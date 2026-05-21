Приглашаю увидеть и почувствовать город через искусство улиц: дерзкое, подвижное и современное.
Узнать тайные и знаменитые имена, впечатлиться работами ноунеймов, заходя в самарские дворы и подворотни, путешествуя по улицам исторического центра.
На прогулке вы научитесь «читать» граффити и муралы, понимать скрытые смыслы и замечать детали, которые обычно ускользают от взгляда.
Узнать тайные и знаменитые имена, впечатлиться работами ноунеймов, заходя в самарские дворы и подворотни, путешествуя по улицам исторического центра.
На прогулке вы научитесь «читать» граффити и муралы, понимать скрытые смыслы и замечать детали, которые обычно ускользают от взгляда.
Описание экскурсии
Эта экскурсия — не лекция, а диалог. Мы будем вместе задаваться вопросами о современном искусстве, рассуждать и искать ответы. Рассматривать самарский стрит-арт будем в окружении красивой старинной архитектуры и в атмосфере уютных двориков.
Вы увидите:
- творения известных российских и самарских уличных художников
- муралы международных и городских фестивалей уличного искусства. Подскажу ракурс, с которого раскрывается истинный смысл работ
- граффити на улицах и во дворах исторического центра. Вместе мы исследуем их многослойность
- арт-пространства под открытым небом, которые художники превратили в настоящие галереи стрит-арта
- паблик-арт, пиксель-арт, стикер-арт, маски и «холсты» в самых неожиданных локациях
- несколько мест обитания новых городских персонажей — самарских шишиг-шлетунов
А ещё:
- мы поговорим о новых отношениях художника и зрителя
- исследуем работы, созданные в разной технике и разберёмся, есть ли в среде свободных уличных художников этические нормы, представления о профессионализме и особое чувство прекрасного
- прочитаем призыв художников, зашифрованный в граффити и муралах
- раскроем, где собираются уличные художники для совместного творчества, каким образом граффити превращается в коллективное высказывание и формирует городской культурный код
Организационные детали
- Программа 7+
- Все объекты осматриваем снаружи
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 385 туристов
Я родилась и выросла в Самаре, чувствую здесь свои корни. Вожу экскурсии с 2000-х годов и знаю этот город досконально — и при этом каждый день открываю его заново. Люблю
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Увиденное понравилось во всех аспектах: содержание, рассказ, общение. НО: наверное надо передвигаться на машине, чтобы увидеть гораздо больше, в том числе современные муралы (они далеко от центра).
Александра
Ответ организатора:
Марина, доброго дня. Жаль, что маршрут не удовлетворил всех Ваших ожиданий; однако, он создавался именно как прогулка по тем объектам
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Самары
Похожие экскурсии на «Город как холст: в поисках самарского стрит-арта»
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-путешествие по Самарской Луке
Увидеть резное русло Волги с высоты, посетить дом-музей Репина и услышать историю края
30 мая в 08:30
31 мая в 08:30
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарский вайб: память, парадоксы, притяжение
Прогулка по Самаре, где вы познакомитесь с её историей, культурой и духом. Узнайте о самарских парадоксах, легендах и характере города
Начало: В районе Хлебной площади
Завтра в 09:30
30 мая в 09:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
Увлекательное путешествие на велосипеде по Самарскому Заволжью: старинные сёла, усадьбы и храмы, живописные виды и отдых на пляже ждут вас
Начало: На пристани Ульяновского спуска
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
от 7600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
Погрузитесь в мир величественных пейзажей и завораживающих историй Самарской Луки. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Завтра в 08:30
30 мая в 08:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
-10%
до 30 мая
от 4410 ₽ за экскурсию