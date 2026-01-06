читать дальше

Мы семья из Нижнего Новгорода, впервые побывали в Самаре в июле 2025г. Поискав экскурсии и отзывы, остановились на экскурсоводе Вячеславе. Так как мы были с детьми 8 и 11 лет, для нас был важен комфорт поездки на автомобиле. И мы не прогадали. Вячеслав не только интересно и с теплотой рассказывал о достопримечательностях Самары: Вертолётке, Сокских штольнях, Цареве Кургане, о самом городе, но также он и очень аккуратный водитель. В поездке с детьми мы чувствовали себя очень комфортно. Дети с увлечением слушали экскурсию и соблюдали определенные правила безопасности в штольнях и на Цареве Кургане (там есть опасные места, о которых Вячеслав предупреждал заранее). Вячеславу огромное спасибо за экскурсию и впечатления, которые мы до сих пор вспоминаем (а сейчас конец декабря:-)) С наступающим Вас Новым годом. Здоровья и всего самого доброго.