Мои заказы

Город как холст: в поисках самарского стрит-арта

Граффити, муралы и скрытые смыслы
Приглашаю увидеть и почувствовать город через искусство улиц: дерзкое, подвижное и современное.

Узнать тайные и знаменитые имена, впечатлиться работами ноунеймов, заходя в самарские дворы и подворотни, путешествуя по улицам исторического центра.

На прогулке вы научитесь «читать» граффити и муралы, понимать скрытые смыслы и замечать детали, которые обычно ускользают от взгляда.
4
1 отзыв
Город как холст: в поисках самарского стрит-арта
Город как холст: в поисках самарского стрит-арта
Город как холст: в поисках самарского стрит-арта

Описание экскурсии

Эта экскурсия — не лекция, а диалог. Мы будем вместе задаваться вопросами о современном искусстве, рассуждать и искать ответы. Рассматривать самарский стрит-арт будем в окружении красивой старинной архитектуры и в атмосфере уютных двориков.

Вы увидите:

  • творения известных российских и самарских уличных художников
  • муралы международных и городских фестивалей уличного искусства. Подскажу ракурс, с которого раскрывается истинный смысл работ
  • граффити на улицах и во дворах исторического центра. Вместе мы исследуем их многослойность
  • арт-пространства под открытым небом, которые художники превратили в настоящие галереи стрит-арта
  • паблик-арт, пиксель-арт, стикер-арт, маски и «холсты» в самых неожиданных локациях
  • несколько мест обитания новых городских персонажей — самарских шишиг-шлетунов

А ещё:

  • мы поговорим о новых отношениях художника и зрителя
  • исследуем работы, созданные в разной технике и разберёмся, есть ли в среде свободных уличных художников этические нормы, представления о профессионализме и особое чувство прекрасного
  • прочитаем призыв художников, зашифрованный в граффити и муралах
  • раскроем, где собираются уличные художники для совместного творчества, каким образом граффити превращается в коллективное высказывание и формирует городской культурный код

Организационные детали

  • Программа 7+
  • Все объекты осматриваем снаружи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 385 туристов
Я родилась и выросла в Самаре, чувствую здесь свои корни. Вожу экскурсии с 2000-х годов и знаю этот город досконально — и при этом каждый день открываю его заново. Люблю
читать дальшеуменьшить

рассказывать о Самаре, но ещё больше люблю раскрывать её секреты. Для меня экскурсия — не просто маршрут, а живой рассказ: через разнообразие фасадов, уют двориков, клейма на кирпичах и резные наличники. Я свяжу для вас архитектуру, историю и культуру. По образованию я филолог и культуролог (да, с диссертацией!), поэтому в моих прогулках есть глубина — но без скуки. Мой конёк — удивлять и вдохновлять. Покажу то, мимо чего вы могли бы пройти, не заметив. Расскажу о том, чего не найдёте в путеводителях.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
М
Увиденное понравилось во всех аспектах: содержание, рассказ, общение. НО: наверное надо передвигаться на машине, чтобы увидеть гораздо больше, в том числе современные муралы (они далеко от центра).
Александра
Александра
Ответ организатора:
Марина, доброго дня. Жаль, что маршрут не удовлетворил всех Ваших ожиданий; однако, он создавался именно как прогулка по тем объектам
читать дальшеуменьшить

самарского стрит-арта, которые находятся в историческом центре, на что я и указала в описании экскурсии. Включение в этот маршрут муралов окраины города, находящихся в 15 и более км от центра, считаю неуместным. Возможно, это могла бы быть отдельная экскурсия, если число арт-объектов в спальных районах и на окраине будет продолжать расти. Благодарю за отзыв.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Самары

Похожие экскурсии на «Город как холст: в поисках самарского стрит-арта»

Авто-путешествие по Самарской Луке
На машине
10 часов
117 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-путешествие по Самарской Луке
Увидеть резное русло Волги с высоты, посетить дом-музей Репина и услышать историю края
30 мая в 08:30
31 мая в 08:30
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Самарский вайб: память, парадоксы, притяжение
Пешая
3 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарский вайб: память, парадоксы, притяжение
Прогулка по Самаре, где вы познакомитесь с её историей, культурой и духом. Узнайте о самарских парадоксах, легендах и характере города
Начало: В районе Хлебной площади
Завтра в 09:30
30 мая в 09:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
На велосипеде
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
Увлекательное путешествие на велосипеде по Самарскому Заволжью: старинные сёла, усадьбы и храмы, живописные виды и отдых на пляже ждут вас
Начало: На пристани Ульяновского спуска
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
от 7600 ₽ за человека
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
На машине
8 часов
57 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
Погрузитесь в мир величественных пейзажей и завораживающих историй Самарской Луки. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Завтра в 08:30
30 мая в 08:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самаре
-10%
до 30 мая
от 4410 ₽ за экскурсию