Авторская экскурсия «Пять вершин» — это насыщенное путешествие по самым живописным местам Жигулей за один день! Мы покорим пять уникальных точек: Вертолётную площадку с панорамой на Волгу, древний Царёв Курган, могучую
Описание экскурсии
Путешествие по жемчужинам Волжской горной гряды. Представьте себе день, наполненный высотой, свободой и бескрайними просторами. Пять живописных вершин, каждая — как отдельная глава в книге великолепных пейзажей. Мы приглашаем вас на уникальный маршрут, где горные тропы ведут к захватывающим дух панорамам, а после прогулок вас ждёт купание в лазурных водах Жигулёвского моря и пикник с ароматной запечённой форелью. Что вас ждёт? 🌄 Пять вершин – пять эмоций:
- Вертолётная площадка – панорама, от которой сердце замирает. (Поднимаемся на машине) ✔ Царёв Курган – древний холм, овеянный легендами.
- Гора Могутова – сила и величие Жигулей.
Гора Отважная – виды, ради которых стоит подняться. (Подъем на машине) ✔ Молодецкий курган – символ Самарской Луки, открывающий просторы Усинского залива. 🌿 Природа и отдых: ▸ Купание в Жигулёвском море – свежесть и энергия воды. ▸ Обед в бухте «Белый пляж» – запеченная форель, овощи, душистый чай и вкусная венгерка для тёплых бесед. ▸ Вид на плотину Жигулёвской ГЭС с полуострова Копылово – мощь человеческого гения в гармонии с природой. 📸 Этот день останется с вами:.
- В памяти — яркие впечатления от просторов и вершин.
- В фотоальбоме — пейзажи, достойные открыток.
- В душе — ощущение свободы, которое дарят только горы. Для кого этот тур? ✅ Для тех, кто любит природу и хочет увидеть её лучшие ракурсы. ✅ Для путешественников, ценящих небанальные маршруты. ✅ Для романтиков, фотографов и искателей приключений. Вернёмся в город уставшими, но счастливыми – с новыми силами и вдохновением! 🚁⛰️✨ Готовы покорить пять вершин? Тогда в путь! Важная информация: Для посещения Самарской Луки и покупки путевок возьмите документ удостоверяющий личность. Надевайте удобную трекинговую обувь или кроссовки. Возьмите платок (для женщин) для посещения церкви и полотенце (при желании посетить купель). Купальник и плавки для купания в Жигулевском море. Головной убор при жаре. Средство от комаров и клещей.
Каждый день в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка «Вертолетная площадка»
- Царев Курган и панорамный вид с горы
- Реки Волга и Сок
- Гора Тип-Тяв
- Уникальная гора «Холодильник»
- Церковь в честь иконы «Неупиваемая чаша»
- Смотровая площадка горы Могутовой
- Смотровая площадка горы Отважная
- Молодецкий курган
- Девья гора
- Жигулевское море
- Полуостров Копылова, плотина Жигулевской ГЭС
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарская улица, 267
Завершение: Автобусная остановка Площадь Сельского хозяйства, Макдональдс. В доме находится Уральский банк реконструкции и развития (УБРИР)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Для посещения Самарской Луки и покупки путевок возьмите документ удостоверяющий личность. Надевайте удобную трекинговую обувь или кроссовки. Возьмите платок (для женщин) для посещения церкви и полотенце (при желании посетить купель). Купальник и плавки для купания в Жигулевском море. Головной убор при жаре. Средство от комаров и клещей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
1 авг 2025
Спасибо Виктории и Сергею за наше незабываемое знакомство с Жигулевскими горами! Небольшие тех. неполадки были быстро устранены и они пошли нам навстречу с нашими особенностями по заказу. Спасибо! Экскурсия для
