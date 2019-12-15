2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Системы Сокских штолен, заброшенный карьер и Царёв курган

Илья
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Илья – ваш гид
В автомобильной экскурсии по окрестностям города вас ждут индустриальные пейзажи, мрачная система подземных ходов и потрясающая панорама Жигулевских Ворот.

Вы подниметесь на знаменитый Царев курган, богатый самыми разным мифами и легендами, окинете взором поволжские дали и познакомитесь с любопытными фактами из истории нашего края, а профессиональная фотосъемка станет приятным бонусом к путешествию по трем ярким местам Самары.
9100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
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У этой экскурсии2 отзыва
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Вдохновляющие просторы и давящие подземелья Самары
Вдохновляющие просторы и давящие подземелья Самары

Что вас ожидает

Сокский карьер и штольни
Карьер, к которому мы направимся, находится в 25 минутах езды от Самары. Он состоит из двух больших частей — действующего карьера, где ведется разработка, и заброшенного. Две системы штолен скрываются в заброшенной части — это одна из самых протяженных сетей в России (более 40 километров!). Пройдя по чаше карьера, вы увидите, как разработка и добыча известняка и строительного камня изменила пейзаж и природный ландшафт местности. Полюбуетесь с горы на излучину Волги — зрелище, от которого без преувеличения захватывает дух, и выпьете вкусного чаю. После этого начнете спуск в штольни, вырытые заключенными, где растет удивительный белый мох, ржавеют вагонетки, а местные диггеры построили квартиры и арт-объекты. Если романтика подземелья вам близка — у вас будет достаточно времени, чтобы исследовать доступные и безопасные участки лабиринтов.

Царев курган — гора-останец, обросшая мифами
Во второй части экскурсии вы посетите известный региональный памятник природы — Царев курган, чтобы оценить пройденный маршрут с другой стороны реки. Здесь я расскажу о легендах, которые связывают с возникновением и историей кургана. Среди них — версия о захоронении под горой хана Мамаона, миф о спрятанном здесь кладе Степана Разина, а также легенда об искусственном происхождении горы, воздвигнутой вручную из камней по приказу Тамерлана. Обсудим и научные факты, основанные на реальных исследованиях геологов и археологов. А также поговорим о том, почему курган называют горой-останцем и что случилось с его верхушкой. У подножия кургана расположена церковь и открытая купель, в которую при желании вы сможете окунуться.

Мы можем сделать акцент на любой части экскурсии в зависимости от ваших пожеланий или исключить места, в которых вы уже были. Я с удовольствием покажу вам что-нибудь совершенно новое.

Организационные детали

Экскурсия доступна для детей старше 12 лет.
В течение недели после экскурсии вы получите лучшие обработанный фотографии (15-30 шт).
Для вашего комфорта, пожалуйста позаботьтесь о следующих вещах:

  • Удобная одежда и закрытая спортивная обувь на плотной подошве с протектором. Нам предстоит ходить по скользким камням.
  • Кофта или ветровка, которая пригодится в штольнях, где круглый год температура около 13 градусов.
  • Фонарик. В штольнях будет совершенно темно.
Вдохновляющие просторы и давящие подземелья Самары
Вдохновляющие просторы и давящие подземелья Самары
Вдохновляющие просторы и давящие подземелья Самары
Вдохновляющие просторы и давящие подземелья Самары
Вдохновляющие просторы и давящие подземелья Самары

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Илья
Илья
Привет! Меня зовут Илья, и я - путешественник. Покатался по России, по Европе, жил в разных городах. А теперь хочу поделиться своими ощущениями и показать необычные места. Как и все вы, я люблю природу, и умею находить потрясающие пейзажи. Я никогда не проводил массовых экскурсий, поэтому вы не устанете от бесконечного потока механических слов, вы будете видеть и слышать, ощущать места, в которых окажетесь.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 декабря 2019
Всем хорошего настроения!!!
И оно у вас будет после данной экскурсии, если вы достаточно отважный для крутого подъёма в гору около ста метров, для пешей прогулки около семи километров и спуска в штольни! Мне очень понравилось, прекрасный вид с соколинных гор, индустриальное изменение ландшафта и перемещение в неизведанный мир подземелья! Это было очень очень круто! После прогулки богатырский сон вам обеспечен!
23 мая 2018
Vse ponravilos, ekskursija bila raznoobraznoj : ot karjera i shtolen, do krasoti Volzhskih gor. Objazatelno vozmite s soboj sredstvo ot zagara, nasha kompanija nemnogo podgorela ot radosti :)

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