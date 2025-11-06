Самара - город с богатой историей и уникальной архитектурой.На этой экскурсии вы посетите площадь Революции, где торговля кипела в 19 веке, и увидите памятник Ленину. Прогуляетесь по улице Куйбышева, заглянете

на местный Арбат и, возможно, посетите Лютеранскую кирху. Улица Фрунзе удивит филармонией и особняком Курлиных. На площади Куйбышева ощутите её масштаб, а на площади Чапаева познакомитесь с историей комдива. В завершение вас ждёт панорамный вид на Волгу и Жигулёвские горы

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Самаре

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Начнём прогулку с площади Революции, где в 19 веке кипела торговля. Здесь вы увидите памятник Ленину с неожиданной архитектурной загадкой: почему он словно «утонул» в постаменте?

Проедем по самой красивой улице Самары — Куйбышева (раньше престижная Дворянская). Рассмотрим старинные дома и заглянем на местный Арбат — улицу Ленинградскую. Если получится, посетим лютеранскую кирху.

На улице Фрунзе вы увидите филармонию, где выступал Шаляпин, особняк Курлиных, усадьбу Толстого и музей Эльдара Рязанова.

На площади Куйбышева, самой большой в Европе, ощутите её масштаб — площадь вмещала военные парады Красной армии. Здесь же расположен Театр оперы и балета, история которого тесно связана с эвакуацией Большого театра в годы войны.

Площадь Чапаева откроет перед вами образ комдива и его бойцов. А рядом — здание Самарского драмтеатра и Институт культуры, с которыми связано немало интересных фактов.

Далее выйдем к скверу Пушкина и смотровой площадке. Отсюда открывается панорамный вид на Волгу, Жигулёвские горы, Иверский монастырь и здание старинного пивоваренного завода.

На площади Славы вы увидите Вечный огонь, здание областного правительства и снова — завораживающую панораму великой реки.

Завершится экскурсия на набережной — у памятника князю Засекину, основателю Самары.

Организационные детали