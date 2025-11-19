Вас ждёт прогулка по самому сердцу Самары, где соседствуют купеческое прошлое, советская история и современный ритм города. Вы увидите парадные улицы, площади и скверы. Рассмотрите драматический театр, католический костёл, особняк Курлиной.
И послушаете о людях, которые создавали облик города: от купцов и немецких колонистов до знаменитых артистов и писателей.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- драматический театр — один из символов Самары.
- католический костёл в неоготическом стиле.
- фахверковый домик и особняк Курлиной — жемчужину стиля модерн.
- парадные улицы, площади и скверы купеческой Самары.
- особняки и старинные здания в неорусском, мавританском и других стилях.
- уютные дворики и неожиданные ракурсы.
И узнаете:
- где искать знаменитый самарский пивопровод и чем он уникален.
- историю старейшего кинотеатра города.
- где в Самаре жил и творил Эльдар Рязанов и где выступал Фёдор Шаляпин.
- какую роль в развитии города сыграли немцы Поволжья.
- какие писатели оставили свой след в самарской истории.
Организационные детали
- Достопримечательности осматриваем снаружи.
- Программа 5+.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 6377 туристов
Всем здравствуйте! Мы профессиональные экскурсоводы-историки и краеведы. С 2013 года занимаемся экскурсиями по Самаре, рассказывая путешественникам удивительные и повседневные истории города, добытые из архивных источников. Мы отличаемся нестандартным подходом и
