читать дальше

Петербурге всё к этому располагает, ведь на его улицах, площадях и набережных писалась история не только России, но и мира. Мне интересно показывать людям эти знаковые места, погружать в события, детально описывая то, что там происходило, и вместе размышлять над их причинами и последствиями.