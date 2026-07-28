2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Вдохновляющие просторы и давящие подземелья Самары

Системы Сокских штолен, заброшенный карьер и Царёв курган
В автомобильной экскурсии по окрестностям города вас ждут индустриальные пейзажи, мрачная система подземных ходов и потрясающая панорама Жигулевских Ворот.

Вы подниметесь на знаменитый Царев курган, богатый самыми разным мифами и легендами, окинете взором поволжские дали и познакомитесь с любопытными фактами из истории нашего края, а профессиональная фотосъемка станет приятным бонусом к путешествию по трем ярким местам Самары.
5
4 отзыва
Вдохновляющие просторы и давящие подземелья Самары
Вдохновляющие просторы и давящие подземелья Самары
Вдохновляющие просторы и давящие подземелья Самары

Описание экскурсии

Сокский карьер и штольни

Карьер, к которому мы направимся, находится в 25 минутах езды от Самары. Он состоит из двух больших частей — действующего карьера, где ведется разработка, и заброшенного. Две системы штолен скрываются в заброшенной части — это одна из самых протяженных сетей в России (более 40 километров!). Пройдя по чаше карьера, вы увидите, как разработка и добыча известняка и строительного камня изменила пейзаж и природный ландшафт местности. Полюбуетесь с горы на излучину Волги — зрелище, от которого без преувеличения захватывает дух, и выпьете вкусного чаю. После этого начнете спуск в штольни, вырытые заключенными, где растет удивительный белый мох, ржавеют вагонетки, а местные диггеры построили квартиры и арт-объекты. Если романтика подземелья вам близка — у вас будет достаточно времени, чтобы исследовать доступные и безопасные участки лабиринтов.

Царев курган — гора-останец, обросшая мифами

Во второй части экскурсии вы посетите известный региональный памятник природы — Царев курган, чтобы оценить пройденный маршрут с другой стороны реки. Здесь я расскажу о легендах, которые связывают с возникновением и историей кургана. Среди них — версия о захоронении под горой хана Мамаона, миф о спрятанном здесь кладе Степана Разина, а также легенда об искусственном происхождении горы, воздвигнутой вручную из камней по приказу Тамерлана. Обсудим и научные факты, основанные на реальных исследованиях геологов и археологов. А также поговорим о том, почему курган называют горой-останцем и что случилось с его верхушкой. У подножия кургана расположена церковь и открытая купель, в которую при желании вы сможете окунуться.

Мы можем сделать акцент на любой части экскурсии в зависимости от ваших пожеланий или исключить места, в которых вы уже были. Я с удовольствием покажу вам что-нибудь совершенно новое.

Организационные детали

  • Экскурсия доступна для детей старше 12 лет.
  • Для вашего комфорта, пожалуйста позаботьтесь о следующих вещах:
    — Cпортивная одежда по сезону и закрытая обувь на плотной подошве с протектором. Нам предстоит ходить по скользким камням
    — Кофта или ветровка, которая пригодится в штольнях, где круглый год температура около 13 градусов
    — Фонарик (можно в телефоне). В штольнях будет совершенно темно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный4500 ₽
Дети до 16 лет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 375 туристов
Привет! Хотим показать всем красоту мест, где мы живём. Зовём вас в комфортные походы. У нас продуманные маршруты, живые разговоры, приятные мелочи, яркие фотографии. Гиды нашей команды много лет делятся своей любовью к природе, и отвечают за вашу безопасность.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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К
Отличный экскурсовод, учел все наши пожелания: локации, вид транспорта, давал грамотные и емкие ответы на вопросы. Наши юнные диггеры в восторге от Самарских Штолен! Браво, Илья, спасибо за классный день и до новых встреч)
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Виктория
Впечатление от экскурсии незабываемые. Спуск в штольни очень захватывающий, атмосфера там то что надо. После выхода из штолен сразу такой контраст красоты природы. Илья очень классный Гид, интересно рассказал про Самару. Очень советуем эту экскурсию.
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М
Всем хорошего настроения!!!
И оно у вас будет после данной экскурсии, если вы достаточно отважный для крутого подъёма в гору около ста метров, для пешей прогулки около семи километров и спуска в штольни! Мне очень понравилось, прекрасный вид с соколинных гор, индустриальное изменение ландшафта и перемещение в неизведанный мир подземелья! Это было очень очень круто! После прогулки богатырский сон вам обеспечен!
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E
Vse ponravilos, ekskursija bila raznoobraznoj: ot karjera i shtolen, do krasoti Volzhskih gor. Objazatelno vozmite s soboj sredstvo ot zagara, nasha kompanija nemnogo podgorela ot radosti:)
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