«Последний путь Александра II»: Спас-на-Крови с пешеходной прогулкой

«Последний путь Александра II»
Погрузитесь в драматические события, изменившие судьбу России! Пройдите по последнему пути императора Александра II, узнайте о покушениях, потрясших империю, и раскройте тайны одного из самых красивых храмов Петербурга.

Завораживающие истории, исторические места и великолепие мозаик Спаса-на-Крови сделают эту экскурсию незабываемой!
4.9
41 отзыв
Описание водной прогулки

Не упустите возможность прикоснуться к живой истории и почувствовать дух эпохи! Приглашаем вас окунуться в историю события, изменившего ход российской истории! Пройдите по последнему пути императора Александра II и узнайте легенду о 8 покушениях. В ходе экскурсии вы услышите:
  • О жизни и правлении одного из самых значимых императоров Российской империи;
  • Каким образом были организованы покушения на царя-реформатора;
  • Что привело к трагедии, которая потрясла всю страну? Кульминацией нашей прогулки станет посещение величественного храма Спаса-на-Крови – уникального памятника архитектуры, возведенного на месте гибели императора. Вы услышите захватывающие рассказы о строительстве этого удивительного собора и увидите великолепную мозаику, украшающую его стены. Экскурсия начнется на Дворцовой площади, конечно же, не случайно: в Зимнем дворце, в марте 1881 года, после атаки участников организации «Народная воля», скончался смертельно раненный император Александр II. Наш экскурсовод расскажет, как развивались события того дня, откуда и куда следовала карета монарха и где именно произошел роковой взрыв. Кульминацией нашей экскурсии станет посещение Храма Спас-на-Крови, построенного в память о погибшем от рук террориста Игнатия Гриневицкого Александре II. Храм Спас-на-Крови — уникальная история, запечатленная в камне. Погрузитесь в мир роскоши и духовности, посетив один из самых красивых соборов России. Внутреннее убранство Храма Спаса-на-Крови поражает воображение: более 7000 квадратных метров мозаик, выполненных лучшими мастерами своего времени, создают неповторимую атмосферу величия и святости.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворцовая площадь
  • Александровская колонна
  • Двор придворной Капеллы
  • Улица Большая Конюшенная
  • Улица Малая Конюшенная
  • Канал Грибоедова
  • Площадь Искусств
  • Русский Музей
  • Михайловский театр
  • Михайловский сад
  • Спас-на-Крови
Что включено
  • Входной билет в Спас-на-Крови
  • Экскурсионное обслуживание в музее (проводит штатный сотрудник музея)
  • Пешеходная экскурсия «Последний путь императора Александра II»
  • Услуги гида по программе
  • Радиооборудование на пешеходную часть экскурсии: для групп больше 8 человек
Что не входит в цену
  • Личные расходы на сувениры или воду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь
Завершение: Канал Грибоедова, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
1
3
2
1
1
С
Светлана
26 сен 2025
13 09.25. Большое спасибо Виталии, экскурсия замечательная!
О
Ольга
7 сен 2025
Т
Терещенко
29 авг 2025
Экскурсия с великолепной экскурсоводом 5 из 5💗💗💗
В
Валентина
27 авг 2025
Были на экскурсии с Виталией. Очень оригинальная идея экскурсии. Тема, конечно, грустная. Но экскурсия великолепная, захватывающая, очень атмосферная. Спасибо большое Виталии за умение погрузить в события тех дней, провести необычным маршрутом, за приятное общение!
А
Алиса
26 авг 2025
Очень интересная экскурсия, экскурсовод потрясающая, все доступно рассказывала. Рекомендую
А
Анна
22 авг 2025
Г
Гокова
21 авг 2025
Посетили экскурсию «Последний путь Александра II. Спас на Крови». Если честно, я осталась в полном восторге. Отдельная благодарность экскурсоводу Екатерине. Она невероятно увлекательно и познавательно рассказала об исторической эпохе Александра
читать дальше

II, о нем, о его жизни и его любви. Мы прошли тайными двориками от Дворцовой площади к храму. И этот путь был очень интересен, как и рассказ Екатерины. В самом храме она передала нас гиду, который ведет экскурсии по храму. Спас на Крови впечатляет. Мне кажется, нет ничего подобного больше нигде. Рекомендую всем посетить эту экскурсию. Даже тем, кто ранее (как и я) был в храме. Вы узнаете много нового.

Е
Елена
11 авг 2025
h
hi+79136
11 авг 2025
Н
Наталья
10 авг 2025
5 августа 2025 посетила экскурсию 'Последний путь Александра II ', экскурсовод Екатерина - великолепно, огромная благодарность Екатерине. Продумано все до мелочей - внешний вид, маршрут, комфортная скорость пешей прогулки и остановки; содержание истории, безукоризненная эмоциональная речь и поэтические включения! Спасибо, Екатерина!!! Вы очаровательный профессионал, удачи Вам!
А
Анастасия
5 авг 2025
А
Алена
4 авг 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия.
Нашим гидом была Юлия. После ее рассказа захотелось перечитать историю и окунутся в эпоху правления Александра II.
О
Ольга
4 авг 2025
О
Ольга
1 авг 2025
Замечательная, интересная, познавательная экскурсия! Наш экскурсовод очень грамотно, интересно, а так же внимательно провела весь путь, мы окунулись и почувствовали эпоху Александра -||, после все под впечатлением пошли в Спас -на- Крови! Огромноая благодарность за экскурсию!!! Рекомендую всем!!! Эмоции обеспечены!
О
Ольга
27 июл 2025
Прекрасный экскурсовод Евгений сопровождал нас до Храма Спас на Крови. Хотелось послушать именно про Александра второго. Так и вышло. Редко бывают такие тематические экскурсии. А тут просто удача! Спасибо!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

