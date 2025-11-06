Мои заказы

Самара за 3 часа: от купеческих особняков до волжских просторов

Познакомьтесь с историей Самары, пройдя по её главным улицам и площадям, наслаждаясь видами Волги и архитектурными шедеврами
Самара - город с богатой историей и уникальной архитектурой.

На этой экскурсии вы посетите площадь Революции, где торговля кипела в 19 веке, и увидите памятник Ленину. Прогуляетесь по улице Куйбышева, заглянете
на местный Арбат и, возможно, посетите Лютеранскую кирху. Улица Фрунзе удивит филармонией и особняком Курлиных. На площади Куйбышева ощутите её масштаб, а на площади Чапаева познакомитесь с историей комдива. В завершение вас ждёт панорамный вид на Волгу и Жигулёвские горы

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 🌊 Виды на Волгу
  • 🚶‍♂️ Прогулка без спешки
  • 🏰 Исторические места
  • 🎭 Культурные достопримечательности
Самара за 3 часа: от купеческих особняков до волжских просторов© Вячеслав
Самара за 3 часа: от купеческих особняков до волжских просторов© Вячеслав
Самара за 3 часа: от купеческих особняков до волжских просторов© Вячеслав
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя19
ноя21
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Площадь Революции
  • Памятник Ленину
  • Улица Куйбышева
  • Лютеранская кирха
  • Улица Фрунзе
  • Площадь Куйбышева
  • Площадь Чапаева
  • Сквер Пушкина
  • Площадь Славы
  • Набережная

Описание экскурсии

Начнём прогулку с площади Революции, где в 19 веке кипела торговля. Здесь вы увидите памятник Ленину с неожиданной архитектурной загадкой: почему он словно «утонул» в постаменте?

Проедем по самой красивой улице Самары — Куйбышева (раньше престижная Дворянская). Рассмотрим старинные дома и заглянем на местный Арбат — улицу Ленинградскую. Если получится, посетим лютеранскую кирху.

На улице Фрунзе вы увидите филармонию, где выступал Шаляпин, особняк Курлиных, усадьбу Толстого и музей Эльдара Рязанова.

На площади Куйбышева, самой большой в Европе, ощутите её масштаб — площадь вмещала военные парады Красной армии. Здесь же расположен Театр оперы и балета, история которого тесно связана с эвакуацией Большого театра в годы войны.

Площадь Чапаева откроет перед вами образ комдива и его бойцов. А рядом — здание Самарского драмтеатра и Институт культуры, с которыми связано немало интересных фактов.

Далее выйдем к скверу Пушкина и смотровой площадке. Отсюда открывается панорамный вид на Волгу, Жигулёвские горы, Иверский монастырь и здание старинного пивоваренного завода.

На площади Славы вы увидите Вечный огонь, здание областного правительства и снова — завораживающую панораму великой реки.

Завершится экскурсия на набережной — у памятника князю Засекину, основателю Самары.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на современном комфортабельном кроссовере с кондиционером, мягкими креслами и идеальной чистотой
  • Возрастное ограничение 10+

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 282 туристов
Меня зовут Вячеслав, и я рад пригласить вас на увлекательные экскурсии по Самаре и области! Я покажу самые интересные места города, расскажу о его истории и культуре. Вы узнаете много
нового и интересного о Самаре, её достопримечательностях и жителях. Экскурсии проводятся в удобное для вас время и по разным маршрутам. Я подстроюсь под ваши интересы и предпочтения. Не упустите возможность познакомиться с прекрасной Самарой поближе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Любовь
Любовь
6 ноя 2025
Интересный день сегодня случился благодаря Вячеславу.
Что мы ждали от встречи с Самарой …. Издалека текущую Волгу, а ну еще самую длинную набережную.
Сделали напряжение над собой и нашелся для нас Вячеслав.
Ну
давайте скоротаем денек.
Очень интересная подача материала. Он влюбил нас в Самару. Уточнил и соединил историю, культуру и любовь к родному краю.
Выставка общественной жизни … мы теперь знаем, как это по Самарски.
Рекомендуем искушенным и жадным путешественникам.
Отдельное спасибо за организацию трансфера. Новая машина, лёгкий водитель.
Вы знаете на завтра у нас есть рекомендация от Вячеслава на два часа, что бы успеть досмотреть впечатления самостоятельно.
Огромное спасибо.
Мы сильно довольные

