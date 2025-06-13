Мои заказы

Знакомство с городом контрастов и его удивительными историями
Приглашаем вас прикоснуться к судьбе нашего города! Вы узнаете о краеведении, культуре и народном колорите. Услышите живые истории людей, которыми так богата Самара. Увидите архитектуру, музеи и театральные площадки.

Но самое главное — мы заранее уточним ваши ожидания и поможем ощутить настроение города, почувствовать его атмосферу.
5
1 отзыв
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Самара — это город контрастов и историй, которые захватывают дух! Вы услышите их на прогулке по старинным улочкам, полюбуетесь правобережьем и лучшими видами.

Вы увидите:

  • Сквер Пушкина
  • Площадь Чапаева и площадь Куйбышева
  • Театр драмы и Театр оперы и балеты
  • Сказочных героев — Буратино, Аленький цветочек и дядю Стёпу
  • Музей Эльдара Рязанова
  • Филармонию и площадь Революции

Вы узнаете:

  • Историю Самары с древности и до наших дней
  • Почему город построен на реке Самара, а речной вокзал — на Волге
  • Какая достопримечательность встречала гостей города 150 лет назад
  • О чём молчат памятники
  • Что связывает Евгения Онегина с Самарой
  • Где таится клад Ильи Репина

Организационные детали

  • Большинство достопримечательностей мы осматриваем снаружи
  • Экскурсия возможна на автомобиле — подробности уточняйте в переписке
  • По запросу организуем трансфер в аэропорт или на вокзал
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • За доплату возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Не берём доплату за участников СВО и детей младше 6 лет (при предъявлении документов)

Галина
Галина — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 31 туриста
Я коренная самарчанка. С 2017 года провожу и организовываю экскурсии по Самаре и родному краю, работаю с командой гидов. Мы уточним ваши ожидания заранее — поговорим о том, что вы знаете о Самаре и что хотели бы узнать. И поможем вам ощутить настроение города, почувствовать его атмосферу!
5
Основано на 1 отзыве
и
илья
13 июн 2025
Прекрасная экскурсия! Очень нравится, когда гид влюблен в свою работу и в свой город. Галина именно из таких гидов. Не оставляет равнодушным и заставляет влюбиться в Самару. Рекомендую!

Входит в следующие категории Самары

