Татьяна — Организатор в Самаре

Провела экскурсии для 196 туристов

читать дальше разрабатываем самые интересные вариации активного отдыха в Самаре и познавательного туризма для детей и взрослых. Наши программы доступны как для жителей Самары, так и для гостей города, которые приехали на несколько дней. Нам есть, что показать в самом городе. Ваш отдых будет насыщенным и запоминающимся, впечатления останутся надолго.

Мы работаем с 2015 года и сегодня предлагаем жителям и гостям Самары десятки разнообразных маршрутов — пешеходных и автобусных. В нашей команде работают квалифицированные и опытные экскурсоводы, и мы самостоятельно