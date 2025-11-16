Проведите день в комфорте автомобиля, где каждый километр пути — это знакомство с индустриальным и природным наследием Самарской области.
Вас ждёт насыщенный день на свежем воздухе без лишней суеты: вы совершите комфортное автопутешествие по северу Самары, сделаете эффектные кадры на Вертолётке, погрузитесь в историю в Сокских штольнях и подниметесь на древний Царёв курган.
Описание экскурсииЯ расскажу о тайнах тоннелей горы Тип-Тяв, в которой с 1937 по 1954 год были вырублены туннели для военных складов. А с 1954 г до начала 90-х здесь находилось стратегическое подземное хранилище продовольствия, стратегический запас г. Куйбышева. Мы обсудим историю Вертолётки: где и зачем здесь садился вертолёт главного конструктора Кузнецова и какие преобразования сделали площадку любимым местом для прогулок и фотосессий. Узнаете легенды Царева кургана: о татарском князе Мамаоне, почему «Сары Тау» («Жёлтая гора») стала «Царевым курганом». Вы откроете для себя тайны Поволжья: как реки Волга и Сок формировали рельеф Сокольих и Жигулёвских гор. Этот маршрут — настоящий подарок для любителей красивых пейзажей и исторических фактов, где каждый кадр расскажет свою историю Поволжья.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На Вертолётке вы ощутите волну вдохновения от панорам Волги и Жигулёвских гор, а после реконструкции 2021 года здесь появились дорожки, скамейки и зоны для идеальных фотографий
- Сокские штольни - это 53 км искусственно вырубленных пещер, где в 1953-1957-х годах добывали чистейший известняк адским трудом заключённых и пленных
- Поднявшись на Царёв курган, вы увидите фрагмент Жигулевских гор и услышите легенды о татарском князе Мамаоне и кресте Петра I
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с гидом в г. Самара
Завершение: По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
