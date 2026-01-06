Мои заказы

Сокские Штольни – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Сокские Штольни» в Самаре, цены от 8700 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Волжские просторы: путешествие к Сокским штольням и Царёву кургану
На машине
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Захватывающее путешествие по волжским просторам, где вас ждут уникальные виды с вертолётной площадки и тайны Сокских штолен
Начало: По договорённости с гидом в г. Самара
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
8700 ₽ за всё до 4 чел.
Самарские красоты: вертолётка, Сокские штольни и Царев курган
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Начало: По договорённости с гидом в г. Самара
Завтра в 09:00
18 фев в 09:00
9800 ₽ за всё до 3 чел.
От крепости до Царёва кургана: вся Самара за 4 часа
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Начало: Россия, Самара, улица Максима Горького
Расписание: Ежедневно в 11:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    6 января 2026
    Волжские просторы: путешествие к Сокским штольням и Царёву кургану
    Все прекрасно. Гид знающий, профессионал. Рекомендую всем. Еще раз спасибо Вячеславу.
  • Е
    Екатерина
    24 декабря 2025
    Волжские просторы: путешествие к Сокским штольням и Царёву кургану
    С небольшим опозданием хотела бы оставить отзыв об экскурсии с Вячеславом «Волжские просторы: путешествие к Сокским штольням и Царёву кургану».
    читать дальше

    Мы семья из Нижнего Новгорода, впервые побывали в Самаре в июле 2025г. Поискав экскурсии и отзывы, остановились на экскурсоводе Вячеславе. Так как мы были с детьми 8 и 11 лет, для нас был важен комфорт поездки на автомобиле. И мы не прогадали. Вячеслав не только интересно и с теплотой рассказывал о достопримечательностях Самары: Вертолётке, Сокских штольнях, Цареве Кургане, о самом городе, но также он и очень аккуратный водитель. В поездке с детьми мы чувствовали себя очень комфортно. Дети с увлечением слушали экскурсию и соблюдали определенные правила безопасности в штольнях и на Цареве Кургане (там есть опасные места, о которых Вячеслав предупреждал заранее). Вячеславу огромное спасибо за экскурсию и впечатления, которые мы до сих пор вспоминаем (а сейчас конец декабря:-)) С наступающим Вас Новым годом. Здоровья и всего самого доброго.

  • Н
    Наталья
    24 сентября 2025
    Волжские просторы: путешествие к Сокским штольням и Царёву кургану
    Потрясающие виды на Волгу!
  • Д
    Денис
    18 сентября 2025
    Волжские просторы: путешествие к Сокским штольням и Царёву кургану
    Супер 👍
  • Л
    Лев
    25 июня 2025
    Волжские просторы: путешествие к Сокским штольням и Царёву кургану
    Увидели ВСЁ! Прошли всеми тропами и пролезли всеми штольнями! Вспотели на солнце и продрогли в штольнях. Спасибо, интересно и познавательно. Спасибо нашему гиду. Спасибо, Вячеслав!
  • Д
    Дина
    10 июня 2025
    Волжские просторы: путешествие к Сокским штольням и Царёву кургану
    Вячеслав грамотный экскурсовод, аккуратный водитель. Побывали на трех локациях, всё очень понравилось. Будем рекомендовать друзьям.
  • Н
    Наталья
    4 июня 2025
    Волжские просторы: путешествие к Сокским штольням и Царёву кургану
    Была с семьей на экскурсии по Самарской Луке: Путешествие к Цареву Кургану через Сокские штольни. Мы являемся коренными жителями Самары,
    читать дальше

    но оказывается много чего не знаем о Самарском крае. Очень хорошие впечатления и положительные эмоции остались от услышанного. Хочу выразить огромную благодарность гиду Вячеславу за интересно-проведенную экскурсию. Всем рекомендую увидеть красоту и услышать историю Самарской Луки, не пожалеете.

  • А
    Антон
    19 мая 2025
    Волжские просторы: путешествие к Сокским штольням и Царёву кургану
    Отличная, насыщенная экскурсия, раскрывающая красоты Самарской области. Рекомендую целиком и полностью!

