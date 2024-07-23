8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительные пейзажи и легенды Самарской Луки для всей семьи
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки. Узнайте о редких растениях и животных, посетите музеи и живописные места. Идеально для всей семьи
Начало: На ж/д станции «Жигулёвское море» или в Тольятти
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
«Жигулевские ворота»: однодневная экскурсия
Пешие прогулки, природа и вдохновляющие виды ждут вас на экскурсии по Самаре. Посетите Царев курган, Жигулевские ворота и сосновый заповедник
Начало: Самарская улица, 267
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 11:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
13 000₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор (в группе)
Полюбоваться волжской Швейцарией, побывать в доме-музее Репина и посетить семейную сыроварню
Начало: Филиал Третьяковской галереи
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННеклюдова23 июля 2024На экскурсию ездили с сыном. Понравилось всё, и маршрут, и рассказы о Самаре и сами наши проводники Виктория и Сергей.
- ИИрина1 мая 2024Сергей и Виктория показали красивейшие места Волги. И хотя был дождь и прохладно, но с такими красотами мы не замечали
- ППаньшина15 сентября 2023Удалось побывать на экскурсии Жигулевские ворота. Получилось очень атмосферно. Четко организован маршрут, чувствовалась забота об экскурсантах) Не перегружен информацией. А красоту посещенных мест не описать словами, это надо видеть! Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Жигулёвские горы»
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