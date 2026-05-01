Самара купеческая: от Хлебной площади к дворянским особнякам

Понять, как торговля и меценатство сформировали город 19 века
На прогулке вы увидите ключевые площади, особняки и храмы.

Узнаете, как жили и зарабатывали самарские купцы, какую роль они сыграли в развитии города, его культуры и благотворительности.

Как Самара из пограничной крепости превратилась в богатый город и почему торговля здесь определяла всё — от архитектуры до образа жизни. И не только!
Описание экскурсии

Хлебная площадь — в 19 веке здесь кипела волжская торговля зерном. Вы узнаете, как Самара стала одним из крупнейших хлебных рынков России и почему именно отсюда начался её купеческий расцвет.

Площадь Революции (бывшая Рыночная) — историческое торговое пространство города. Мы расскажем, как здесь проходили ярмарки, заключались сделки и формировалась городская экономика.

Улица Куйбышева (бывшая Дворянская) — одна из самых нарядных в Самаре. Поговорим о том, как архитектура отражала статус, амбиции и вкусы самарских торговцев.

Купеческие особняки и доходные дома 19–20 веков. Рассмотрим здания, принадлежавшие известным самарским купцам. И выясним, кто жил в этих домах, чем зарабатывали их владельцы и как складывались их судьбы.

Храмы, построенные на купеческие пожертвования. Обсудим, почему строительство храмов считалось делом чести, кем были меценаты Шихобаловы и какой вклад они внесли в развитие Самары.

Дом-музей В. И. Ленина. Остановимся у дома, связанного с одним из самых известных жителей города. И откроем, какой была Самара в период его жизни и как вошла в историю страны.

Здание, связанное с Максимом Горьким — осмотрим место, где писатель работал над своими произведениями. Здесь нас ждёт разговор о литературной Самаре и о том, почему город притягивал творческих людей.

Организационные детали

  • Все здания мы осматриваем снаружи
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 21176 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!

