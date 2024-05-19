Экскурсии Самары об истории и архитектуре

Найдено 5 экскурсий в категории «История и архитектура» в Самаре, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанная Самара
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Неизведанная Самара
Раскрыть тайны одного из самых брутальных районов города и уловить очарование местной архитектуры
Начало: У метро Безымянка
Сегодня в 15:00
10 июня в 08:00
3 200 за всё до 8 чел.
Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
Индивидуальная
1 час
12 отзывов
Самарские истории: путешествие по времени с купцами и дворянами
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У костёла (храма Пресвятого Сердца Иисуса)
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 1 600 за всё до 8 чел.
Самара: романтика советского модернизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Самара: путешествие по эпохе советского модернизма и космических достижений
Погрузитесь в атмосферу советской эпохи, исследуя архитектурные шедевры Самары, вдохновленные космической эрой
Начало: В районе площади Славы
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 335 за всё до 10 чел.
Свидание с Самарой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
22 июля в 10:00
23 июля в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
История и жизнь самарского театра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
История и жизнь самарского театра
Найти золотой ключик от сказочного мира
Начало: На площади Чапаева
Завтра в 10:00
12 июня в 16:30
3 335 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
    Были с мужем в Самаре на майские праздники, погода не располагала к экскурсиям на воздухе, поэтому выбрали экскурсию в уютном
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    купеческом особняке, в котором находится сейчас антикварная лавка-кафе. Атмосфера очень приятная, Ольга замечательно рассказала об истории здания в котором мы находились, немного истории Самары, интересно было услышать о фарфоре, который представлен в лавке. С удовольствием побеседовали 2часа за чашечкой кофе (кстати бесплатного). Ольга интересный, увлеченный человек, который любит свой город, приятно было познакомиться. На память о Самаре купили прелестную картину.

  • л
    лариса
    13 мая 2024
    Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
    Как здорово, что мы выбрали эту экскурсию! Как приятно, что познакомились с совершенно чудесной Ольгой 😊 Очень увлеченный, много знающий и бесконечно
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    доброжелательный человек! В дождливый день нас согрел не только лучший кофе в Самаре (входит в стоимость экскурсии, кстати), но и её неподдельный интерес к родному городу. По самым знаковым местам Самары мы успели пробежаться ранее, но после этой экскурсии к впечатлениям от города добавились новые, очень любопытные, штрихи. И уже видишь вокруг не только дома, но и судьбы, а это совсем другой уровень знакомства. Когда человек так любит то, чем занимается, это передается всем вокруг) Нам – передалось точно, и мы теперь хотим в Самару ещё раз 😄 А какие дивные вещички можно купить в «Точке притяжения» 😍 Не сувениры, а действительно то, чему душа будет долго радоваться – качественную, дорогую бижутерию и антикварную посуду. Это, конечно, не для всех, но купивший точно не будет разочарован!

    Как здорово, что мы выбрали эту экскурсию!Как здорово, что мы выбрали эту экскурсию!
  • М
    Марина
    3 мая 2024
    Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
    Всем добрый день. Когда ваши ноги устанут от марафона по прекрасной Самаре, рекомендую отдохнуть на самой, наверно, необычной экскурсии в
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    помещении, где прекрасная хозяйка антикварного магазинчика Ольга (или ее помощница) с любовью расскажет вам интересные истории из жизни купечества, приоткроет завесы семейных тайн, а потом с удовольствием покажет великолепную коллекцию европейского (и не только) антиквариата, украшений, картин самарских художников и др. Слушая рассказ, мы восстановили силы, выпив вкусный чай. Уходить совсем не хотелось, т. к. Ольга невероятно увлеченный и приятный в общении человек. Заходите и вы. Необычная и атмосферная экскурсия запомнится надолго. А на память не забудьте купить какую-нибудь милую вещицу.

  • Е
    Елена
    22 марта 2024
    Самара: романтика советского модернизма
    Спасибо за замечательную прогулку! Увидела Самару с другой стороны. Если интересуетесь советской архитектурой, не пропустите эту экскурсию. Интересные места, увлекательный рассказ об истории и архитектуре, эрудированный экскурсовод. Рекомендую!
  • Д
    Дарья
    5 марта 2024
    Самара: романтика советского модернизма
    Очень благодарны Алле за проведенную экскурсию. Самара оказалась неожиданно интересным и разнообразным городом с точки зрения архитектуры - еще долго
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    после самой экскурсии мы невольно обращали внимание на ансамбль города. Экскурсия позволила увидеть какие-то обычные вещи через призму судьб людей, историй и даже хитрых схем, связанных с ними, создавая совершенно новое восприятие города. Спасибо за этот опыт!

    Очень благодарны Алле за проведенную экскурсию. Самара оказалась неожиданно интересным и разнообразным городом с точки зренияОчень благодарны Алле за проведенную экскурсию. Самара оказалась неожиданно интересным и разнообразным городом с точки зренияОчень благодарны Алле за проведенную экскурсию. Самара оказалась неожиданно интересным и разнообразным городом с точки зрения
  • М
    Маргарита
    3 января 2024
    Неизведанная Самара
    Очень понравилась экскурсия. Сама я выросла в этом районе и всегда с восхищением смотрела на местную архитектуру. Однако, мало кто
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    мог рассказать о ней нечто интересное и с изюминкой. Татьяна, помимо блестящих знаний, сумела организовать некую ламповость и уют в нашей прогулке - время, проведённое с ней, пролетело быстро и хотелось послушать ещё:) Планируем с подругой послушать о других районах нашего замечательного города и об их городской истории.

  • В
    Вероника
    3 января 2024
    Неизведанная Самара
    Экскурсия очень понравилось, необычно рассмотреть с другой стороны район, где ты провел много времени. Какие-то факты мы знали, но некоторые
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    реально удивили. Татьяна отличный рассказчик, мы не пожалели, что выбрали именно экскурсию не по центру города, так как историю заводских районов очень интересно изучать. Несмотря на погоду, был снег и мы немного замерзли (отогрелись в кафе за чаем), мы были сосредоточены именно на рассказе, это 100% мастерство гида. Пока сидели в кафе, экскурсия не останавливалась и Татьяна рассказала ещё интересные истории касательно именно Безымянки, порекомендовала книги к прочтению. В целом, моя любовь к этому району только усилилась!

  • М
    Михаил
    20 октября 2023
    Неизведанная Самара
    Поскольку мы с друзьями хотели провести целый день в Самаре, Татьяна самоотверженно потратила на нас свое время и перестроила маршрут
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    в соответствии с нашими пожеланиями. Отлично посмотрели город и пообщались на самые разные темы. Нам было комфортно. Большое спасибо и самые лучшие рекомендации.

  • Е
    Евгения
    30 апреля 2023
    Свидание с Самарой
    Отличная небольшая прогулка по старой части города. За 2,5 часа охватили все основные события и места города.
  • И
    Ирина
    27 марта 2022
    Свидание с Самарой
    Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Глубокие знания, любовь к Самарской земле, позитивный настрой - все это об Ольге. Ещё подкупило
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    нас к ней: серьёзная подготовка к экскурсии, знание интересных нетривиальных фактов. Наша компания - это жители Самары и Тольятти, интересующиеся историей узнали много нового и интересно! Спасибо большое, Ольге! Надеемся до новых встреч!

    Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Глубокие знания, любовь к Самарской земле, позитивный настрой - все это

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
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