Подходит для всех уровней водителей
Начало: На Демократической улице
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:30 и 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Самара. Путешествие во времени
Погружение в атмосферу Старого города, прогулка по историческому центру и знакомство с архитектурой купеческих особняков
Начало: На площади Революции
12 июня в 09:00
20 июня в 17:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Очень понравилась экскурсия на автобусе- кабриолете. АудиоГид рассказывает всё понятно и интересно. По времени чуть больше часа. Как раз чтобы не устать и всё посмотреть
- ААртём6 июня 2024Одно из уникальных мест, которые можно посетить в Самаре. Частный музей расположен в большом пространстве, которое разделено на большое количество
- ННаталья5 июня 2024Отличная экскурсия и маршрут, гид Александра все подробно рассказала, дети были увлечены несмотря на жару
- ИИрина5 июня 2024Не пожалели. Получили представление о достопримечательностях Самары.
- ИИрина5 июня 2024Были на экскурсии с аудиогидом, впечатления остались хорошие, немного не совпадает рассказ с достопримечательностями, как-будто заранее говорят, может так задумано.
- ООльга3 июня 2024Замечательно провели время в Самаре. Экскурсовод Любовь живая, энергичная, экскурсия прошла легко и интересно! Ответила на все вопросы, рассказала где нам лучше провести свободное время. Спасибо большое! Рекомендую!
- SSergey3 июня 2024Не занудно и познавательно.
- ММарина3 июня 2024Хочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсанты остались под впечатлением! Приятный,
- ДДарья2 июня 2024Спасибо Алексею за интересную подачу информации. Экскурсия была очень познавательной и интересной!
- ССветлана2 июня 2024Экскурсия просто потрясающая! Маршрут, повествование, интересная информация- все очень интересно! Отдельное спасибо экскурсоводу Алёне!
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Для пенсионеров»
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