Купеческое прошлое Самары

Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Самары, узнайте о купеческих династиях и их вкладе в развитие города. Увидите уникальные архитектурные шедевры
Колорит купеческой Самары эффектно вплетается в её современный облик. Сосредоточение на самых удивительных сооружениях перенесёт в дореволюционную эпоху. Туристы отыщут модерн и неоготику, дворец из архитектурной энциклопедии и дом из
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сказок Востока. Узнают об именитых купеческих династиях, их быте и роли в жизни города.

Погружение в историю самарских купцов и их семей, их интересы и судьбы, а также архитектурные шедевры, украшающие город

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 👑 Истории купеческих династий
  • 🏰 Погружение в дореволюционную эпоху
  • 🌆 Прогулка по историческим улицам
    • Купеческое прошлое Самары
    Купеческое прошлое Самары
    Купеческое прошлое Самары
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

    Что можно увидеть

  • Купеческие особняки
  • Доходные дома
  • Магазины
  • Творение Ф.О. Шехтеля
  • Купеческий каприз
  • Дом из восточной сказки
  • Дворец из архитектурной энциклопедии

    • Описание экскурсии

    Вы увидите:

    • Улицы с сохранившимися купеческими особняками, доходными домами и роскошными магазинами
    • Творение русского архитектора Ф. О. Шехтеля в стиле модерн
    • Купеческий каприз в неоготическом стиле
    • Дом словно из восточной сказки
    • Дворец, попавший на страницы архитектурной энциклопедии второй половины 19 века — наряду с шедеврами Парижа, Вены, Лондона, Москвы, Петербурга

    Вы узнаете:

    • Об известных самарских купеческих династиях: Шихобаловых, Аржановых, Субботиных, Курлиных
    • Кто стоял на вершине самарского купеческого рынка
    • Какие интересы были у купцов, помимо торговли
    • Как разорили купца-миллионщика
    • За кого выходили замуж купеческие дочки
    • Чем занимались купеческие жены
    • И многое другое

    Организационные детали

    Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В сквере Дзержинского
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Nataliya
    20 сен 2024
    Милейшай Алена - сделала наш первый день в Самаре! Провела по самым знаковым местам города, рассказала всё доходчиво и непринужденно! Нам очень понравилось, спасибо!!!!
    Милейшай Алена - сделала наш первый день в Самаре! Провела по самым знаковым местам города, рассказалаМилейшай Алена - сделала наш первый день в Самаре! Провела по самым знаковым местам города, рассказалаМилейшай Алена - сделала наш первый день в Самаре! Провела по самым знаковым местам города, рассказалаМилейшай Алена - сделала наш первый день в Самаре! Провела по самым знаковым местам города, рассказалаМилейшай Алена - сделала наш первый день в Самаре! Провела по самым знаковым местам города, рассказала

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