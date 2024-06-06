🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 75 отзывов Экскурсия по Дворикам старой Самары: история, архитектура, жизнь Погрузитесь в атмосферу старой Самары, пройдя по её историческим дворикам, полным удивительных историй и архитектурных открытий Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева 4 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 251 отзыв Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 106 отзывов Популярное предложение Другая Самара: окраины старого города - путешествие в прошлое Приглашаем на уникальную прогулку по самарским окраинам, где каждый уголок хранит истории прошлого века Начало: На Площади Революции 3 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 37 отзывов Самара: историческая прогулка вдоль Волги с экскурсоводом Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, где каждый шаг рассказывает историю. Откройте для себя памятники, Жигулевский пивзавод и многое другое Начало: В районе Речного вокзала 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 71 отзыв Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Революции, около памятника Ленину 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 22 отзыва Питер в Самаре: уникальная прогулка по парадным и дворам Откройте для себя скрытые уголки Самары и погрузитесь в атмосферу Петербурга во время этой захватывающей прогулки Начало: На пересечении улиц Некрасовской и Куйбышева 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 207 отзывов Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Неизведанная Самара Раскрыть тайны одного из самых брутальных районов города и уловить очарование местной архитектуры Начало: У метро Безымянка 3 200 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить Погрузитесь в мир самарского стрит-арта. Узнайте о местных художниках, муралах и граффити. Откройте для себя альтернативный взгляд на город Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева 4 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 🏎 На кабриолете Аудиогид 1.5 часа 67 отзывов На автобусе-кабриолете по Самаре: аудиогид и панорамные виды Автобус-кабриолет - современный способ знакомства с Самарой. За 1,5 часа вы увидите исторический центр города и его главные достопримечательности Начало: У Речного вокзала 700 ₽ за человека

Индивидуальная 1 час 12 отзывов Самарские истории: путешествие по времени с купцами и дворянами Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: У костёла (храма Пресвятого Сердца Иисуса) от 1 600 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Такая разная Самара: путешествие от модерна до деревянного зодчества Погрузитесь в атмосферу старой Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На улице Ленинградская 3 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам Большинство гостей Самары любуется старинными купеческими особняками, не догадываясь, какая жизнь скрывается за их фасадами. Узнайте тайны и истории города Начало: В районе улицы Ленинградской 5000 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Самара: от города-крепости до города Куйбышева Познакомиться с главными достопримечательностями старинного города на Волге Начало: На улице Вилоновской 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Куйбышевские стиляги: погружение в атмосферу Самары 1950-х Погрузитесь в атмосферу Куйбышева 1950-х, пройдитесь по местному «Бродвею» и узнайте Самару с неожиданной стороны Начало: На площади Революции 3 335 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 6 отзывов Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания Узнайте легенды Самары в Музее Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания ждут вас в старинном доме Начало: В Музее Городских Легенд 3 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Самара: путешествие по эпохе советского модернизма и космических достижений Погрузитесь в атмосферу советской эпохи, исследуя архитектурные шедевры Самары, вдохновленные космической эрой Начало: В районе площади Славы 3 335 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 13 отзывов Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма» Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции Начало: В районе речного вокзала 3 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 19 отзывов Мифы и легенды Самары: путешествие по загадочным уголкам города Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение Начало: у дома-музея В.И. Ленина 3 750 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа История и жизнь самарского театра Найти золотой ключик от сказочного мира Начало: На площади Чапаева 3 335 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа Прогулка по самому опасному району дореволюционной Самары Увидеть заброшенные дома в Запанском и узнать, как горчишники держали в страхе весь город Начало: На Комсомольской площади 4000 3 200 ₽ за всё до 10 чел.

🛻 На квадроциклах Мини-группа 1 час По лесопарку «Дубки» - на квадроцикле Получите дозу адреналина и насладитесь природой, не покидая города. Подходит для всех уровней водителей Начало: На Демократической улице Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:30 и 18:30 3 000 ₽ за человека