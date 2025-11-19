Мои заказы

Самара, я люблю тебя

Обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе
Вас ждёт прогулка по самому сердцу Самары, где соседствуют купеческое прошлое, советская история и современный ритм города. Вы увидите парадные улицы, площади и скверы. Рассмотрите драматический театр, католический костёл, особняк Курлиной.

И послушаете о людях, которые создавали облик города: от купцов и немецких колонистов до знаменитых артистов и писателей.
Самара, я люблю тебя© Александр
Самара, я люблю тебя© Александр
Самара, я люблю тебя© Александр

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • драматический театр — один из символов Самары.
  • католический костёл в неоготическом стиле.
  • фахверковый домик и особняк Курлиной — жемчужину стиля модерн.
  • парадные улицы, площади и скверы купеческой Самары.
  • особняки и старинные здания в неорусском, мавританском и других стилях.
  • уютные дворики и неожиданные ракурсы.

И узнаете:

  • где искать знаменитый самарский пивопровод и чем он уникален.
  • историю старейшего кинотеатра города.
  • где в Самаре жил и творил Эльдар Рязанов и где выступал Фёдор Шаляпин.
  • какую роль в развитии города сыграли немцы Поволжья.
  • какие писатели оставили свой след в самарской истории.

Организационные детали

  • Достопримечательности осматриваем снаружи.
  • Программа 5+.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 6377 туристов
Всем здравствуйте! Мы профессиональные экскурсоводы-историки и краеведы. С 2013 года занимаемся экскурсиями по Самаре, рассказывая путешественникам удивительные и повседневные истории города, добытые из архивных источников. Мы отличаемся нестандартным подходом и
читать дальше

стараемся показать Самару со всех сторон. Знаем и подскажем всё: фотолокации, уютные кафе и укромные бары «для своих». Удивим историческими фактами и интересными историями. С нами вы получите наиболее полное впечатление от города!

Входит в следующие категории Самары

Похожие экскурсии из Самары

Обзорная экскурсия по Самаре
На машине
2.5 часа
319 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Обзорная экскурсия по Самаре
Автомобильное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Самара. Путешествие во времени
Пешая
3 часа
74 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Самара. Путешествие во времени
Обзорная экскурсия по городу в мини-группе
Начало: На площади Революции
22 ноя в 13:00
29 ноя в 13:00
1500 ₽ за человека
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Пешая
2 часа
258 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Времена и эпохи Самары
Откройте для себя уникальные уголки Самары, где история встречается с современностью. Прогулка по улицам, полным легенд и культурных достопримечательностей
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самаре