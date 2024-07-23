Жигулёвские горы – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Жигулёвские горы» в Самаре, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
На машине
10 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительные пейзажи и легенды Самарской Луки для всей семьи
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки. Узнайте о редких растениях и животных, посетите музеи и живописные места. Идеально для всей семьи
Начало: На ж/д станции «Жигулёвское море» или в Тольятти
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
«Жигулевские ворота»: однодневная экскурсия
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
«Жигулевские ворота»: однодневная экскурсия
Пешие прогулки, природа и вдохновляющие виды ждут вас на экскурсии по Самаре. Посетите Царев курган, Жигулевские ворота и сосновый заповедник
Начало: Самарская улица, 267
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 11:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
13 000 за человека
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор (в группе)
На машине
10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор (в группе)
Полюбоваться волжской Швейцарией, побывать в доме-музее Репина и посетить семейную сыроварню
Начало: Филиал Третьяковской галереи
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Неклюдова
    23 июля 2024
    «Жигулевские ворота»: однодневная экскурсия
    На экскурсию ездили с сыном. Понравилось всё, и маршрут, и рассказы о Самаре и сами наши проводники Виктория и Сергей.
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    Экскурсия хоть и длительная, но не утомительная. Получили море положительних эмоций. Экскурсия не ординарная, поэтому очень советуем воспользоваться возможностью прокатиися за город, искупаться в купеле, взобраться на Царёв курган и полюбоваться красотами природы, погулять по средневековому замку Гарибальди и искупаться в Жигулевском море!

  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    «Жигулевские ворота»: однодневная экскурсия
    Сергей и Виктория показали красивейшие места Волги. И хотя был дождь и прохладно, но с такими красотами мы не замечали
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    плохой погоды. Нам подсказывали, где лучшие виды для фото, рассказывали некоторые исторические факты. Также ребята организовали нам обед на берегу Жигулёвского моря. И держа в одной руке зонт, в другой плюшку мы в восхищении обедали! Спасибо большоетза гостеприимсмтво! Удачи и процветания ребятам и Самаре!

  • П
    Паньшина
    15 сентября 2023
    «Жигулевские ворота»: однодневная экскурсия
    Удалось побывать на экскурсии Жигулевские ворота. Получилось очень атмосферно. Четко организован маршрут, чувствовалась забота об экскурсантах) Не перегружен информацией. А красоту посещенных мест не описать словами, это надо видеть! Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Жигулёвские горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
  2. «Жигулевские ворота»: однодневная экскурсия
  3. Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Самарская набережная
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Особняк Курлиных
  9. Бункер Сталина
  10. Площадь Славы
Сколько стоит экскурсия по Самаре в ноябре 2024
Сейчас в Самаре в категории "Жигулёвские горы" можно забронировать 3 экскурсии от 7 000 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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