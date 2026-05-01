На прогулке вы увидите ключевые площади, особняки и храмы. Узнаете, как жили и зарабатывали самарские купцы, какую роль они сыграли в развитии города, его культуры и благотворительности. Как Самара из пограничной крепости превратилась в богатый город и почему торговля здесь определяла всё — от архитектуры до образа жизни. И не только!

Хлебная площадь — в 19 веке здесь кипела волжская торговля зерном. Вы узнаете, как Самара стала одним из крупнейших хлебных рынков России и почему именно отсюда начался её купеческий расцвет.

Площадь Революции (бывшая Рыночная) — историческое торговое пространство города. Мы расскажем, как здесь проходили ярмарки, заключались сделки и формировалась городская экономика.

Улица Куйбышева (бывшая Дворянская) — одна из самых нарядных в Самаре. Поговорим о том, как архитектура отражала статус, амбиции и вкусы самарских торговцев.

Купеческие особняки и доходные дома 19–20 веков. Рассмотрим здания, принадлежавшие известным самарским купцам. И выясним, кто жил в этих домах, чем зарабатывали их владельцы и как складывались их судьбы.

Храмы, построенные на купеческие пожертвования. Обсудим, почему строительство храмов считалось делом чести, кем были меценаты Шихобаловы и какой вклад они внесли в развитие Самары.

Дом-музей В. И. Ленина. Остановимся у дома, связанного с одним из самых известных жителей города. И откроем, какой была Самара в период его жизни и как вошла в историю страны.

Здание, связанное с Максимом Горьким — осмотрим место, где писатель работал над своими произведениями. Здесь нас ждёт разговор о литературной Самаре и о том, почему город притягивал творческих людей.

