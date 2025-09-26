Погрузитесь в драматические события, изменившие судьбу России! Пройдите по последнему пути императора Александра II, узнайте о покушениях, потрясших империю, и раскройте тайны одного из самых красивых храмов Петербурга.
Завораживающие истории, исторические места и великолепие мозаик Спаса-на-Крови сделают эту экскурсию незабываемой!
Описание водной прогулкиНе упустите возможность прикоснуться к живой истории и почувствовать дух эпохи! Приглашаем вас окунуться в историю события, изменившего ход российской истории! Пройдите по последнему пути императора Александра II и узнайте легенду о 8 покушениях. В ходе экскурсии вы услышите:
- О жизни и правлении одного из самых значимых императоров Российской империи;
- Каким образом были организованы покушения на царя-реформатора;
- Что привело к трагедии, которая потрясла всю страну? Кульминацией нашей прогулки станет посещение величественного храма Спаса-на-Крови – уникального памятника архитектуры, возведенного на месте гибели императора. Вы услышите захватывающие рассказы о строительстве этого удивительного собора и увидите великолепную мозаику, украшающую его стены. Экскурсия начнется на Дворцовой площади, конечно же, не случайно: в Зимнем дворце, в марте 1881 года, после атаки участников организации «Народная воля», скончался смертельно раненный император Александр II. Наш экскурсовод расскажет, как развивались события того дня, откуда и куда следовала карета монарха и где именно произошел роковой взрыв. Кульминацией нашей экскурсии станет посещение Храма Спас-на-Крови, построенного в память о погибшем от рук террориста Игнатия Гриневицкого Александре II. Храм Спас-на-Крови — уникальная история, запечатленная в камне. Погрузитесь в мир роскоши и духовности, посетив один из самых красивых соборов России. Внутреннее убранство Храма Спаса-на-Крови поражает воображение: более 7000 квадратных метров мозаик, выполненных лучшими мастерами своего времени, создают неповторимую атмосферу величия и святости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовая площадь
- Александровская колонна
- Двор придворной Капеллы
- Улица Большая Конюшенная
- Улица Малая Конюшенная
- Канал Грибоедова
- Площадь Искусств
- Русский Музей
- Михайловский театр
- Михайловский сад
- Спас-на-Крови
Что включено
- Входной билет в Спас-на-Крови
- Экскурсионное обслуживание в музее (проводит штатный сотрудник музея)
- Пешеходная экскурсия «Последний путь императора Александра II»
- Услуги гида по программе
- Радиооборудование на пешеходную часть экскурсии: для групп больше 8 человек
Что не входит в цену
- Личные расходы на сувениры или воду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь
Завершение: Канал Грибоедова, 5
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
26 сен 2025
13 09.25. Большое спасибо Виталии, экскурсия замечательная!
О
Ольга
7 сен 2025
Т
Терещенко
29 авг 2025
Экскурсия с великолепной экскурсоводом 5 из 5💗💗💗
В
Валентина
27 авг 2025
Были на экскурсии с Виталией. Очень оригинальная идея экскурсии. Тема, конечно, грустная. Но экскурсия великолепная, захватывающая, очень атмосферная. Спасибо большое Виталии за умение погрузить в события тех дней, провести необычным маршрутом, за приятное общение!
А
Алиса
26 авг 2025
Очень интересная экскурсия, экскурсовод потрясающая, все доступно рассказывала. Рекомендую
А
Анна
22 авг 2025
Г
Гокова
21 авг 2025
Посетили экскурсию «Последний путь Александра II. Спас на Крови». Если честно, я осталась в полном восторге. Отдельная благодарность экскурсоводу Екатерине. Она невероятно увлекательно и познавательно рассказала об исторической эпохе Александра
Е
Елена
11 авг 2025
h
hi+79136
11 авг 2025
Н
Наталья
10 авг 2025
5 августа 2025 посетила экскурсию 'Последний путь Александра II ', экскурсовод Екатерина - великолепно, огромная благодарность Екатерине. Продумано все до мелочей - внешний вид, маршрут, комфортная скорость пешей прогулки и остановки; содержание истории, безукоризненная эмоциональная речь и поэтические включения! Спасибо, Екатерина!!! Вы очаровательный профессионал, удачи Вам!
А
Анастасия
5 авг 2025
А
Алена
4 авг 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия.
Нашим гидом была Юлия. После ее рассказа захотелось перечитать историю и окунутся в эпоху правления Александра II.
О
Ольга
4 авг 2025
О
Ольга
1 авг 2025
Замечательная, интересная, познавательная экскурсия! Наш экскурсовод очень грамотно, интересно, а так же внимательно провела весь путь, мы окунулись и почувствовали эпоху Александра -||, после все под впечатлением пошли в Спас -на- Крови! Огромноая благодарность за экскурсию!!! Рекомендую всем!!! Эмоции обеспечены!
О
Ольга
27 июл 2025
Прекрасный экскурсовод Евгений сопровождал нас до Храма Спас на Крови. Хотелось послушать именно про Александра второго. Так и вышло. Редко бывают такие тематические экскурсии. А тут просто удача! Спасибо!
