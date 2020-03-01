49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Неформальная прогулка по барам Петербурга

Пережить познавательное и веселое приключение в компании экспертов ночной жизни

Денис
Задать вопрос
Денис – представитель гидов
Приглашаем совершить увлекательное путешествие по 10-15 петербургским заведениям.

Это не просто экскурсия, а полное погружение в ночную жизнь города.

Причем, в очень разнообразную: от жутковатых андеграундных заведений до коктейльных баров, от караоке до рок-клубов.

Вы посетите самые колоритные места ночного города и узнаете историю зарождения барной культуры Петербурга, которая уже стала его визитной карточкой.
1700 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 25 человек
Встреча Лиговский, 48
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии49 отзывов
4.73
Неформальная прогулка по барам Петербурга
Неформальная прогулка по барам Петербурга

Что вас ожидает

История барной культуры, веселье, концерты и дегустации
Во время нашей неформальной и очень веселой прогулки вы сможете исполнить любимые хиты в караоке, поиграть в кикер, послушать живую музыку, продегустировать отличные коктейли и найти новых друзей. Я расскажу историю клубной и барной культуры Петербурга, о создании культовых площадок, забавных традициях и личных воспоминаниях о легендарных вечеринках. Мы будем перемещаться из одного заведения в другое и каждый раз попадать в новый мир, со своими традициями и энергетикой. Это может быть поэтическое кафе, джаз-бар, рок-подвал или что-то совершенно неожиданное. Экскурсия всегда непредсказуема, маршруты меняются, каждый раз я выбираю что-то новое из списка нетривиальных мест. Вы станете частью невероятного приключения, которое будете вспоминать еще долго!

Кому подойдет экскурсия

Любителям веселого, позитивного и душевного отдыха. Для гостей Петербурга это отличный способ «с нуля» познакомиться с захватывающей ночной жизнью города. Местные жители обязательно откроют для себя новые интересные места.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включено 5 шотов (при желании можно доплатить 800р за дополнительные 5 шотов)
  • Экскурсия длится всю ночь — с 21.00 (раннее начало специально для того, чтобы сходить на концерты) и до 3-4 утра
  • Не забудьте подготовить фото вашего паспорта (в цифровом виде документ точно не потеряется)
Неформальная прогулка по барам Петербурга
Неформальная прогулка по барам Петербурга
Неформальная прогулка по барам Петербурга
Неформальная прогулка по барам Петербурга
Неформальная прогулка по барам Петербурга
Неформальная прогулка по барам Петербурга
Неформальная прогулка по барам Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура Лиговский, 48.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Денис
Денис
Меня зовут Денис и я живу в Петербурге всю жизнь. Знаю ее барную культуру практически с того момента, как она начала зарождаться в ее современном виде в 2004-м году. Вместе с друзьями мы запустили в культурной столице экскурсии нового формата и вот уже несколько лет знакомим гостей города с ночной жизнью мегаполиса. Мы проведем вас по легендарным барам и секретным рюмочным и расскажем немало познавательных и неожиданных фактов.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Все было классно👌🤗
2 февраля 2020
Всем рекомендую!!!!! 😊
26 января 2020
Ольга была нашим гидом, приятная, позитивная девушка, группа была небольшая, иногда присутствовал гид Михаил. В дуэте с Ольгой они хорошо сработались.
Мы посетили разные места, был большой контраст в формате и уровне посещаемых заведений, было интересно!
14 января 2020
Отличная экскурсия! Разные бары, разная публика, интересная музыка и не только. В группе было 13 человек, все отлично общались, самые стойкие продолжили пробовать шоты и общаться после экскурсии.
Все было супер! С удовольствием повторим!
5 января 2020
Жаль, что в вариантах оценок нельзя поставить "никак".
Очень противоречивые эмоции после экскурсии.
Основной недостаток это большое количество народу в группе. Шансов услышать что говорит гид не много.
С одной стороны заведений много и они все разные.
А с другой стороны из 13 баров, только два оригинальных, а остальные обычные, которые можно найти в любом крупном городе России.
Были какие нибудь интересные коктейли? Один запомнился и то, скорее всего, благодаря своему названию. Остальные посредственные. В некоторых заведениях откровенно плохие.
Не могу сказать, что мне категорически не понравилось на этой экскурсии, но ожидания однозначно были выше. Была прогулка по любимому городу, и как дополнение к ней дегустация алкогольных напитков.
Организаторам стоит поработать над содержанием, найти или придумать побольше интересных историй, и тогда будет гораздо интереснее и веселее.
4 января 2020
Весело, познавательно, дружно и очень необычно. Наш экскурсовод Михаил, ответственно и с подходом к каждому участнику провел экскурсию. Всегда интересовался нашими предпочтениями в выборе места и времени пребывания. Очень интересный собеседник, после этой экскурсии, даже можно сказать дружеской тусовке, Питер стал нам ещё ближе...
30 ноября 2019
29.11.2019 года ходили на экскурсию по барам с Денисом. Увидели неожиданный для нас Питер:)) как гид Денис очень хороший, Всем рекомендую! Ночь пролетает на одном дыхании:))
30 ноября 2019
Взяли экскурсию с любимой женщиной, немного опасался как все пройдёт. Но — все супер. Денис отлично разбирается в теме, рассказывает много классных деталей, водит как по известным, так и андерграундным местам. При этом разброс мест очень широкий — от металла до панка, от попсы до закрытых клубов ;) Очень круто, рекомендуем. Женщина не пила, но Денис для неё специально просил делать безалкогольные шоты)))