С
Семен
5 ноя 2025
Все понравилось, не смотря на холодную погоду слушали с большим удовольствием, историческая часть города красивая и интересная. Качественная экскурсия, комфортный новый автомобиль, внимательный и знающий экскурсовод. Позже при покупке сувенирных магнитов выяснили, что на экскурсии примерно 90 % всех достопримечательностей Самары мы посетили. Остались довольны и признательны Вячеславу.
Р
Роман
29 окт 2025
Экскурсовода в Самаре выбирали по отзывам на Трипстере. В итоге решили обратиться к Вячеславу и не пожалели. Классная экскурсия по интереснейшим местам, разумное соотношение пешеходной части и переездов на автомобиле.
Интересные факты и живой, захватывающий рассказ. Правда, мы туристы подготовленные и настроенные на получение информации. Мы не считаем, что если заплатили за экскурсию, то экскурсовод наша прислуга и должен нас развлекать. Нам с Вячеславом было комфортно и интересно. Рекомендуем безоговорочно.

С
Светлана
25 окт 2025
Очень понравилась прогулка с Вячеславом по городу, для первого знакомства - самое то: посмотрели и послушали про основные достопримечательности, узнали об истории города и людей, создававших эту историю. Экскурсия была в смешанном формате: на автомобиле и пешеходная, поэтому не утомительная. Вячеслав отличный рассказчик, с юмором. Всем рекомендую!
М
Мария
21 окт 2025
Прекрасная прогулка по центру Самары в компании с великолепным гидом. Всё доходчиво, с интересом и любовью к городу, к его прошлому и настоящему. Огромное спасибо за удобство экскурсии - Вячеслав забрал нас от гостиницы, выстроил маршрут в соответствии с нашими пожеланиями, посоветовал отличный ресторан, и доставил к концу путешествия нас именно к нему. Браво мастеру!!!
В
Вера
17 сен 2025
Были с Вячеславом на экскурсии "Самара за 3 часа". После экскурсии осталось ощущение полноты впечатлений. Вячеслав не просто провел нас по главным улицам и площадям, но и поделился уникальными историями
и легендами, которые оживили город в нашем воображении. Он тонко чувствовал наше настроение, подстраивая темп и содержание экскурсии под наши интересы и вопросы.
Особенно запомнилась его увлеченность Самарой. Было видно, что он не просто рассказывает заученный текст, а делится своей любовью к городу, его культуре и людям. Это передавалось и нам, создавая особую атмосферу сопричастности и восхищения.
Рекомендации Вячеслава по поводу мест для ужина оказались просто отличными. Мы посетили уютный ресторанчик с местной кухней и потрясающим пивом, насладились прекрасным вечером, обсуждая впечатления от увиденного за день.
Благодаря Вячеславу наша поездка в Самару стала незабываемой.
Обязательно порекомендуем его экскурсии всем друзьям и знакомым.

Ольга
Ольга
26 авг 2025
Вячеслав опытный экскурсовод, с глубокими знаниями. 3 часа экскурсии пролетели быстро, хотя в Самаре мы были далеко не первый раз. Забрал с места, где нам было удобно, и отвез в конце экскурсии куда попросили. Рекомендую
И
Инна
24 июл 2025
Спасибо Вячеславу за интересную экскурсию и время проведённое с пользой!
А
Артемий
21 июл 2025
Были на экскурсии у Вячеслава. Всё очень понравилось! Интересный, последовательно построенный рассказ, время пролетело незаметно. Взглянули на город совершенно другими глазами. Большое спасибо!

