Самарское метро: «Мы пишем бетоном повесть…»

Погрузитесь в историю самарского метро, исследуя каждую станцию и открывая для себя уникальные архитектурные решения и культурные символы
Советский лозунг оживает в самарском метро. Путешествие по станциям откроет историю их создания, архитектурные решения и культурные символы. Участники узнают о строительстве и замыслах станций, увидят мозаики и панно.

На экскурсии расскажут о фильмах и спектаклях, снятых в метро, и о фантастической книге, действие которой разворачивается здесь. Проезд включён в стоимость, а рассказ ведётся на платформах
1 отзыв

Что можно увидеть

  • Юнгородок
  • Алабинская
  • Театральная

Описание экскурсии

«Мы пишем бетоном повесть, сталью тверда рука. Строим метро на совесть, строим метро на века!»

Что вас ожидает

На этой экскурсии вы:

  • увидите все 10 действующих станций от «Юнгородка» до «Алабинской»
  • проследите, как в их отделке и названиях отразилось превращение города в крупный индустриальный центр
  • рассмотрите настоящие произведения искусства — мозаики, панно, инкрустации, уникальные световые решения
  • поговорите о строящейся станции «Театральная» и несостоявшихся первоначальных планах

Кроме «физики», я познакомлю вас и с «лирикой» самарского метро: здесь снимали художественный фильм, поставили иммерсивный спектакль. А также в этом месте разворачивается действие фантастической книги-антиутопии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в метро, мы будем выходить из поезда на каждой станции, а после осмотра продолжать путешествие (рассказ ведётся на платформах, в вагоне рассказа не будет из-за шума)
  • Проезд на метро входит в стоимость экскурсии

Алла
Алла — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 733 туристов
Меня зовут Алла. Я архитектор, родилась, живу и работаю в Самаре. Стать гидом — моя детская мечта. Пришло время её осуществить! Я прошла профессиональную переподготовку и государственную аттестацию. Сейчас помогаю гостям прикоснуться к любимому городу, дарю позитивные эмоции и новые впечатления. Провожу как обзорные, так и авторские тематические экскурсии.
А
Анастасия
13 мая 2025
Гид- настоящий профессионал. Очень интересно и взрослым и детям!!

