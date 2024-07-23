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8 часов

Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки. Узнайте о редких растениях и животных, посетите музеи и живописные места. Идеально для всей семьи

Начало: На ж/д станции «Жигулёвское море» или в Тольятти