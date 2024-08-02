Гастрономические экскурсии Самары

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Самаре, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Самарское Заволжье
На машине
37 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Самарскому Заволжью: от истории к сыроварне
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки, насладитесь вкусом местных сыров и уникальными пейзажами
Начало: Речной вокзал или с. Рождествено
«После вас ждет пикник на открытом воздухе, а также ароматный чай на травах и мед из Жигулевского заповедника»
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
13 000 за всё до 3 чел.
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
На велосипеде
На байдарках
22 отзыва
5 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Погрузитесь в мир природы и гастрономии с нашей экскурсией. Вас ждет путешествие по Волге, велосипедный тур и сырная феерия
Начало: В селе Гаврилова Поляна
«После дегустации мы прокатимся до местного женского монастыря, а затем вернемся в село Гаврилова Поляна»
Завтра в 10:00
17 авг в 10:00
от 11 900 за человека
Романтическое свидание на крыше
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
Романтическое свидание на крыше
Побывать в Музее Городских Легенд и отдохнуть на крыше-веранде с видом на старую Самару
Начало: На Галактионовской улице
«У вас будет свободное время, чтобы побыть вдвоём, насладиться напитками и десертами, сделать фото и посмотреть на исчезающую старинную Самару»
17 авг в 12:00
18 авг в 12:00
10 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Самарское Заволжье
    Потрясающий маршрут! Если не успеете прокатиться по Волге на катере, то перед этой экскурсией и после неё прокатитесь с ветерком
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    на моторной лодке) В Рождествено вас проведут по историческим местам. Дальше вы отправитесь в женский монастырь, где сможете отведать местные сыры. Потом ваш путь продолжится в горы, где вы сможете увидеть захватывающий дух вид на Самарскую Луку. А после поедете купаться в волжскую притоку с чистейшей водой и песчаным пляжем. В конце экскурсии Екатерина вас накормит обедом из нескольких блюд на своей даче. Бронируйте эту экскурсию, не пожалеете! Очень лёгкий маршрут (особенно, если с детьми) и по длительности недолго, 6-7 часов.

  • Е
    Екатерина
    29 июля 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Невероятные эмоции! Сергей очень интересный и приятный человек! Встретил как родных! Сам маршрут - сказка! Вкуснейшие сыры, красивый вид с гор, удивительный грот, умиротворяющий заплыв на сап-бордах. Настоятельно рекомендую эту поездку, если хотите получить максимум от своего отдыха!
    Невероятные эмоции! Сергей очень интересный и приятный человек! Встретил как родных!Невероятные эмоции! Сергей очень интересный и приятный человек! Встретил как родных!Невероятные эмоции! Сергей очень интересный и приятный человек! Встретил как родных!Невероятные эмоции! Сергей очень интересный и приятный человек! Встретил как родных!
  • К
    Ксения
    26 июля 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Прекрасная экскурсия, продумана от и до. Спасибо Сергею не только за интересный исторический материал, но и за душевную составляющую!
  • С
    Светлана
    25 апреля 2024
    Самарское Заволжье
    Спасибо Екатерине за эту чудесную прогулку! красивый маршрут, потрясающая природа, шикарный вид на Самару с макушки горы Серной. Екатерина интересно рассказала об истории Заволжья, показала сохранившиеся памятники архитектуры. Благодарю за гостеприимство, душевность, профессионализм!
  • Л
    Лариса
    25 февраля 2024
    Самарское Заволжье
    Ни дождь, ни туман не испортили впечатления от путешествия. Волга, живописные виды, смотровые площадки … Спасибо Екатерине, что открывает туристам эти места.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Самарское Заволжье
  2. Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
  3. Романтическое свидание на крыше
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Самарская набережная
  3. Площадь Куйбышева
  4. Набережная
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Площадь Славы
  9. Особняк Курлиных
  10. Бункер Сталина
Сколько стоит экскурсия по Самаре в августе 2024
Сейчас в Самаре в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Самары, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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