Природа Самарской Луки — источник вдохновения для местных жителей, художников и многих путешественников. Здесь проложено немало веломаршрутов — мы с вами проедем по одному из самых интересных. На противоположном берегу Волги вы познакомитесь с историей старинных сёл, увидите усадьбы и храм 19 века, посетите любимые места самарских художников и отдохнёте на уютном пляже.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Село Рождествено. Одно из старейших сёл Самарской области, на его территории сохранились усадьбы графов Орловых и имение Ушковых.

Возле «Дома с мезонином» я расскажу, какие известные личности успели побывать здесь в 19 веке.

Вы увидите водонапорную башню 1907 года и бывшую конюшню, на территории которой сохранилась деревянная пирамидальная пожарная каланча.

Осмотрим снаружи церковь Рождества Христова, построенную в 1843 году.

Я покажу, где здесь отыскать красивые советские мозаики.

Самые смелые могут пройти по знаменитому Чёртову мостику.

А отдельное внимание по вашему желанию уделим рынку, где продаются местные фрукты и ягоды — бабушки приезжают сюда на собственных велосипедах.

Село Подгоры под горой Белой. Своему рождению в начале 17 века обязано самарскому Спасо-Преображенскому женскому монастырю.

Гаврилова Поляна, конечная точка маршрута, расположена у подножия Жигулёвских гор. Это одно из красивейших мест Самарской Луки, любимое место самарских художников. Здесь можно будет организовать пикник на берегу реки Волги и отдохнуть на уютном пляже.

Кому подойдёт экскурсия

Велолюбителям или любителям активного образа жизни, тем, кто хочет посмотреть красоту природы и чуть глубже познакомиться с местными особенностями. Маршрут можно назвать классическим, с каждым годом он пользуется всё большей популярностью среди местных жителей.

Организационные детали