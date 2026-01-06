Индивидуальная
до 4 чел.
Волжские просторы: путешествие к Сокским штольням и Царёву кургану
Захватывающее путешествие по волжским просторам, где вас ждут уникальные виды с вертолётной площадки и тайны Сокских штолен
Начало: По договорённости с гидом в г. Самара
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
8700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Самарские красоты: вертолётка, Сокские штольни и Царев курган
Начало: По договорённости с гидом в г. Самара
Завтра в 09:00
18 фев в 09:00
9800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
От крепости до Царёва кургана: вся Самара за 4 часа
Начало: Россия, Самара, улица Максима Горького
Расписание: Ежедневно в 11:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
- ООлег6 января 2026Все прекрасно. Гид знающий, профессионал. Рекомендую всем. Еще раз спасибо Вячеславу.
- ЕЕкатерина24 декабря 2025С небольшим опозданием хотела бы оставить отзыв об экскурсии с Вячеславом «Волжские просторы: путешествие к Сокским штольням и Царёву кургану».
- ННаталья24 сентября 2025Потрясающие виды на Волгу!
- ДДенис18 сентября 2025Супер 👍
- ЛЛев25 июня 2025Увидели ВСЁ! Прошли всеми тропами и пролезли всеми штольнями! Вспотели на солнце и продрогли в штольнях. Спасибо, интересно и познавательно. Спасибо нашему гиду. Спасибо, Вячеслав!
- ДДина10 июня 2025Вячеслав грамотный экскурсовод, аккуратный водитель. Побывали на трех локациях, всё очень понравилось. Будем рекомендовать друзьям.
- ННаталья4 июня 2025Была с семьей на экскурсии по Самарской Луке: Путешествие к Цареву Кургану через Сокские штольни. Мы являемся коренными жителями Самары,
- ААнтон19 мая 2025Отличная, насыщенная экскурсия, раскрывающая красоты Самарской области. Рекомендую целиком и полностью!
