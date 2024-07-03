1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
7 июля в 10:00
9 июля в 18:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Самарские истории: путешествие по времени с купцами и дворянами
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У костёла (храма Пресвятого Сердца Иисуса)
Завтра в 15:00
6 июля в 15:00
от 2 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре с посещением старого города, Жигулевского комбината, набережной и других знаковых мест
7 июля в 09:00
13 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самара: историческая прогулка вдоль Волги с экскурсоводом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, где каждый шаг рассказывает историю. Откройте для себя памятники, Жигулевский пивзавод и многое другое
Начало: В районе Речного вокзала
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июля 2024Увлекательное путешествие с Ольгой по историческим местам, знакомство с неизвестными нам персонажами из истории города оставило неизгладимое впечатление. Всегда приятно иметь дело с увлеченным человеком, а необыкновенно тёплая беседа за чашечкой кофе останется в памяти надолго. Огромное спасибо за экскурсию!
- ЕЕкатерина2 июля 2024Была на экскурсии 26.06.24. Прогулка по набережной проходида в комфортном темпе, информация содержательная, но не перегружена датами и фактами, рассказ сопровождался
- ЕЕлена1 июля 2024Спасибо Натали! Было очень познавательно и интересно, даже детям 7 лет! Рекомендуем)
- ООльга26 июня 2024Ольга настоящий профессионал своего дела. Много интересных фактов и историй узнали мы о Самаре за чашечкой ароматного кофе в уютной
- ААлексей21 июня 2024Отличная авторская экскурсия. Рекомендую Всем
- ККристина16 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Много интересной информации получила. Алла очень милая и приятная женщина, тембр голоса умиротворяет. Музыкально сопровождение - уместно и прекрасно. Всем рекомендую данную экскурсию.
- ННаталья16 июня 2024Алла, большое спасибо за экскурсию! Показали, рассказали, на все дополнительные вопросы тоже ответили))
- ММарина16 июня 2024Ольга - великолепный рассказчик. И настолко влюблена в Самару, что вызывает восхищение♥️сразу хочется все в городе посмотреть. Так много интересных фактов, деталей и очень легко Ольга подаёт информацию
- ООльга13 июня 2024Отличная экскурсия! Натали подстроилась под нас и немного изменила экскурсию, что сделало ее для нас намного интереснее. Узнали много нового и интересного
- ИИрина13 июня 2024Спасибо Елене за очень увлекательную экскурсию! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «На выходные»
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