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доброжелательный человек! В дождливый день нас согрел не только лучший кофе в Самаре (входит в стоимость экскурсии, кстати), но и её неподдельный интерес к родному городу. По самым знаковым местам Самары мы успели пробежаться ранее, но после этой экскурсии к впечатлениям от города добавились новые, очень любопытные, штрихи. И уже видишь вокруг не только дома, но и судьбы, а это совсем другой уровень знакомства. Когда человек так любит то, чем занимается, это передается всем вокруг) Нам – передалось точно, и мы теперь хотим в Самару ещё раз 😄 А какие дивные вещички можно купить в «Точке притяжения» 😍 Не сувениры, а действительно то, чему душа будет долго радоваться – качественную, дорогую бижутерию и антикварную посуду. Это, конечно, не для всех, но купивший точно не будет разочарован!