Пешеходная обзорная экскурсия по Самаре

Прогулка по историческому центру Самары: три площади, улица Куйбышева и вид на Волгу. Откройте для себя город с новой стороны
Обзорная экскурсия по Самаре - это шанс увидеть ключевые достопримечательности города.

Гости смогут посетить площадь Революции, где история встречается с современностью, площадь Куйбышева - одну из крупнейших в Европе, и площадь Чапаева с её памятниками.

Прогулка по улице Куйбышева, известной своими историческими зданиями, завершится на смотровой площадке с видом на Волгу. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и новые знания о Самаре
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Увидеть исторический центр
  • 🏛️ Посетить три ключевые площади
  • 🏞️ Насладиться видом на Волгу
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по улице Куйбышева
  • 📸 Сделать уникальные фотографии
Пешеходная обзорная экскурсия по Самаре
Пешеходная обзорная экскурсия по Самаре
Пешеходная обзорная экскурсия по Самаре
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Площадь Революции
  • Площадь Куйбышева
  • Площадь Чапаева
  • Улица Куйбышева

Описание экскурсии

История Самары

Самара — один из старейших городов России, который бережно хранит множество интересных фактов о своем прошлом. Основанная в XVI веке, она быстро превратилась в важный торговый и военный пункт, который сыграл значительную роль в истории страны.

Культурное разнообразие

Приглашаем вас окунуться в богатство культур, которые переплелись в этом удивительном городе. Вы сможете узнать о выдающихся личностях, оставивших заметный след в литературе, искусстве и науке. Самара — это не просто город, это целый мир, наполненный вдохновением и историей.

Архитектурные шедевры

Погрузитесь в атмосферу исторических купеческих зданий, которые рассказывают о былых временах. Изучите архитектурные элементы в их мельчайших деталях и откройте для себя уникальные стили, которые формировали облик города на протяжении веков.

Значимые личности

  • Литераторы, чьи произведения вдохновляют до сих пор.
  • Художники, создавшие неповторимые шедевры.
  • Ученые, чьи открытия изменили мир.

Каждый уголок Самары хранит в себе тайны и истории, которые ждут, чтобы их открыли. Путешествуйте по этому удивительному городу и наслаждайтесь его культурным наследием!

Каждый день, с 10 утра

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бристоль Жигули
  • Художественный музей
  • Филармония
  • Лютеранская церковь
  • Музей усадьба А. Толстого
  • Католический костел
  • Площадь Куйбышева
  • Театр Драмы
  • Вход в бункер Сталина (без посещения)
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Завершение: Пушкинский сквер
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, с 10 утра
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная
  • Возможно изменение на пешеходно-автомобильный формат экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
28 янв 2025
Отличная экскурсия, красивый город и Вячеслав прекрасно рассказывает. Узнала столько нового о прекрасном городе Самара. Хоть зима и не самое подходящее время для длительных пеших прогулок, но я осталась очень довольна и прогулкой и рассказом гида. Большое спасибо Вячеслав.
Д
3 янв 2025
Экскурсия Вячеслава очень понравилась! Узнали много нового об истории города, некоторых знаковых мест Самары. Кроме того, Вячеслав порекомендовал локации, которые стоит посетить. Мы очень любим путешествовать, и нам есть с чем сравнивать, поэтому можем смело рекомендовать Вячеслава!

Похожие экскурсии из Самары

Обзорная экскурсия по Самаре
На машине
281 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре с посещением старого города, Жигулевского комбината, набережной и других знаковых мест
16 фев в 13:00
17 фев в 09:00
6650 за всё до 4 чел.
Самара. Путешествие во времени
Пешая
23 отзыва
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Самара. Путешествие во времени
Погружение в атмосферу Старого города, прогулка по историческому центру и знакомство с архитектурой купеческих особняков
Начало: На площади Революции
Завтра в 10:00
22 фев в 14:00
1500 за человека
Самара - жемчужина Поволжья
На машине
158 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
16 фев в 08:30
17 фев в 08:00
6800 за всё до 4 чел.