49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История барной культуры, веселье, концерты и дегустации

Во время нашей неформальной и очень веселой прогулки вы сможете исполнить любимые хиты в караоке, поиграть в кикер, послушать живую музыку, продегустировать отличные коктейли и найти новых друзей. Я расскажу историю клубной и барной культуры Петербурга, о создании культовых площадок, забавных традициях и личных воспоминаниях о легендарных вечеринках. Мы будем перемещаться из одного заведения в другое и каждый раз попадать в новый мир, со своими традициями и энергетикой. Это может быть поэтическое кафе, джаз-бар, рок-подвал или что-то совершенно неожиданное. Экскурсия всегда непредсказуема, маршруты меняются, каждый раз я выбираю что-то новое из списка нетривиальных мест. Вы станете частью невероятного приключения, которое будете вспоминать еще долго!

Кому подойдет экскурсия

Любителям веселого, позитивного и душевного отдыха. Для гостей Петербурга это отличный способ «с нуля» познакомиться с захватывающей ночной жизнью города. Местные жители обязательно откроют для себя новые интересные места.