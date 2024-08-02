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на моторной лодке) В Рождествено вас проведут по историческим местам. Дальше вы отправитесь в женский монастырь, где сможете отведать местные сыры. Потом ваш путь продолжится в горы, где вы сможете увидеть захватывающий дух вид на Самарскую Луку. А после поедете купаться в волжскую притоку с чистейшей водой и песчаным пляжем. В конце экскурсии Екатерина вас накормит обедом из нескольких блюд на своей даче. Бронируйте эту экскурсию, не пожалеете! Очень лёгкий маршрут (особенно, если с детьми) и по длительности недолго, 6-7 часов.