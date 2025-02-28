Погрузитесь в эпоху великих реформ Александра II, которая изменила общественную и культурную жизнь России.
Узнайте о последних днях императора, народовольцах и мистических предзнаменованиях, которые преследовали царей.
Узнайте о последних днях императора, народовольцах и мистических предзнаменованиях, которые преследовали царей.
Время начала: 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30
Описание водной прогулкиЭпоха великих реформ и культур Это не просто экскурсия по памятным местам. Вы погрузитесь в эпоху великих реформ, вызвавшую небывалый (ни до ни после) подъем общественной и социальной жизни России. Именно в годы правления Александра II Россия вышла на мировой уровень литературы, живописи, музыки. Самые совершенные для своего времени системы: судебная, воинской повинности - всё это получило своё начало именно в эпоху Царя-освободителя. Эта экскурсия - для всех, интересующихся историей России. Включая тех, кто разочарован схематичными безжизненными описаниями из учебников. История может быть интересной! В том числе благодаря моему подходу: я погружаю в эпоху с помощью описания бытовых деталей "культуры повседневности". На экскурсии вы узнаете:
- Маршрут перемещений последнего дня жизни императора.
- Кто такие террористы-народовольцы и как к ним относился народ, от имени которого они выступали?
- Кто и как охранял царя?
- Как в российской истории чередовались эпохи распутства и целомудрия, и как на этом фоне выглядит вторая семья Государя?
- Какие мистические предзнаменования сопровождали российских императоров и как они сами к ним относились?
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Малый Мраморный дворец
- Михайловский замок
- Манеж Михайловского замка
- Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы»
- Михайловский дворец
- Храм Воскресения Христова (Спас на Крови)
Что включено
- Радиогид и наушники
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Перед входом в Летний сад со стороны реки Невы
Завершение: Храм Воскресения Христова (Спас на Крови)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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