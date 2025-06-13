Галина — ваша команда гидов в Самаре

Провели экскурсии для 31 туриста

Я коренная самарчанка. С 2017 года провожу и организовываю экскурсии по Самаре и родному краю, работаю с командой гидов. Мы уточним ваши ожидания заранее — поговорим о том, что вы знаете о Самаре и что хотели бы узнать. И поможем вам ощутить настроение города, почувствовать его атмосферу!