4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Были и легенды Царева кургана: путешествие в историю и мифы Самары
Вас ждет погружение в удивительный мир историй и легенд Царева кургана, где каждый камень хранит свою тайну
Начало: В вашем отеле/месте проживания
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
9800₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Самарская Лука: смотровые площадки
Погрузитесь в удивительный мир Самарской Луки, полюбуйтесь волжскими просторами и исследуйте Ширяевские штольни. Насладитесь красотой природы и историей края
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
30 янв в 09:00
1 фев в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарская Лука: путешествие к Сокским штольням и Царёву кургану
Побывать в живописных местах национального парка на берегу Волги
Начало: От вашего местонахожения в Самаре
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
7000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника24 июля 2024Спасибо большое экскурсоводу Ольге и водителю Наталье за очень интересную и познавательную экскурсию. За несколько часов мы увидели и узнали
- ННаталья18 июля 2024Классная экскурсия! Всё очень понравилось! Экскурсовод замечательный! Всё было здорово! Все впечатлены рассказами Ирины и видами, открывающимися с высоты! Спасибо большое Ирине! Побольше бы таких экскурсоводов!
- ТТатьяна18 июня 2024Экскурсия просто замечательная, подача материала великолепно! Всё очень понравилось, даже не заметили как поднялись на царев курган, группа возрастная, но все справились, самое главное в конце маршрута, окунулись в купели, сходили в храм, все остались очень довольны!
- ННадежда2 июня 2024Очень хочется с таким замечательным экскурсоводом провести еще несколько экскурсий. Очень легкая, интересная подача материала. Человек влюбленный в свой город, в свою профессию, внимательный к своим гостям. Рекомендую 🥇
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Царев Курган»
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