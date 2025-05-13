Советский лозунг оживает в самарском метро. Путешествие по станциям откроет историю их создания, архитектурные решения и культурные символы. Участники узнают о строительстве и замыслах станций, увидят мозаики и панно.
На экскурсии расскажут о фильмах и спектаклях, снятых в метро, и о фантастической книге, действие которой разворачивается здесь. Проезд включён в стоимость, а рассказ ведётся на платформах
5 причин купить эту экскурсию
- 🚇 Уникальная архитектура станций
- 📚 История строительства метро
- 🎨 Мозаики и художественные панно
- 🎭 Культурные события в метро
- 📖 Литературные отсылки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения самарского метро - май и сентябрь. В эти месяцы погода комфортная, а количество туристов умеренное, что позволяет насладиться экскурсией в полной мере. В апреле и октябре также можно получить удовольствие от посещения, но возможны прохладные дни. В остальное время года, несмотря на погодные условия, экскурсия в метро остаётся доступной и интересной благодаря тому, что проходит в помещении.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Юнгородок
- Алабинская
- Театральная
Описание экскурсии
«Мы пишем бетоном повесть, сталью тверда рука. Строим метро на совесть, строим метро на века!»
Что вас ожидает
На этой экскурсии вы:
- увидите все 10 действующих станций от «Юнгородка» до «Алабинской»
- проследите, как в их отделке и названиях отразилось превращение города в крупный индустриальный центр
- рассмотрите настоящие произведения искусства — мозаики, панно, инкрустации, уникальные световые решения
- поговорите о строящейся станции «Театральная» и несостоявшихся первоначальных планах
Кроме «физики», я познакомлю вас и с «лирикой» самарского метро: здесь снимали художественный фильм, поставили иммерсивный спектакль. А также в этом месте разворачивается действие фантастической книги-антиутопии.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в метро, мы будем выходить из поезда на каждой станции, а после осмотра продолжать путешествие (рассказ ведётся на платформах, в вагоне рассказа не будет из-за шума)
- Проезд на метро входит в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Юнгородок»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алла — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 733 туристов
Меня зовут Алла. Я архитектор, родилась, живу и работаю в Самаре. Стать гидом — моя детская мечта. Пришло время её осуществить! Я прошла профессиональную переподготовку и государственную аттестацию. Сейчас помогаю гостям прикоснуться к любимому городу, дарю позитивные эмоции и новые впечатления. Провожу как обзорные, так и авторские тематические экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Анастасия
13 мая 2025
Гид- настоящий профессионал. Очень интересно и взрослым и детям!!
