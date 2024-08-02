7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Самарскому Заволжью: от истории к сыроварне
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки, насладитесь вкусом местных сыров и уникальными пейзажами
Начало: Речной вокзал или с. Рождествено
«После вас ждет пикник на открытом воздухе, а также ароматный чай на травах и мед из Жигулевского заповедника»
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Водная прогулка
Лучший выборПриключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Погрузитесь в мир природы и гастрономии с нашей экскурсией. Вас ждет путешествие по Волге, велосипедный тур и сырная феерия
Начало: В селе Гаврилова Поляна
«После дегустации мы прокатимся до местного женского монастыря, а затем вернемся в село Гаврилова Поляна»
Завтра в 10:00
17 авг в 10:00
от 11 900₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
Романтическое свидание на крыше
Побывать в Музее Городских Легенд и отдохнуть на крыше-веранде с видом на старую Самару
Начало: На Галактионовской улице
«У вас будет свободное время, чтобы побыть вдвоём, насладиться напитками и десертами, сделать фото и посмотреть на исчезающую старинную Самару»
17 авг в 12:00
18 авг в 12:00
10 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 августа 2024Потрясающий маршрут! Если не успеете прокатиться по Волге на катере, то перед этой экскурсией и после неё прокатитесь с ветерком
- ЕЕкатерина29 июля 2024Невероятные эмоции! Сергей очень интересный и приятный человек! Встретил как родных! Сам маршрут - сказка! Вкуснейшие сыры, красивый вид с гор, удивительный грот, умиротворяющий заплыв на сап-бордах. Настоятельно рекомендую эту поездку, если хотите получить максимум от своего отдыха!
- ККсения26 июля 2024Прекрасная экскурсия, продумана от и до. Спасибо Сергею не только за интересный исторический материал, но и за душевную составляющую!
- ССветлана25 апреля 2024Спасибо Екатерине за эту чудесную прогулку! красивый маршрут, потрясающая природа, шикарный вид на Самару с макушки горы Серной. Екатерина интересно рассказала об истории Заволжья, показала сохранившиеся памятники архитектуры. Благодарю за гостеприимство, душевность, профессионализм!
- ЛЛариса25 февраля 2024Ни дождь, ни туман не испортили впечатления от путешествия. Волга, живописные виды, смотровые площадки … Спасибо Екатерине, что открывает туристам эти места.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Самаре в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Самары, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024