Обзорная экскурсия по центру Самары, которая вдохновит вас на более близкое знакомство с городом! Мы прогуляемся по старинным улочкам с видом на исторические особняки; по плиточным дорожкам — среди стекла
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 📜 Исторические факты
- 🌆 Виды на правобережье
- 🚶♂️ Гибкость маршрута
- 🎭 Культурное наследие
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Старинные улочки
- Исторические особняки
- Правобережье
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по центру Самары
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая поможет вам ближе познакомиться с замечательным городом Самара! Мы прогуляемся по старинным улочкам, наслаждаясь познавательными историями, и увидим великолепные особняки, которые хранят в себе множество тайн и легенд.
Что вас ждет на экскурсии?
- Прогулка по плиточным дорожкам, окруженным современными зданиями из стекла и бетона.
- Возможность полюбоваться на легендарное правобережье.
- Углубление в самую древнюю историю нашего края.
Самара удивляет не только своей архитектурой, но и множеством музеев, театров и, конечно же, судьбами людей, чьи имена навсегда остались в сердцах горожан.
Важная информация
Экскурсия подходит для всех возрастов. Мы готовы адаптировать маршрут в зависимости от ваших пожеланий. Вы можете выбрать один из следующих вариантов:
- Автомобильно-пешеходный маршрут.
- Пешеходный маршрут.
- Теплоходно-автомобильный маршрут.
- Комбинированный маршрут.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Самару с новой стороны!
Экскурсию можно заказать ежедневно с 7.00 до 20.00, минимальное время экскурсии 2 часа, максимальное 3,5 часа, возможно увеличение маршрута и лимита времени по предварительному согласованию.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт (если необходим)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию можно заказать ежедневно с 7.00 до 20.00, минимальное время экскурсии 2 часа, максимальное 3,5 часа, возможно увеличение маршрута и лимита времени по предварительному согласованию.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
9 янв 2025
О
Олег
9 янв 2025
Галина все показала и все рассказала что можно было уместить в 3 часовую экскурсию на минивэне с водителем Алексеем!!!
Благодарим за прекрасную индивидуальную экскурсию!
Благодарим за прекрасную индивидуальную экскурсию!
Г
Галина
4 янв 2025
Гид Галина за минимум времени (3 часа) рассказала, наглядно показала исторические достопримечательности города Самара. Очень в восторге!! Рекомендую!!
М
Мария
24 ноя 2024
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