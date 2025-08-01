Путешествие по жемчужинам Волжской горной гряды. Представьте себе день, наполненный высотой, свободой и бескрайними просторами. Пять живописных вершин, каждая — как отдельная глава в книге великолепных пейзажей. Мы приглашаем вас на уникальный маршрут, где горные тропы ведут к захватывающим дух панорамам, а после прогулок вас ждёт купание в лазурных водах Жигулёвского моря и пикник с ароматной запечённой форелью. Что вас ждёт? 🌄 Пять вершин – пять эмоций:

Вертолётная площадка – панорама, от которой сердце замирает. (Поднимаемся на машине) ✔ Царёв Курган – древний холм, овеянный легендами.

Гора Могутова – сила и величие Жигулей.

Гора Отважная – виды, ради которых стоит подняться. (Подъем на машине) ✔ Молодецкий курган – символ Самарской Луки, открывающий просторы Усинского залива. 🌿 Природа и отдых: ▸ Купание в Жигулёвском море – свежесть и энергия воды. ▸ Обед в бухте «Белый пляж» – запеченная форель, овощи, душистый чай и вкусная венгерка для тёплых бесед. ▸ Вид на плотину Жигулёвской ГЭС с полуострова Копылово – мощь человеческого гения в гармонии с природой. 📸 Этот день останется с вами:.

