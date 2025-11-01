Индивидуальная экскурсия по Самарской Луке предлагает насыщенный день на свежем воздухе. Посетители смогут сделать эффектные фотографии на вертолётной площадке, исследовать таинственные Сокские штольни и насладиться потрясающими видами с Царёва кургана. Эта экскурсия - отличная возможность узнать больше о природе и истории Самарской области, провести время в живописных местах и получить незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Вертолётная площадка в живописном месте напротив Жигулевских гор. Отличная локация для ярких фотосессий.

Сокские штольни — загадочные подземные лабиринты, созданные в недрах Сокских гор для добычи известняка. Вы пройдёте по узким коридорам, услышите интересные истории об этом месте и погрузитесь в атмосферу таинственности.

Царёв курган — величественный холм над Волгой, с высоты которого открываются потрясающие виды на Жигулёвские горы. У подножия кургана находятся церковь, часовня и святой источник.

Организационные детали