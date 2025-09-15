Давайте исследуем Самару вместе! Вас ждёт увлекательная прогулка по одному из главных городов на Волге — научному, промышленному и культурному центру.
Мы окунёмся в атмосферу старого города, осмотрим дореволюционные постройки, поговорим о разнообразии стилей самарской архитектуры, побываем на самой большой в Европе площади и заглянем в гости к Буратино.
Мы окунёмся в атмосферу старого города, осмотрим дореволюционные постройки, поговорим о разнообразии стилей самарской архитектуры, побываем на самой большой в Европе площади и заглянем в гости к Буратино.
Описание экскурсииЧто вас ждет Мы побываем в Самаре, одном из крупнейших промышленных, культурных и научных центров России. Прогуляемся по историческому центру. Увидим старинные здания: жилые строения, банки, купеческие особняки, которые помогут окунуться в атмосферу дореволюционной России. Осмотрим площадь Куйбышева, крупнейшую площадь Европы и седьмую по величине в мире. На площади Чапаева познакомимся с разнообразными архитектурными стилями, а также сходим в гости к Буратино. Побываем возле Театра Драмы, Католического костела, Лютеранской Кирхи, Филармонии. Пройдем по самарскому «Невскому проспекту» и «Арбату». Если останутся силы немного расширить нашу экскурсию — посетим старую набережную. Прогуливаясь по ней, мы встретим стелу Владимиру Ильичу Ленину, монумент погибших кораблей, статую красноармейцу Сухову, великолепное отображение картины Бурлаки на Волге. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр города
- Площадь Куйбышева
- Площадь Чапаева
- Театр Драмы
- Католический костел
- Лютеранская кирха
- Филармония
- Старая набережная и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ходили на обзорную экскурсию в Самаре, Галина Сергеевна, прекрасный экскурсовод очень приятный человек в общении рассказывает интересно и познавательно, отвечает на доп вопросы. По результатом первой экскурсии пошли с ней на вторую экскурсию. Все рекомендую ее!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Хотим выразить огромную благодарность Александру Валентиновичу за чудесно проведённые два часа. Прекрасный экскурсовод с эциклопедическими знаниями и огромной любовью к своему городу. Два часа прошли незаметно и мы наслаждались историей города и прекрасными видами. Хочется приехать снова и продолжить изучать город.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Выражаем огромную благодарность нашему гиду Александру Валентиновичу. Компетентный и увлеченный своим делом профессионал дал нам много полезной и интересной информации об истории и развитии города Самары и ее жителях. Не ограничился на отведенное на экскурсию время, что о многом говорит. с удовольствием будем рекомендовать друзьям и знакомым, планирующих поездку в Самару!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Большое спасибо хочется сказать нашему гиду по Самаре Александру Валентиновичу! За профессионализм, глубокое знание истории города, и любовь к своему городу, которую передал нам в невероятно легкой и увлекательной форме. Захотелось приехать еще раз, и снова с ним же узнать еще больше о городе. Большая радость, что есть такие увлеченные своим краем Профессионалы!!!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсия 19 августа нам очень понравилась. Гид Виктория рассказала об истории возникновения города, о самых интересных улицах, домах и памятниках а также посове товала интересные места для самостоятельного посещения. Благодаря этой экскурсии мы с первого дня стали неплохо ориентироваться в Самаре. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсия 19 августа нам очень понравилась. Гид Виктория рассказала об истории возникновения города, о самых интересных улицах, домах и памятниках а также посове товала интересные места для самостоятельного посещения. Благодаря этой экскурсии мы с первого дня стали неплохо ориентироваться в Самаре. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Самары
Похожие экскурсии на «Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре»
Мини-группа
до 10 чел.
Самара. Путешествие во времени
Обзорная экскурсия по городу в мини-группе
Начало: На площади Революции
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Самаре
Автомобильное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 7350 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Откройте для себя уникальные уголки Самары, где история встречается с современностью. Прогулка по улицам, полным легенд и культурных достопримечательностей
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
Сегодня в 14:00
16 авг в 09:00
от 4226 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Самару: обзорная автопешеходная экскурсия
Познакомьтесь с Самарой через её уникальные здания и площади. Узнайте о фабриках и заводах, насладитесь видами на набережной. 🚀
17 авг в 10:00
18 авг в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
6800 ₽ за экскурсию