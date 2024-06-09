Живописный и динамичный маршрут, подходящий в том числе и для начинающих. Позволит вам освоить управление квадроциклом в различных условиях: лес, гористая местность, прямые участки. Вам покорится вершина Лысой горы, а приятным бонусом станет потрясающий панорамный вид на Самару, реку Волгу и Жигулёвские горы.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы обучаем управлению квадроциклом с нуля, так что даже если у вас нет опыта вождения, не беспокойтесь! После инструктажа мы отправимся в путешествие по лесопарку «Дубки». Вы насладитесь живописными пейзажами, получите незабываемые эмоции от катания и посетите смотровую площадку на Лысой горе, откуда открывается панорамный вид на Волгу.

Организационные детали

В стоимость входит: аренда квадроцикла (вы — водитель), вводный инструктаж, экипировка (шлем, очки, балаклава, перчатки), сопровождение по маршруту, фотографии

На точку старта вам нужно будет добраться самостоятельно на личном или общественном транспорте. Приезжайте за 10–15 мин до начала.

Будут остановки — возьмите с собой воду и перекус

С вами поеду я или другой инструктор из нашей команды

Особенности формата