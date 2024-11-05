Нет ничего удивительного в том, что люди, оказавшие огромное влияние на нашу историю, проживали в Петербурге.
Но так удачно сложилось, что ближайшие сподвижники Александра II жили по соседству в самом центре, вокруг Марсова поля — идеальные условия для нашей тематической прогулки, на которой мы поговорим о «птенцах гнезда Александрова» и преобразованиях той эпохи.
Но так удачно сложилось, что ближайшие сподвижники Александра II жили по соседству в самом центре, вокруг Марсова поля — идеальные условия для нашей тематической прогулки, на которой мы поговорим о «птенцах гнезда Александрова» и преобразованиях той эпохи.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Главные точки маршрута
- Мраморный дворец, где нельзя не вспомнить великого князя Константина Николаевича
- Дом на Марсовом поле, связанный с Оболенским и Ростовцевым
- Дом на Садовая улице, где мы поговорим о братьях Милютиных
- Михайловский дворец и история великой княгини Елены Павловны Романовой
- Храм Спаса на Крови — главный памятник Александру II
Мы обсудим, какую роль сыграли эти люди в деле проведения реформ и чего сумели добиться. Поговорим об их личной жизни и памяти о них.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Марсовом поле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 111 туристов
Живу в Петербурге с рождения. Давно увлекаюсь историей. Первое, возможно, причина, а второе, соответственно, следствие… Окончив в 2021 году Школу гидов Льва Лурье, начал писать и проводить исторические экскурсии. ВЗадать вопрос
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