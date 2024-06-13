Село Рождествено. Одно из старейших сёл Самарской области, на его территории сохранились усадьбы графов Орловых и имение Ушковых.
Возле «Дома с мезонином» я расскажу, какие известные личности успели побывать здесь в 19 веке.
Вы увидите водонапорную башню 1907 года и бывшую конюшню, на территории которой сохранилась деревянная пирамидальная пожарная каланча.
Осмотрим снаружи церковь Рождества Христова, построенную в 1843 году.
Я покажу, где здесь отыскать красивые советские мозаики.
Самые смелые могут пройти по знаменитому Чёртову мостику.
А отдельное внимание по вашему желанию уделим рынку, где продаются местные фрукты и ягоды — бабушки приезжают сюда на собственных велосипедах.
Село Подгоры под горой Белой. Своему рождению в начале 17 века обязано самарскому Спасо-Преображенскому женскому монастырю.
Гаврилова Поляна, конечная точка маршрута, расположена у подножия Жигулёвских гор. Это одно из красивейших мест Самарской Луки, любимое место самарских художников. Здесь можно будет организовать пикник на берегу реки Волги и отдохнуть на уютном пляже.
Кому подойдёт экскурсия
Велолюбителям или любителям активного образа жизни, тем, кто хочет посмотреть красоту природы и чуть глубже познакомиться с местными особенностями. Маршрут можно назвать классическим, с каждым годом он пользуется всё большей популярностью среди местных жителей.
Организационные детали
Общая длина маршрута 34 км (17 км в одну сторону). Это массовый, общедоступный формат веловыезда, поездка проходит в основном по асфальтовой дороге. Главное, что никто никуда не спешит, если вы не сможете проехать какой-то участок, его можно будет пройти.
Дополнительно оплачивается переправа на кораблике Самара — Рождествено (200 руб. за чел.). Также организована аренда велосипедов (800 руб. за чел.) и детских кресел или велоприцепов (500 руб. за чел.)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 26 туристов
Меня зовут Юлия, я более 10 лет занимаюсь созданием маршрутов и организацией путешествий по всей России.
Мы с командой единомышленников проехали всю Самарскую Луку на велосипедах и знаем каждую тропинку. Приглашаю читать дальше
присоединиться к нашей команде и отправиться в незабываемое приключение. Готовы показать и рассказать вам о самых интересных местах и маршрутах. Также с удовольствием сделаем для вас красивые фотографии и видео на память о путешествии.