Подходит для тех, кто открыт новым знаниям и ощущениям.
24 ноября 2019
Это было шикарно!
Виктория
12 ноября 2019
15 человек, 13 баров, 1 ночь, Питер!) Мы отлично провели время! Побывали в приятных, необычных и даже очень странных местах) Было весело и интересно. Атмосферно и вкусно. Гид Михаил нам понравился, большой ему респект, рассказывал много интересного. Насколько мы поняли, маршруты всегда разные, поэтому такую экскурсию можно посещать не один раз! Берем на заметку)
Ещё 39 отзывов

Необычные маршруты по Санкт-Петербургу

Ленинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутри
скидка30%
1200 ₽
840 за человека
1.5 часа
111 отзывов
Проникнуться соседством советского быта и помпезной архитектуры в квартирах эпохи уплотнения
Ленинградские коммуналки — отдельный культурный феномен, с которым стоит познакомиться всем исследователям Петербурга. Вы проникнете в коммунальную квартиру с дореволюционной планировкой, сохранившимися деталями интерьера и лепниной, узнаете об особенностях эпохи уплотнения и, конечно, услышите истории местных старожилов.
Тайны и призраки Северной столицыТайны и призраки Северной столицыТайны и призраки Северной столицы
950 за человека
2.5 часа
25 отзывов
Вечерняя автобусная экскурсия по мистическому Петербургу
За трёхсотлетнюю биографию наш город «собрал» множество таинственных загадок и загадочных тайн. Самые яркие из таких сюжетов ждут на вечерней экскурсии: вы узнаете секрет сфинксов, украшавших вход во дворец фараона, вспомните императора Павла I, противоречивые истории о Распутине и жутковатые диковинки Кунсткамеры. В итоге за 2,5 часа Петербург откроется вам с новой, истинно странной, стороны.
Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"
3750 за экскурсию
2 часа
168 отзывов
Раскрыть тайну масонства и научиться читать масонские символы на индивидуальной экскурсии
Масонство — что это? Тайное общество, существующее более 3000 лет, или миф? Каковы истинные цели масонов и как попасть в их ряды? Могут ли масоны влиять на политику, финансы и судьбы целых народов? Почему лучшие люди России, такие как: Суворов, Кутузов, Ключевский, Чаадаев и Воронихин считали честью состоять в масонских ложах? Правда ли то, что масоны устранили Пушкина, который порвал с ними? Чтобы узнать ответы на эти и многие другие вопросы, присоединяйтесь к моей экскурсии-детективу!
Страшные истории ПетербургаСтрашные истории ПетербургаСтрашные истории Петербурга
скидка20%
4400 ₽
3520 за экскурсию
2 часа
64 отзыва
Реальные события и самые необычные места на автомобильной экскурсии
Городские «страшилки» о призраке в Михайловском замке, Пиковой Даме и ожившем Медном всаднике часто можно услышать в Петербурге. Но городской фольклор, мифы и легенды покажутся детским лепетом в сравнении с настоящими историями на берегах Невы, которые я открою на прогулке. В нашей программе: леденящий кровь двор, заокеанские идолы, лакей, ставший экспонатом, дореволюционные хулиганы, дом из могильных плит и многое другое!
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
795 за человека
1.5 часа
13 отзывов
Небанальная петербургская прогулка по изнанке города
Аутентичную ауру Петербурга можно прочувствовать не столько у центральных могущественных достопримечательностей, сколько внутри построек, где жили и по-прежнему живут люди. Здесь, в архитектуре домов, собраны характерные черты Северной столицы, но в миниатюре. Я покажу вам самые любопытные и поделюсь историей и назначением каждой постройки.
Анатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекцияАнатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекцияАнатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекция
От 400 за экскурсию
1 час
37 отзывов
Узнать историю русской медицины и разобраться в загадках организма
Анатомический Эрмитаж — один из самых крупных анатомических музеев в Европе. Приготовьтесь побывать в знаменитом рентгеновском зале, познакомиться с анатомическими срезами по Пирогову, увидеть легкие здорового человека и легкие курильщика и почерпнуть важные факты о своем организме. Я помогу вам связать Анатомический Эрмитаж с другими похожими музеями в мире и понять его роль в истории медицины.

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле