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10 символов Петербурга. Обзорная пешеходная экскурсия

Марина Б.
Марина Б. – Гид из Санкт-Петербурга
10 символов Петербурга.

Обзорная пешеходная экскурсия
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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10 символов Петербурга. Обзорная пешеходная экскурсия
10 символов Петербурга. Обзорная пешеходная экскурсия

Что вы увидите

  • Дворцовая площадь
  • Медный всадник
  • атланты
  • сфинксы
  • Исаакиевский собор
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова
  • Адмиралтейство
  • Зимняя канавка
  • Дворцовый мост
Мы совершим путешествие по центру Петербурга – прогуляемся по левому берегу Невы и Университетской набережной, побываем на трех площадях, определяющих облик центральной части Петербурга – Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской, полюбуемся панорамами невских берегов со Стрелки Васильевского острова и узнаем истории 📖 10 символов Петербурга, знакомых вам по фотографиям и открыткам.
Александровская колонна и Медный всадник, атланты и сфинксы, Исаакиевский собор и Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова ждут вас!
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 станция метро Адмиралтейская
Место завершения
🏁 Александровский сад
10 символов Петербурга. Обзорная пешеходная экскурсия
10 символов Петербурга. Обзорная пешеходная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина Б.
Марина Б.
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Марина Б. проводит ещё 3 экскурсии

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