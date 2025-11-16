Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Проведите день в комфорте автомобиля, где каждый километр пути — это знакомство с индустриальным и природным наследием Самарской области.



Вас ждёт насыщенный день на свежем воздухе без лишней суеты: вы совершите комфортное автопутешествие по северу Самары, сделаете эффектные кадры на Вертолётке, погрузитесь в историю в Сокских штольнях и подниметесь на древний Царёв курган.

Описание экскурсии Я расскажу о тайнах тоннелей горы Тип-Тяв, в которой с 1937 по 1954 год были вырублены туннели для военных складов. А с 1954 г до начала 90-х здесь находилось стратегическое подземное хранилище продовольствия, стратегический запас г. Куйбышева. Мы обсудим историю Вертолётки: где и зачем здесь садился вертолёт главного конструктора Кузнецова и какие преобразования сделали площадку любимым местом для прогулок и фотосессий. Узнаете легенды Царева кургана: о татарском князе Мамаоне, почему «Сары Тау» («Жёлтая гора») стала «Царевым курганом». Вы откроете для себя тайны Поволжья: как реки Волга и Сок формировали рельеф Сокольих и Жигулёвских гор. Этот маршрут — настоящий подарок для любителей красивых пейзажей и исторических фактов, где каждый кадр расскажет свою историю Поволжья.

