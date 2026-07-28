2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В автомобильной экскурсии по окрестностям города вас ждут индустриальные пейзажи, мрачная система подземных ходов и потрясающая панорама Жигулевских Ворот. Вы подниметесь на знаменитый Царев курган, богатый самыми разным мифами и легендами, окинете взором поволжские дали и познакомитесь с любопытными фактами из истории нашего края, а профессиональная фотосъемка станет приятным бонусом к путешествию по трем ярким местам Самары.

Описание экскурсии

Сокский карьер и штольни

Карьер, к которому мы направимся, находится в 25 минутах езды от Самары. Он состоит из двух больших частей — действующего карьера, где ведется разработка, и заброшенного. Две системы штолен скрываются в заброшенной части — это одна из самых протяженных сетей в России (более 40 километров!). Пройдя по чаше карьера, вы увидите, как разработка и добыча известняка и строительного камня изменила пейзаж и природный ландшафт местности. Полюбуетесь с горы на излучину Волги — зрелище, от которого без преувеличения захватывает дух, и выпьете вкусного чаю. После этого начнете спуск в штольни, вырытые заключенными, где растет удивительный белый мох, ржавеют вагонетки, а местные диггеры построили квартиры и арт-объекты. Если романтика подземелья вам близка — у вас будет достаточно времени, чтобы исследовать доступные и безопасные участки лабиринтов.

Царев курган — гора-останец, обросшая мифами

Во второй части экскурсии вы посетите известный региональный памятник природы — Царев курган, чтобы оценить пройденный маршрут с другой стороны реки. Здесь я расскажу о легендах, которые связывают с возникновением и историей кургана. Среди них — версия о захоронении под горой хана Мамаона, миф о спрятанном здесь кладе Степана Разина, а также легенда об искусственном происхождении горы, воздвигнутой вручную из камней по приказу Тамерлана. Обсудим и научные факты, основанные на реальных исследованиях геологов и археологов. А также поговорим о том, почему курган называют горой-останцем и что случилось с его верхушкой. У подножия кургана расположена церковь и открытая купель, в которую при желании вы сможете окунуться.

Мы можем сделать акцент на любой части экскурсии в зависимости от ваших пожеланий или исключить места, в которых вы уже были. Я с удовольствием покажу вам что-нибудь совершенно новое.

Организационные детали