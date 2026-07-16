Я собрала для вас три ярких, совершенно разных впечатления. За один день вы почувствуете вкус волжского осетра, ощутите прохладу и силу святого источника и прикоснётесь к истории одного из старейших курортов России, где лечились дворяне и бывал сам Чайковский. Я расскажу, почему чёрная икра стоит таких денег и почему вода в купели не замерзает даже в сильный мороз.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Самары

12:00 — ферма «Богородский осётр». Вы узнаете, как выращивают царскую рыбу, увидите процесс: от икринки до взрослой особи. Вас ждёт дегустация знаменитой ухи и деликатесов из осетра и стерляди

14:00 — святой источник в селе Кабановка. Мы привезём вас к роднику Казанской иконы Божией Матери. По преданию, вода здесь сладковатая на вкус, зимой не замерзает и хранится долго. Будет время набрать её в бутылку, умыться или даже окунуться в ледяную воду — у источника обустроена купель

15:00 — посёлок Серноводск, где с 1833 года находится один из старейших бальнеологических курортов России. В народе его называют дворянскими водами. Здесь вы увидите старинные здания, прогуляетесь по парку и подойдёте к Серному озеру, окутанному местными легендами. Я расскажу, как по указу Петра I здесь начали добывать серу для пороха, а позже открыли целебные свойства местных вод

16:30–18:30 — возвращение в Самару

Организационные детали