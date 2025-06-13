Приглашаем вас прикоснуться к судьбе нашего города! Вы узнаете о краеведении, культуре и народном колорите. Услышите живые истории людей, которыми так богата Самара. Увидите архитектуру, музеи и театральные площадки.
Но самое главное — мы заранее уточним ваши ожидания и поможем ощутить настроение города, почувствовать его атмосферу.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Самара — это город контрастов и историй, которые захватывают дух! Вы услышите их на прогулке по старинным улочкам, полюбуетесь правобережьем и лучшими видами.
Вы увидите:
- Сквер Пушкина
- Площадь Чапаева и площадь Куйбышева
- Театр драмы и Театр оперы и балеты
- Сказочных героев — Буратино, Аленький цветочек и дядю Стёпу
- Музей Эльдара Рязанова
- Филармонию и площадь Революции
Вы узнаете:
- Историю Самары с древности и до наших дней
- Почему город построен на реке Самара, а речной вокзал — на Волге
- Какая достопримечательность встречала гостей города 150 лет назад
- О чём молчат памятники
- Что связывает Евгения Онегина с Самарой
- Где таится клад Ильи Репина
Организационные детали
- Большинство достопримечательностей мы осматриваем снаружи
- Экскурсия возможна на автомобиле — подробности уточняйте в переписке
- По запросу организуем трансфер в аэропорт или на вокзал
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- За доплату возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Не берём доплату за участников СВО и детей младше 6 лет (при предъявлении документов)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 31 туриста
Я коренная самарчанка. С 2017 года провожу и организовываю экскурсии по Самаре и родному краю, работаю с командой гидов. Мы уточним ваши ожидания заранее — поговорим о том, что вы знаете о Самаре и что хотели бы узнать. И поможем вам ощутить настроение города, почувствовать его атмосферу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
и
илья
13 июн 2025
Прекрасная экскурсия! Очень нравится, когда гид влюблен в свою работу и в свой город. Галина именно из таких гидов. Не оставляет равнодушным и заставляет влюбиться в Самару. Рекомендую!
