Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре

Мы побываем в Самаре, одном из крупнейших промышленных, культурных и научных центров России

Мы побываем в Самаре, одном из крупнейших промышленных, культурных и научных центров России.

Прогуляемся по историческому центру.

Увидим старинные здания, которые помогут окунуться в атмосферу дореволюционной России.

Осмотрим площадь Куйбышева, крупнейшую площадь Европы и седьмую по величине в мире.

На площади Чапаева познакомимся с разнообразными архитектурными стилями, а также сходим в гости к Буратино.
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре

Что вы увидите 🤩

  • Исторический центр города
  • Площадь Куйбышева
  • Площади Чапаева
  • Театра Драмы
  • Католический костел
  • Лютеранская Кирхи
  • Филармония
  • Старая набережная и другие
Что вас ждет
Мы побываем в Самаре, одном из крупнейших промышленных, культурных и научных центров России. Прогуляемся по историческому центру. Увидим старинные здания: жилые строения, банки, купеческие особняки, которые помогут окунуться в атмосферу дореволюционной России.
Осмотрим площадь Куйбышева, крупнейшую площадь Европы и седьмую по величине в мире. На площади Чапаева познакомимся с разнообразными архитектурными стилями, а также сходим в гости к Буратино.
Побываем возле Театра Драмы, Католического костела, Лютеранской Кирхи, Филармонии. Пройдем по самарскому «Невскому проспекту» и «Арбату».
Если останутся силы немного расширить нашу экскурсию — посетим старую набережную. Прогуливаясь по ней, мы встретим стелу Владимиру Ильичу Ленину, монумент погибших кораблей, статую красноармейцу Сухову, великолепное отображение картины Бурлаки на Волге.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Билет
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

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