Мы совершим путешествие по центру Петербурга – прогуляемся по левому берегу Невы и Университетской набережной, побываем на трех площадях, определяющих облик центральной части Петербурга – Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской, полюбуемся панорамами невских берегов со Стрелки Васильевского острова и узнаем истории 📖 10 символов Петербурга, знакомых вам по фотографиям и открыткам.

Александровская колонна и Медный всадник, атланты и сфинксы, Исаакиевский собор и Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова ждут вас!