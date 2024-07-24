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столько нового, чего бы никогда не увидели своим ходом. Много интересных исторических, географических и природных фактов о Самаре, Самарской Луке, Волге, Жигулевских горах. А еще разнообразные легенды, мифы и сказки Самарского края. Ольга - очень разносторонний и эрудированный человек, нам очень повезло с ней познакомиться и провести вместе этот насыщенный впечатлениями день.