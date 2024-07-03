Экскурсии выходного дня в Самаре

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Самаре, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
7 июля в 10:00
9 июля в 18:00
4 000 за всё до 10 чел.
Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
Индивидуальная
1 час
16 отзывов
Самарские истории: путешествие по времени с купцами и дворянами
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У костёла (храма Пресвятого Сердца Иисуса)
Завтра в 15:00
6 июля в 15:00
от 2 900 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Самаре
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
250 отзывов
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре с посещением старого города, Жигулевского комбината, набережной и других знаковых мест
7 июля в 09:00
13 июля в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Самара: прогулка вдоль Волги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Самара: историческая прогулка вдоль Волги с экскурсоводом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, где каждый шаг рассказывает историю. Откройте для себя памятники, Жигулевский пивзавод и многое другое
Начало: В районе Речного вокзала
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июля 2024
    Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
    Увлекательное путешествие с Ольгой по историческим местам, знакомство с неизвестными нам персонажами из истории города оставило неизгладимое впечатление. Всегда приятно иметь дело с увлеченным человеком, а необыкновенно тёплая беседа за чашечкой кофе останется в памяти надолго. Огромное спасибо за экскурсию!
  • Е
    Екатерина
    2 июля 2024
    Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
    Была на экскурсии 26.06.24. Прогулка по набережной проходида в комфортном темпе, информация содержательная, но не перегружена датами и фактами, рассказ сопровождался
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    фото и аудио иллюстрациями,а ещё,конечно же, легендами и мифами. Экскурсия пролетела незаметно,т. к. Алла приятный и позитивно настроенный собеседник. Остались только прекрасные воспоминания от увиденного и услышанного👍

  • Е
    Елена
    1 июля 2024
    Самара: прогулка вдоль Волги
    Спасибо Натали! Было очень познавательно и интересно, даже детям 7 лет! Рекомендуем)
  • О
    Ольга
    26 июня 2024
    Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
    Ольга настоящий профессионал своего дела. Много интересных фактов и историй узнали мы о Самаре за чашечкой ароматного кофе в уютной
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    атмосфере. Она составила нам программу, порекомендовала и очень подробно указала на карте интересные места и достопримечательности. Мы всё успели посетить. Мы влюбились в Самару. Огромное спасибо Ольге. Она очень приятная в общении и интересная женщина.

  • А
    Алексей
    21 июня 2024
    Самара: прогулка вдоль Волги
    Отличная авторская экскурсия. Рекомендую Всем
  • К
    Кристина
    16 июня 2024
    Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
    Очень понравилась экскурсия. Много интересной информации получила. Алла очень милая и приятная женщина, тембр голоса умиротворяет. Музыкально сопровождение - уместно и прекрасно. Всем рекомендую данную экскурсию.
  • Н
    Наталья
    16 июня 2024
    Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
    Алла, большое спасибо за экскурсию! Показали, рассказали, на все дополнительные вопросы тоже ответили))
    Алла, большое спасибо за экскурсию!Алла, большое спасибо за экскурсию!Алла, большое спасибо за экскурсию!Алла, большое спасибо за экскурсию!Алла, большое спасибо за экскурсию!Алла, большое спасибо за экскурсию!Алла, большое спасибо за экскурсию!Алла, большое спасибо за экскурсию!
  • М
    Марина
    16 июня 2024
    Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
    Ольга - великолепный рассказчик. И настолко влюблена в Самару, что вызывает восхищение♥️сразу хочется все в городе посмотреть. Так много интересных фактов, деталей и очень легко Ольга подаёт информацию
  • О
    Ольга
    13 июня 2024
    Самара: прогулка вдоль Волги
    Отличная экскурсия! Натали подстроилась под нас и немного изменила экскурсию, что сделало ее для нас намного интереснее. Узнали много нового и интересного
  • И
    Ирина
    13 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Самаре
    Спасибо Елене за очень увлекательную экскурсию! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
  2. Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
  3. Обзорная экскурсия по Самаре
  4. Самара: прогулка вдоль Волги
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Самарская набережная
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Бункер Сталина
  9. Особняк Курлиных
  10. Площадь Славы
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июле 2024
Сейчас в Самаре в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 900 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 324 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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