Что вас ждет

Мы побываем в Самаре, одном из крупнейших промышленных, культурных и научных центров России. Прогуляемся по историческому центру. Увидим старинные здания: жилые строения, банки, купеческие особняки, которые помогут окунуться в атмосферу дореволюционной России.

Осмотрим площадь Куйбышева, крупнейшую площадь Европы и седьмую по величине в мире. На площади Чапаева познакомимся с разнообразными архитектурными стилями, а также сходим в гости к Буратино.

Побываем возле Театра Драмы, Католического костела, Лютеранской Кирхи, Филармонии. Пройдем по самарскому «Невскому проспекту» и «Арбату».

Если останутся силы немного расширить нашу экскурсию — посетим старую набережную. Прогуливаясь по ней, мы встретим стелу Владимиру Ильичу Ленину, монумент погибших кораблей, статую красноармейцу Сухову, великолепное отображение картины Бурлаки на Волге.