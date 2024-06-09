До Лысой горы: прогулка на квадроцикле

Погонять по лесным тропам и полюбоваться видом на волжские просторы в мини-группе
Живописный и динамичный маршрут, подходящий в том числе и для начинающих.

Позволит вам освоить управление квадроциклом в различных условиях: лес, гористая местность, прямые участки.

Вам покорится вершина Лысой горы, а приятным бонусом станет потрясающий панорамный вид на Самару, реку Волгу и Жигулёвские горы.
До Лысой горы: прогулка на квадроцикле
До Лысой горы: прогулка на квадроцикле
До Лысой горы: прогулка на квадроцикле
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 15:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы обучаем управлению квадроциклом с нуля, так что даже если у вас нет опыта вождения, не беспокойтесь! После инструктажа мы отправимся в путешествие по лесопарку «Дубки». Вы насладитесь живописными пейзажами, получите незабываемые эмоции от катания и посетите смотровую площадку на Лысой горе, откуда открывается панорамный вид на Волгу.

Организационные детали

  • В стоимость входит: аренда квадроцикла (вы — водитель), вводный инструктаж, экипировка (шлем, очки, балаклава, перчатки), сопровождение по маршруту, фотографии
  • На точку старта вам нужно будет добраться самостоятельно на личном или общественном транспорте. Приезжайте за 10–15 мин до начала.
  • Будут остановки — возьмите с собой воду и перекус
  • С вами поеду я или другой инструктор из нашей команды

Особенности формата

  • Детей берём пассажирами с 6 лет. За руль квадроцикла можно с 16 лет
  • Уровень сложности — средний
  • Доплата за пассажира — 500 руб. Максимальный вес на одном квадроцикле — 130 кг.
  • В выходные стоимость прогулки 7000 руб.
  • Лица в алкогольном, наркотическом и другом опьянении за руль не допускаются

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Будний день6 000 ₽
Выходной день7 000 ₽
Пассажир500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Демократической улице
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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