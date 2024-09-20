Колорит купеческой Самары эффектно вплетается в её современный облик. Сосредоточение на самых удивительных сооружениях перенесёт в дореволюционную эпоху. Туристы отыщут модерн и неоготику, дворец из архитектурной энциклопедии и дом из
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Улицы с сохранившимися купеческими особняками, доходными домами и роскошными магазинами
- Творение русского архитектора Ф. О. Шехтеля в стиле модерн
- Купеческий каприз в неоготическом стиле
- Дом словно из восточной сказки
- Дворец, попавший на страницы архитектурной энциклопедии второй половины 19 века — наряду с шедеврами Парижа, Вены, Лондона, Москвы, Петербурга
Вы узнаете:
- Об известных самарских купеческих династиях: Шихобаловых, Аржановых, Субботиных, Курлиных
- Кто стоял на вершине самарского купеческого рынка
- Какие интересы были у купцов, помимо торговли
- Как разорили купца-миллионщика
- За кого выходили замуж купеческие дочки
- Чем занимались купеческие жены
- И многое другое
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Дзержинского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Самаре
Провела экскурсии для 196 туристов
Мы работаем с 2015 года и сегодня предлагаем жителям и гостям Самары десятки разнообразных маршрутов — пешеходных и автобусных. В нашей команде работают квалифицированные и опытные экскурсоводы, и мы самостоятельноЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Nataliya
20 сен 2024
Милейшай Алена - сделала наш первый день в Самаре! Провела по самым знаковым местам города, рассказала всё доходчиво и непринужденно! Нам очень понравилось, спасибо!!!!
Входит в следующие категории Самары
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