По Самарской области – экскурсии в Самаре

Найдено 9 экскурсий в категории «По Самарской области» в Самаре, цены от 5 670 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Самарская Лука: путешествие по волжским панорамам и истории
Погрузитесь в мир величественных пейзажей и завораживающих историй Самарской Луки. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Авто-путешествие по Самарской Луке
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
76 отзывов
Авто-путешествие по Самарской Луке: живописные пейзажи и культурное наследие
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
15 июня в 08:30
24 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Самарское Заволжье
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
Путешествие по Самарскому Заволжью: от истории к сыроварне
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки, насладитесь вкусом местных сыров и уникальными пейзажами
Начало: Речной вокзал или с. Рождествено
15 июня в 09:00
24 июня в 09:00
13 000 за всё до 3 чел.
Были и легенды Царева кургана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Были и легенды Царева кургана: путешествие в историю и мифы Самары
Вас ждет погружение в удивительный мир историй и легенд Царева кургана, где каждый камень хранит свою тайну
Начало: В вашем отеле/месте проживания
10 июня в 09:00
12 июня в 15:00
9 800 за всё до 3 чел.
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
🚲 На велосипеде
🚣‍♂️ На байдарках
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Погрузитесь в мир природы и гастрономии с нашей экскурсией. Вас ждет путешествие по Волге, велосипедный тур и сырная феерия
Начало: В селе Гаврилова Поляна
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 8 900 за всё до 20 чел.
Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарской области, где вас ждут величественные горы, морские пейзажи и загадки истории
Начало: В удобном для вас месте в Самаре
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 600 за всё до 3 чел.
Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Удивительные пейзажи и легенды Самарской Луки для всей семьи
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки. Узнайте о редких растениях и животных, посетите музеи и живописные места. Идеально для всей семьи
Начало: На ж/д станции «Жигулёвское море» или в Тольятти
22 июля в 08:00
23 июля в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
Посетить старинные сёла Рождествено и Подгоры и проехать по живописным тропам вдоль Жигулёвских гор
Начало: на пристани Ульяновского спуска
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
63005 670 за всё до 4 чел.
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
Полюбоваться волжской Швейцарией, прогуляться к святому источнику и побывать в доме-музее Репина
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
16 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
    Замечательная экскурсия от профессионала своего дела. Эрудиция Ольги распространяется далеко за пределы оговоренной темы. Она сыпет фактами, интересными историями и держит
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    внимание гостей. Отдельно стоит отметить ее терпение по отношению к подросткам) Я с удовольствием порекомендовала бы Ольгу в качестве экскурсовода по красотам Самарской земли друзьям и сама бы хотела посетить и другие ее экскурсии.

  • Б
    Борис
    5 июня 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Спасибо Сергею за душевный приём, будто не экскурсия, а пришёл в гости к старинным друзьям. Приятная велопрогулка: вкуснейшие сыры (берите с
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    собой рюкзак, чтобы купить побольше), освежающий ледяной грот и умиротворяющий вид со склона горы. Впервые на сап-доске, впервые на Волге, первый раз в этом году купался в открытой воде. А самое главное - вы можете уехать с мечтой вернуться, чтобы Сергей помог вам увидеть и другие красоты Волги, скрытые блеском её вод.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Спасибо Екатерине за увлекательную экскурсию! Особенно впечатлила гора Стрельная, великолепие природы, шикарные виды! Немного сложная дорога, в конце небольшой серпантин, но оно того стоит!!!
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
    Интересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, было безумно интересно слушать про
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    историю этих мест. Ольга очень тщательно подготовилась к экскурсии, показывала нам привезенную с собой карту местности, старые фотографии, предметы быта. Все организационные моменты прошли очень гладко и четко. Мы довольны экскурсией! Большое спасибо!

    Интересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, былоИнтересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, былоИнтересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, былоИнтересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, былоИнтересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, было
  • Я
    Ярослав
    2 июня 2024
    Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
    Экскурсию однозначно рекомендую. Экскурсовод Ольга очень интересно рассказывала об истории Самары, местных легендах и преданиях. Виды со смотровых площадок просто
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    шикарные, эту красоту нужно увидеть своими глазами. Обратно в Самару лучше возвращаться на теплоходе, так вы увидите красоты Самары и Самарской Луки еще и непосредственно с Волги.

  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Были и легенды Царева кургана
    Очень хочется с таким замечательным экскурсоводом провести еще несколько экскурсий. Очень легкая, интересная подача материала. Человек влюбленный в свой город, в свою профессию, внимательный к своим гостям. Рекомендую 🥇
  • Н
    Надежда
    1 июня 2024
    Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
    Активный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машине было не жарко, предложена
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    вода. Огромное спасибо Юлии и Ивану за те виды и пейзажи, которые они нам показали на молодецком Кургане и отважном. Сделано большое количество фото и получено много эмоций🙏

    Активный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машине
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Были и легенды Царева кургана
    Гид замечательный, всё очень интересно, познавательно
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
    Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-) Началось с того, что она сумела найти минивен, чтобы в него влезла вся наша
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    группа (а это 5 человек)! Ольга чётко объяснила, как нам добраться до места встречи с ней и как нам её там найти. Рассказ гида был отличный. Ольга показала нам, что находится в теме всех вопросов о самарской области, даже тех, которые выходили за рамки экскурсии! Это дорогого стоит! Также отмечу, что Ольга отличный водитель. И сделала всё, чтобы мы не опоздали на обратную электричку от Жигулёвска до Самары. Ольга даже подготовила для нас специальные фонарики, чтобы можно было спокойно ходить в штольнях. Показала отличные виды для фотосъёмки. Да даже прочитала стихи! Мы все, а группа состоялась из человек разных возрастов - от студентов до пожилых, остались очень довольны:-) Однозначно рекомендую Ольгу и эту экскурсию!:-)

    Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-)Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-)Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-)Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-)Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-)Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-)Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-)
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Екатерина провела нам прекрасную экскурсию по Самарской Луке. Ее интересные рассказы сопровождали нас в дороге, мы побывали на нескольких смотровых
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    площадках, поднялись на гору Стрельная, взглянули на Волгу с высоты птичьего полета, заехали в село Ширяево, где останавливался Репин, работая над своей картиной "Бурлаки на Волге", посетили рукотворные штоль, посмотрели на Волгу с Поповой горы. Вкусный обед в кафе по дороге, купили с собой немного сыра и рыбы по совету Екатерины. Отличная, комфортная, очень познавательная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «По Самарской области»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
  2. Авто-путешествие по Самарской Луке
  3. Самарское Заволжье
  4. Были и легенды Царева кургана
  5. Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
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