1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Неизведанная Самара
Раскрыть тайны одного из самых брутальных районов города и уловить очарование местной архитектуры
Начало: У метро Безымянка
Сегодня в 15:00
10 июня в 08:00
3 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Самарские истории: путешествие по времени с купцами и дворянами
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У костёла (храма Пресвятого Сердца Иисуса)
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 1 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самара: путешествие по эпохе советского модернизма и космических достижений
Погрузитесь в атмосферу советской эпохи, исследуя архитектурные шедевры Самары, вдохновленные космической эрой
Начало: В районе площади Славы
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 335₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
22 июля в 10:00
23 июля в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История и жизнь самарского театра
Найти золотой ключик от сказочного мира
Начало: На площади Чапаева
Завтра в 10:00
12 июня в 16:30
3 335₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья19 мая 2024Были с мужем в Самаре на майские праздники, погода не располагала к экскурсиям на воздухе, поэтому выбрали экскурсию в уютном
- ллариса13 мая 2024Как здорово, что мы выбрали эту экскурсию! Как приятно, что познакомились с совершенно чудесной Ольгой 😊 Очень увлеченный, много знающий и бесконечно
- ММарина3 мая 2024Всем добрый день. Когда ваши ноги устанут от марафона по прекрасной Самаре, рекомендую отдохнуть на самой, наверно, необычной экскурсии в
- ЕЕлена22 марта 2024Спасибо за замечательную прогулку! Увидела Самару с другой стороны. Если интересуетесь советской архитектурой, не пропустите эту экскурсию. Интересные места, увлекательный рассказ об истории и архитектуре, эрудированный экскурсовод. Рекомендую!
- ДДарья5 марта 2024Очень благодарны Алле за проведенную экскурсию. Самара оказалась неожиданно интересным и разнообразным городом с точки зрения архитектуры - еще долго
- ММаргарита3 января 2024Очень понравилась экскурсия. Сама я выросла в этом районе и всегда с восхищением смотрела на местную архитектуру. Однако, мало кто
- ВВероника3 января 2024Экскурсия очень понравилось, необычно рассмотреть с другой стороны район, где ты провел много времени. Какие-то факты мы знали, но некоторые
- ММихаил20 октября 2023Поскольку мы с друзьями хотели провести целый день в Самаре, Татьяна самоотверженно потратила на нас свое время и перестроила маршрут
- ЕЕвгения30 апреля 2023Отличная небольшая прогулка по старой части города. За 2,5 часа охватили все основные события и места города.
- ИИрина27 марта 2022Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Глубокие знания, любовь к Самарской земле, позитивный настрой - все это об Ольге. Ещё подкупило
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «История и архитектура»
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