Индивидуальная экскурсия по Самарской Луке предлагает насыщенный день на свежем воздухе.
Посетители смогут сделать эффектные фотографии на вертолётной площадке, исследовать таинственные Сокские штольни и насладиться потрясающими видами с Царёва кургана.
Эта экскурсия - отличная возможность узнать больше о природе и истории Самарской области, провести время в живописных местах и получить незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Эффектные фотосессии на вертолётной площадке
- 🕵️♂️ Загадочные Сокские штольни
- 🌄 Виды с Царёва кургана
- 🛤 Прогулка по живописным местам
- 🏞 Уникальная природа Самарской Луки
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Вертолётная площадка
- Сокские штольни
- Царёв курган
Описание экскурсии
Вертолётная площадка в живописном месте напротив Жигулевских гор. Отличная локация для ярких фотосессий.
Сокские штольни — загадочные подземные лабиринты, созданные в недрах Сокских гор для добычи известняка. Вы пройдёте по узким коридорам, услышите интересные истории об этом месте и погрузитесь в атмосферу таинственности.
Царёв курган — величественный холм над Волгой, с высоты которого открываются потрясающие виды на Жигулёвские горы. У подножия кургана находятся церковь, часовня и святой источник.
Организационные детали
- Берите на экскурсию детей старше 10 лет
- Экскурсия проходит на новом комфортабельном кроссовере с чистым салоном
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 279 туристов
Меня зовут Вячеслав, и я рад пригласить вас на увлекательные экскурсии по Самаре и области! Я покажу самые интересные места города, расскажу о его истории и культуре. Вы узнаете многоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Ольга
1 ноя 2025
Были 12 июля 2025 г. Просто обалденная экскурсия!!! Очень красиво и содержательно! Помимо основных сведений, Вячеслав запросто отвечал на все наши вопросы, касательно Самары. Прекрасный вид со смотровой площадки! Просто
Константин
1 окт 2025
Экскурсия Вячеслава очень понравилась! Комфортно доезжали до всех пунктов. Вид с вертолётки настолько впечатлил, что словами не описать. Сокские штольни поразили своим масштабов и историей. Царёв курган-удивительное природное сооружение. Берите экскурсию, не пожалеете! Гида Вячеслава рекомендую!
Е
Елена
16 сен 2025
Для нас эта экскурсия оказалась очень познавательной и,с другой стороны, сопряженной с некоторыми форс-мажорными обстоятельствами, которые добавили осознания неоднозначности притягательных Сокских штолен.
Вячеслав высокопрофессиональный опытный гид, экскурсии с которым очень интересны. Благодарим и рекомендуем.
А
Андрей
15 сен 2025
Побывали с женой на данной авторской экскурсии с Вячеславом. Сразу понравилась пунктуальность гида, отличный очень чистый автомобиль, уверенное управление машиной. Дорога была довольно долгая, но в дороге мы узнали много
Т
Татьяна
13 сен 2025
Все понравилось. Было интересно и познавательно, без занудной монотонности. Почерпнули новые знания и получили массу впечатлений.
Любовь
24 авг 2025
Огромное спасибо Вячеславу за прекрасно проведенное время. Очень понравилась и подача материала и маршрут, и ценные советы на последующее времяпровождение. Очень удачно чередовались прекрасные пейзажи и мрачные подземелья. В общем эмоциий хватило всем. Будет о чем вспомнить. Рекомендую Вячеслава как прекрасного организатора и рассказчика.
Анна
14 авг 2025
Спасибо Вячеславу, экскурсия нам понравилась) очень красивые виды с Вертолетки и с Царева Кургана. Штольни - очень интересно и необычно. Вячеслав прекрасный рассказчик, очень много интересного рассказал и по теме экскурсии и о Самаре в целом, порекомендовал интересные места, где мы ещё не были. Вернулись довольные, рекомендуем!
П
Павел
3 авг 2025
Спасибо за проведенную экскурсию.
Достаточно интересно, не слишком утомительно, мы прекрасно и с пользой провели время.
Н
Надежда
30 июл 2025
Очень интересная экскурсия! Если у вас есть в семье подросток и вы не знаете чем его удивить… вам на эту экскурсию с Вячеславом!
П
Петрова
26 июл 2025
Потрясающая экскурсия, очень много интересного узнали,а виды какие красивые. Ну и сам экскурсовод-выше всяких похвал.
Т
Татьяна
13 июл 2025
Доброжелательность, пунктуальность, радушен. Прекрасный маршрут. Особенно если вы устали от городских пейзажей и хотите насладиться видами волжского раздолья, немножко взбодриться в темных пещерах, напиться вкуснейшей воды и услышать интересный рассказ.
Илья
2 июл 2025
Хорошая экскурсия. Вячеслав профессионал своего дела. Четко и по делу. С интересными рассказами.
А
Алексей
26 июн 2025
Прекрасная экскурсия, отличный гид.
Много повидал красот природы от Крыма до Карелии, но эти виды незабываемы.
Спасибо.
Е
Елена
15 июн 2025
Опытный гид и прекрасный рассказчик Вячеслав. Безопасность на высшем уровне, узнали много нового и интересного про область, в которой путешествовали. Стоит, конечно, обязательно воспользоваться такими услугами. Наилучшие рекомендации!!!
Bayramova
14 июн 2025
Хочу выразить Вячеславу благодарность за экскурсию, нам очень понравилось. Интересный рассказ, много нового узнали. Вячеслав, водит очень аккуратно, подстроился под наш ритм, все объяснял. Спасибо большое!
