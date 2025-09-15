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А Антонова Ходили на обзорную экскурсию в Самаре, Галина Сергеевна, прекрасный экскурсовод очень приятный человек в общении рассказывает интересно и познавательно, отвечает на доп вопросы. По результатом первой экскурсии пошли с ней на вторую экскурсию. Все рекомендую ее! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Надежда Хотим выразить огромную благодарность Александру Валентиновичу за чудесно проведённые два часа. Прекрасный экскурсовод с эциклопедическими знаниями и огромной любовью к своему городу. Два часа прошли незаметно и мы наслаждались историей города и прекрасными видами. Хочется приехать снова и продолжить изучать город. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Аскар Выражаем огромную благодарность нашему гиду Александру Валентиновичу. Компетентный и увлеченный своим делом профессионал дал нам много полезной и интересной информации об истории и развитии города Самары и ее жителях. Не ограничился на отведенное на экскурсию время, что о многом говорит. с удовольствием будем рекомендовать друзьям и знакомым, планирующих поездку в Самару! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталия Большое спасибо хочется сказать нашему гиду по Самаре Александру Валентиновичу! За профессионализм, глубокое знание истории города, и любовь к своему городу, которую передал нам в невероятно легкой и увлекательной форме. Захотелось приехать еще раз, и снова с ним же узнать еще больше о городе. Большая радость, что есть такие увлеченные своим краем Профессионалы!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Экскурсия 19 августа нам очень понравилась. Гид Виктория рассказала об истории возникновения города, о самых интересных улицах, домах и памятниках а также посове товала интересные места для самостоятельного посещения. Благодаря этой экскурсии мы с первого дня стали неплохо ориентироваться в Самаре. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет