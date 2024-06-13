Велопрогулка по Самарскому Заволжью

Посетить старинные сёла Рождествено и Подгоры и проехать по живописным тропам вдоль Жигулёвских гор
Природа Самарской Луки — источник вдохновения для местных жителей, художников и многих путешественников. Здесь проложено немало веломаршрутов — мы с вами проедем по одному из самых интересных.

На противоположном берегу Волги вы познакомитесь с историей старинных сёл, увидите усадьбы и храм 19 века, посетите любимые места самарских художников и отдохнёте на уютном пляже.
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Село Рождествено. Одно из старейших сёл Самарской области, на его территории сохранились усадьбы графов Орловых и имение Ушковых.

  • Возле «Дома с мезонином» я расскажу, какие известные личности успели побывать здесь в 19 веке.
  • Вы увидите водонапорную башню 1907 года и бывшую конюшню, на территории которой сохранилась деревянная пирамидальная пожарная каланча.
  • Осмотрим снаружи церковь Рождества Христова, построенную в 1843 году.
  • Я покажу, где здесь отыскать красивые советские мозаики.
  • Самые смелые могут пройти по знаменитому Чёртову мостику.
  • А отдельное внимание по вашему желанию уделим рынку, где продаются местные фрукты и ягоды — бабушки приезжают сюда на собственных велосипедах.

Село Подгоры под горой Белой. Своему рождению в начале 17 века обязано самарскому Спасо-Преображенскому женскому монастырю.

Гаврилова Поляна, конечная точка маршрута, расположена у подножия Жигулёвских гор. Это одно из красивейших мест Самарской Луки, любимое место самарских художников. Здесь можно будет организовать пикник на берегу реки Волги и отдохнуть на уютном пляже.

Кому подойдёт экскурсия

Велолюбителям или любителям активного образа жизни, тем, кто хочет посмотреть красоту природы и чуть глубже познакомиться с местными особенностями. Маршрут можно назвать классическим, с каждым годом он пользуется всё большей популярностью среди местных жителей.

Организационные детали

  • Общая длина маршрута 34 км (17 км в одну сторону). Это массовый, общедоступный формат веловыезда, поездка проходит в основном по асфальтовой дороге. Главное, что никто никуда не спешит, если вы не сможете проехать какой-то участок, его можно будет пройти.
  • Дополнительно оплачивается переправа на кораблике Самара — Рождествено (200 руб. за чел.). Также организована аренда велосипедов (800 руб. за чел.) и детских кресел или велоприцепов (500 руб. за чел.)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пристани Ульяновского спуска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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