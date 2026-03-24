Обзорная экскурсия по Самаре: от купеческих кварталов к Волге

Самара — город, где прошлое купеческой торговой столицы гармонично встроено в современный облик. Гид покажет вам площади, памятники, театры и купеческие улицы, раскрывая их самобытность. Вы прочувствуете атмосферу Самары и поймёте, чем она отличается от других волжских городов.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Исторический центр Самары — купеческие особняки, дореволюционные банки и улицы старого города
- Площадь Куйбышева — крупнейшую площадь Европы и место проведения парада 1941 года
- Площадь Чапаева — архитектурный ансамбль с театром драмы в псевдорусском стиле
- Музей-усадьбу Алексея Толстого и памятник Буратино
- Храм Пресвятого Сердца Иисуса — неоготический костёл с высокими шпилями и краснокирпичными фасадами
- Кирху Святого Георга — лютеранскую церковь, отражающую многонациональное прошлое города
- Самарскую филармонию — восстановленное здание цирка-театра «Олимп», где выступал Шаляпин
- Парадные магистрали с особняками, гостиницами, а также пешеходный «Арбат» с магазинами и фонтанами
И узнаете
- Как Самара превратилась из купеческого города в крупный центр Поволжья
- Почему площадь Куйбышева называли Соборной
- Чем самарская архитектура отличается от других волжских городов
- Как город стал «запасной столицей» в годы войны
- Где проходила дореволюционная светская жизнь
- Почему набережная Самары считается одной из самых красивых на Волге
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 22787 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Экскурсия пешеходного формата. Узнали много информации и интересных исторических, бытовых фактов. Гид ведет диалог с путешественниками и подробно отвечает на вопросы.
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В
Очень понравилась экскурсия от Марины Васильевны по Самаре. Много интересных фактов о городе узнали. Подача материала понятная; чувствуется, экскурсовод любит свой город.
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