Коломна — особый район города. Это целый мир, где причудливым образом сплелись судьбы разных людей.
Мы поговорим о том, как здесь разбивались сердца Романовых, кипели революционные страсти в морских казармах, томились узники петербургской Бастилии и ставились первые в России авангардные спектакли.
Мы поговорим о том, как здесь разбивались сердца Романовых, кипели революционные страсти в морских казармах, томились узники петербургской Бастилии и ставились первые в России авангардные спектакли.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 17:00
Описание экскурсии
- Вы узнаете, где в Петербурге была сомалийская деревня
- Услышите о любовном романе Александра Блока словами самого автора
- Увидите необычную голубятню в голландском стиле с черепичной крышей
- Полюбуетесь особняками петербургской знати
- Загадаете желание на знаменитом Семимостье
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 12:00 и 17:00, в среду, субботу и воскресенье в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|990 ₽
|Дети до 16 лет
|800 ₽
|Пенсионеры
|850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 12:00 и 17:00, в среду, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Елизавета, я петербурженка в четвёртом поколении. Вот уже 9 лет вожу экскурсии по родному городу. А ещё пишу диссертацию по искусствоведению в Академии художеств.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
7 окт 2024
Прекрасная экскурсия. Елизавета замечательный расказчик. Я получила большое удовольствие от нашей прогулки.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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