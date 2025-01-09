Обзорная экскурсия по центру Самары, которая вдохновит вас на более близкое знакомство с городом! Мы прогуляемся по старинным улочкам с видом на исторические особняки; по плиточным дорожкам — среди стекла

и бетона, полюбуемся на легендарное правобережье и вспомним самую древнейшую историю нашего края! Самара восхищает не только своей архитектурой, музеями, театральными площадками, но и судьбами людей, чьи имена запеклись на сердце нашего города.

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по центру Самары

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая поможет вам ближе познакомиться с замечательным городом Самара! Мы прогуляемся по старинным улочкам, наслаждаясь познавательными историями, и увидим великолепные особняки, которые хранят в себе множество тайн и легенд.

Что вас ждет на экскурсии?

Прогулка по плиточным дорожкам, окруженным современными зданиями из стекла и бетона.

Возможность полюбоваться на легендарное правобережье.

Углубление в самую древнюю историю нашего края.

Самара удивляет не только своей архитектурой, но и множеством музеев, театров и, конечно же, судьбами людей, чьи имена навсегда остались в сердцах горожан.

Важная информация

Экскурсия подходит для всех возрастов. Мы готовы адаптировать маршрут в зависимости от ваших пожеланий. Вы можете выбрать один из следующих вариантов:

Автомобильно-пешеходный маршрут.

Пешеходный маршрут.

Теплоходно-автомобильный маршрут.

Комбинированный маршрут.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Самару с новой стороны!