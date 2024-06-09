Живописный и динамичный маршрут, подходящий в том числе и для начинающих.
Позволит вам освоить управление квадроциклом в различных условиях: лес, гористая местность, прямые участки.
Вам покорится вершина Лысой горы, а приятным бонусом станет потрясающий панорамный вид на Самару, реку Волгу и Жигулёвские горы.
Позволит вам освоить управление квадроциклом в различных условиях: лес, гористая местность, прямые участки.
Вам покорится вершина Лысой горы, а приятным бонусом станет потрясающий панорамный вид на Самару, реку Волгу и Жигулёвские горы.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 15:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы обучаем управлению квадроциклом с нуля, так что даже если у вас нет опыта вождения, не беспокойтесь! После инструктажа мы отправимся в путешествие по лесопарку «Дубки». Вы насладитесь живописными пейзажами, получите незабываемые эмоции от катания и посетите смотровую площадку на Лысой горе, откуда открывается панорамный вид на Волгу.
Организационные детали
- В стоимость входит: аренда квадроцикла (вы — водитель), вводный инструктаж, экипировка (шлем, очки, балаклава, перчатки), сопровождение по маршруту, фотографии
- На точку старта вам нужно будет добраться самостоятельно на личном или общественном транспорте. Приезжайте за 10–15 мин до начала.
- Будут остановки — возьмите с собой воду и перекус
- С вами поеду я или другой инструктор из нашей команды
Особенности формата
- Детей берём пассажирами с 6 лет. За руль квадроцикла можно с 16 лет
- Уровень сложности — средний
- Доплата за пассажира — 500 руб. Максимальный вес на одном квадроцикле — 130 кг.
- В выходные стоимость прогулки 7000 руб.
- Лица в алкогольном, наркотическом и другом опьянении за руль не допускаются
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Будний день
|6 000 ₽
|Выходной день
|7 000 ₽
|Пассажир
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Демократической улице
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Самаре
Мы команда гидов и инструкторов с более чем 5-летним опытом работы. Мы любим природу нашей Самарской области и стремимся приобщить к её красоте всех наших клиентов!Задать вопрос
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