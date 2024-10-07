Розы и слёзы петербургской Коломны

Прогуляться по атмосферному району и узнать о любви Романовых и сомалийской деревне
Коломна — особый район города. Это целый мир, где причудливым образом сплелись судьбы разных людей.

Мы поговорим о том, как здесь разбивались сердца Романовых, кипели революционные страсти в морских казармах, томились узники петербургской Бастилии и ставились первые в России авангардные спектакли.
5
1 отзыв
Розы и слёзы петербургской Коломны
Розы и слёзы петербургской Коломны
Розы и слёзы петербургской Коломны
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 17:00

Описание экскурсии

  • Вы узнаете, где в Петербурге была сомалийская деревня
  • Услышите о любовном романе Александра Блока словами самого автора
  • Увидите необычную голубятню в голландском стиле с черепичной крышей
  • Полюбуетесь особняками петербургской знати
  • Загадаете желание на знаменитом Семимостье

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.

в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 12:00 и 17:00, в среду, субботу и воскресенье в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный990 ₽
Дети до 16 лет800 ₽
Пенсионеры850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 12:00 и 17:00, в среду, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
И
7 окт 2024
Прекрасная экскурсия. Елизавета замечательный расказчик. Я получила большое удовольствие от нашей прогулки.

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