Мы совершим путешествие по центру Петербурга – прогуляемся по левому берегу Невы и Университетской набережной, побываем на трех площадях, определяющих облик центральной части Петербурга – Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской, полюбуемся панорамами невских берегов со Стрелки Васильевского острова и узнаем истории 📖 10 символов Петербурга, знакомых вам по фотографиям и открыткам.
Александровская колонна и Медный всадник, атланты и сфинксы, Исаакиевский собор и Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова ждут вас!
Что входит
услуги гида
Начало
🚩 станция метро Адмиралтейская
Место завершения
🏁 Александровский сад
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.