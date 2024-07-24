Царев Курган – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Царев Курган» в Самаре, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Были и легенды Царева кургана
На машине
16 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Были и легенды Царева кургана: путешествие в историю и мифы Самары
Вас ждет погружение в удивительный мир историй и легенд Царева кургана, где каждый камень хранит свою тайну
Начало: В вашем отеле/месте проживания
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
9800 за всё до 3 чел.
Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
19 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Самарская Лука: смотровые площадки
Погрузитесь в удивительный мир Самарской Луки, полюбуйтесь волжскими просторами и исследуйте Ширяевские штольни. Насладитесь красотой природы и историей края
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
30 янв в 09:00
1 фев в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Самарская Лука: путешествие к Сокским штольням и Царёву кургану
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарская Лука: путешествие к Сокским штольням и Царёву кургану
Побывать в живописных местах национального парка на берегу Волги
Начало: От вашего местонахожения в Самаре
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
7000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    24 июля 2024
    Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
    Спасибо большое экскурсоводу Ольге и водителю Наталье за очень интересную и познавательную экскурсию. За несколько часов мы увидели и узнали
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    столько нового, чего бы никогда не увидели своим ходом. Много интересных исторических, географических и природных фактов о Самаре, Самарской Луке, Волге, Жигулевских горах. А еще разнообразные легенды, мифы и сказки Самарского края. Ольга - очень разносторонний и эрудированный человек, нам очень повезло с ней познакомиться и провести вместе этот насыщенный впечатлениями день.

  • Н
    Наталья
    18 июля 2024
    Были и легенды Царева кургана
    Классная экскурсия! Всё очень понравилось! Экскурсовод замечательный! Всё было здорово! Все впечатлены рассказами Ирины и видами, открывающимися с высоты! Спасибо большое Ирине! Побольше бы таких экскурсоводов!
  • Т
    Татьяна
    18 июня 2024
    Были и легенды Царева кургана
    Экскурсия просто замечательная, подача материала великолепно! Всё очень понравилось, даже не заметили как поднялись на царев курган, группа возрастная, но все справились, самое главное в конце маршрута, окунулись в купели, сходили в храм, все остались очень довольны!
    Экскурсия просто замечательная, подача материала великолепно! Всё очень понравилось, даже не заметили как поднялись на царев
  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Были и легенды Царева кургана
    Очень хочется с таким замечательным экскурсоводом провести еще несколько экскурсий. Очень легкая, интересная подача материала. Человек влюбленный в свой город, в свою профессию, внимательный к своим гостям. Рекомендую 🥇
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Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Царев Курган»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Были и легенды Царева кургана
  2. Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
  3. Самарская Лука: путешествие к Сокским штольням и Царёву кургану
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Самарская набережная
  3. Площадь Куйбышева
  4. Набережная
  5. Площадь Чапаева
  6. Жигулевский пивзавод
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Особняк Курлиных
  10. Бункер Сталина
Сколько стоит экскурсия по Самаре в январе 2025
Сейчас в Самаре в категории "Царев Курган" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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