Это не просто прогулка по памятным местам. Я погружу вас в эпоху Великих реформ, вызвавших небывалый (ни до ни после) подъём общественной жизни в России. Обсудим прогрессивные новшества, которые увидели свет по воле Александра II. А также поговорим о самом царе-освободителе, его жизни и деятельности. И конечно же, о его трагичной гибели и о причастных к ней.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Эта экскурсия — для всех интересующихся историей России. Включая тех, кто разочарован схематичными безжизненными описаниями из учебников. История может быть интересной! В том числе благодаря моему подходу: я погружаю в эпоху с помощью описания бытовых деталей «культуры повседневности». Это живая экскурсия без нагружения датами и именами. В нашем фокусе будет 9 важных моментов, связанных с царём-реформатором.

Наш маршрут

Летний сад

Малый Мраморный дворец

Михайловский замок

Михайловский манеж

Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы»

Михайловский дворец

Храм Воскресения Христова (Спас на Крови)

Вы узнаете:

В каких местах побывал Александр II в последний день своей жизни и что он там делал

Кто такие террористы-народовольцы и как к ним относился народ, от имени которого они выступали

Кто и как охранял царя

Как в российской истории чередовались эпохи распутства и целомудрия и как на этом фоне выглядела вторая семья государя

Что за мистические предзнаменования сопровождали российских императоров

Организационные детали

Я выдаю радиогиды с регулировкой уровня громкости, даже при движении между точками экскурсии вы будете слышать каждое слово.