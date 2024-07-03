Е Елена Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж Увлекательное путешествие с Ольгой по историческим местам, знакомство с неизвестными нам персонажами из истории города оставило неизгладимое впечатление. Всегда приятно иметь дело с увлеченным человеком, а необыкновенно тёплая беседа за чашечкой кофе останется в памяти надолго. Огромное спасибо за экскурсию!

Е Екатерина Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма» читать дальше фото и аудио иллюстрациями,а ещё,конечно же, легендами и мифами. Экскурсия пролетела незаметно,т. к. Алла приятный и позитивно настроенный собеседник. Остались только прекрасные воспоминания от увиденного и услышанного👍 Была на экскурсии 26.06.24. Прогулка по набережной проходида в комфортном темпе, информация содержательная, но не перегружена датами и фактами, рассказ сопровождался

Е Елена Самара: прогулка вдоль Волги Спасибо Натали! Было очень познавательно и интересно, даже детям 7 лет! Рекомендуем)

О Ольга Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж читать дальше атмосфере. Она составила нам программу, порекомендовала и очень подробно указала на карте интересные места и достопримечательности. Мы всё успели посетить. Мы влюбились в Самару. Огромное спасибо Ольге. Она очень приятная в общении и интересная женщина. Ольга настоящий профессионал своего дела. Много интересных фактов и историй узнали мы о Самаре за чашечкой ароматного кофе в уютной

А Алексей Самара: прогулка вдоль Волги Отличная авторская экскурсия. Рекомендую Всем

К Кристина Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма» Очень понравилась экскурсия. Много интересной информации получила. Алла очень милая и приятная женщина, тембр голоса умиротворяет. Музыкально сопровождение - уместно и прекрасно. Всем рекомендую данную экскурсию.

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О Ольга Самара: прогулка вдоль Волги Отличная экскурсия! Натали подстроилась под нас и немного изменила экскурсию, что сделало ее для нас намного интереснее. Узнали много нового и интересного