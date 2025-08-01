Мои заказы

Пять вершин. Вертолетная площадка, Царев Курган, гора Могутова, гора Отважная и Молодецкий курган

Авторская экскурсия «Пять вершин» — это насыщенное путешествие по самым живописным местам Жигулей за один день! Мы покорим пять уникальных точек: Вертолётную площадку с панорамой на Волгу, древний Царёв Курган, могучую
гору Могутову, впечатляющую гору Отважную и легендарный Молодецкий курган.

После активных прогулок вас ждёт отдых на берегу Жигулёвского моря с купанием и вкусным обедом в бухте «Белый пляж» (форель, овощи, чай и венгерка).

На обратном пути заедем на полуостров Копылово, откуда открывается вид на плотину Жигулёвской ГЭС. Этот тур — идеальный баланс природных красот, легких трекингов и гастрономии.

Это не экскурсия — это проживание истории в формате 5D: вкусы, звуки, текстуры, эмоции и запахи Жигулёвских гор. Вы получите море впечатлений, отличные фото и заряд энергии!

5
1 отзыв
Описание экскурсии

Путешествие по жемчужинам Волжской горной гряды. Представьте себе день, наполненный высотой, свободой и бескрайними просторами. Пять живописных вершин, каждая — как отдельная глава в книге великолепных пейзажей. Мы приглашаем вас на уникальный маршрут, где горные тропы ведут к захватывающим дух панорамам, а после прогулок вас ждёт купание в лазурных водах Жигулёвского моря и пикник с ароматной запечённой форелью. Что вас ждёт? 🌄 Пять вершин – пять эмоций:
  • Вертолётная площадка – панорама, от которой сердце замирает. (Поднимаемся на машине) ✔ Царёв Курган – древний холм, овеянный легендами.
  • Гора Могутова – сила и величие Жигулей.
Гора Отважная – виды, ради которых стоит подняться. (Подъем на машине) ✔ Молодецкий курган – символ Самарской Луки, открывающий просторы Усинского залива. 🌿 Природа и отдых: ▸ Купание в Жигулёвском море – свежесть и энергия воды. ▸ Обед в бухте «Белый пляж» – запеченная форель, овощи, душистый чай и вкусная венгерка для тёплых бесед. ▸ Вид на плотину Жигулёвской ГЭС с полуострова Копылово – мощь человеческого гения в гармонии с природой. 📸 Этот день останется с вами:.
  • В памяти — яркие впечатления от просторов и вершин.
  • В фотоальбоме — пейзажи, достойные открыток.
  • В душе — ощущение свободы, которое дарят только горы. Для кого этот тур? ✅ Для тех, кто любит природу и хочет увидеть её лучшие ракурсы. ✅ Для путешественников, ценящих небанальные маршруты. ✅ Для романтиков, фотографов и искателей приключений. Вернёмся в город уставшими, но счастливыми – с новыми силами и вдохновением! 🚁⛰️✨ Готовы покорить пять вершин? Тогда в путь! Важная информация: Для посещения Самарской Луки и покупки путевок возьмите документ удостоверяющий личность. Надевайте удобную трекинговую обувь или кроссовки. Возьмите платок (для женщин) для посещения церкви и полотенце (при желании посетить купель). Купальник и плавки для купания в Жигулевском море. Головной убор при жаре. Средство от комаров и клещей.

Каждый день в 10:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смотровая площадка «Вертолетная площадка»
  • Царев Курган и панорамный вид с горы
  • Реки Волга и Сок
  • Гора Тип-Тяв
  • Уникальная гора «Холодильник»
  • Церковь в честь иконы «Неупиваемая чаша»
  • Смотровая площадка горы Могутовой
  • Смотровая площадка горы Отважная
  • Молодецкий курган
  • Девья гора
  • Жигулевское море
  • Полуостров Копылова, плотина Жигулевской ГЭС
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарская улица, 267
Завершение: Автобусная остановка Площадь Сельского хозяйства, Макдональдс. В доме находится Уральский банк реконструкции и развития (УБРИР)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Для посещения Самарской Луки и покупки путевок возьмите документ удостоверяющий личность. Надевайте удобную трекинговую обувь или кроссовки. Возьмите платок (для женщин) для посещения церкви и полотенце (при желании посетить купель). Купальник и плавки для купания в Жигулевском море. Головной убор при жаре. Средство от комаров и клещей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Наталия
1 авг 2025
Спасибо Виктории и Сергею за наше незабываемое знакомство с Жигулевскими горами! Небольшие тех. неполадки были быстро устранены и они пошли нам навстречу с нашими особенностями по заказу. Спасибо! Экскурсия для
нас была очень комфортная по смене переездов и красивейших прогулок с панорамными видами Волги и Жигулевских гор и моря (только на Молодецкой горе я ощутила, почему оно - море!), прекрасного, вкусного обеда прямо на берегу Жигулевского моря. Впечатления останутся с нами надолго! Очень рекомендую всем нормально ходящим) от 10 до 60 лет искателям красивейших видов, ярких впечатлений и интересных фактов о Самарской обл.
Виктория, Сергей, большое Вам спасибо!!!

