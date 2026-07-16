Царская уха и дворянские воды: гастропутешествие по Самарской губернии
Увидеть, как выращивают осетра и стерлядь, и узнать, где лечились Лобачевский и Аксаков
Я собрала для вас три ярких, совершенно разных впечатления.
За один день вы почувствуете вкус волжского осетра, ощутите прохладу и силу святого источника и прикоснётесь к истории одного из старейших курортов России, где лечились дворяне и бывал сам Чайковский.
Я расскажу, почему чёрная икра стоит таких денег и почему вода в купели не замерзает даже в сильный мороз.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Самары
12:00 — ферма «Богородский осётр». Вы узнаете, как выращивают царскую рыбу, увидите процесс: от икринки до взрослой особи. Вас ждёт дегустация знаменитой ухи и деликатесов из осетра и стерляди
14:00 — святой источник в селе Кабановка. Мы привезём вас к роднику Казанской иконы Божией Матери. По преданию, вода здесь сладковатая на вкус, зимой не замерзает и хранится долго. Будет время набрать её в бутылку, умыться или даже окунуться в ледяную воду — у источника обустроена купель
15:00 — посёлок Серноводск, где с 1833 года находится один из старейших бальнеологических курортов России. В народе его называют дворянскими водами. Здесь вы увидите старинные здания, прогуляетесь по парку и подойдёте к Серному озеру, окутанному местными легендами. Я расскажу, как по указу Петра I здесь начали добывать серу для пороха, а позже открыли целебные свойства местных вод
16:30–18:30 — возвращение в Самару
Организационные детали
Едем на комфортабельном Ford Transit (до 16 чел.)
Дополнительно оплачивается: осетровая ферма — 1500 ₽ за чел., курорт «Сергиевские минеральные воды» — 350 ₽ за чел.
Дети младше 10 лет — в исключительном порядке и по согласованию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Самарской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 75 туристов
Я — аттестованный гид, для которого экскурсии стали не просто работой, а образом жизни. Больше всего люблю готовить и путешествовать, организовывать праздники и принимать гостей так, чтобы им хотелось возвращаться. читать дальшеуменьшить
Работаю вместе с Сергеем — он не представляет свою жизнь без походов и приключений. Ходит в длительные пешие маршруты, дружит с ветром как виндсёрфер и со снегом как сноубордист.
Вместе мы объединили любовь к природе и настоящее гостеприимство, чтобы показать вам самые живописные места Жигулей — так, как видят их только местные. Не из окна автобуса, а изнутри: с душой, с огнём, с историями, которые не прочтёшь в путеводителях. С нами вы почувствуете не просто красоту пейзажей, а дух настоящих путешествий — вдохновляющих, вкусных и наполненных историями. Готовы разделить с нами эту любовь? Тогда в путь! 🧡
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