Александр II: жизнь и смерть в 9 главах

Пройти с мини-группой по местам, которые помнят царствование императора-реформатора
Это не просто прогулка по памятным местам.

Я погружу вас в эпоху Великих реформ, вызвавших небывалый (ни до ни после) подъём общественной жизни в России. Обсудим прогрессивные новшества, которые увидели свет по воле Александра II. А также поговорим о самом царе-освободителе, его жизни и деятельности. И конечно же, о его трагичной гибели и о причастных к ней.
4.86
7 отзывов
Александр II: жизнь и смерть в 9 главах
Александр II: жизнь и смерть в 9 главах
Александр II: жизнь и смерть в 9 главах
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 13:30, 14:15, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Эта экскурсия — для всех интересующихся историей России. Включая тех, кто разочарован схематичными безжизненными описаниями из учебников. История может быть интересной! В том числе благодаря моему подходу: я погружаю в эпоху с помощью описания бытовых деталей «культуры повседневности». Это живая экскурсия без нагружения датами и именами. В нашем фокусе будет 9 важных моментов, связанных с царём-реформатором.

Наш маршрут

  • Летний сад
  • Малый Мраморный дворец
  • Михайловский замок
  • Михайловский манеж
  • Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы»
  • Михайловский дворец
  • Храм Воскресения Христова (Спас на Крови)

Вы узнаете:

  • В каких местах побывал Александр II в последний день своей жизни и что он там делал
  • Кто такие террористы-народовольцы и как к ним относился народ, от имени которого они выступали
  • Кто и как охранял царя
  • Как в российской истории чередовались эпохи распутства и целомудрия и как на этом фоне выглядела вторая семья государя
  • Что за мистические предзнаменования сопровождали российских императоров

Организационные детали

Я выдаю радиогиды с регулировкой уровня громкости, даже при движении между точками экскурсии вы будете слышать каждое слово.

ежедневно в 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 080 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У решётки Летнего сада
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
27 мая 2024
Интереснейшая экскурсия! Экскурсовод Михаил замечательный рассказчик, эрудированный, знающий мастер своего дела! Мы узнали много нового, с другой стороны увидели то, о чем знали раньше, и, самое главное, решили и дальше изучать страницы Нашей Истории! И даже Питерская погода с майской метелью нас не огорчила. С удовольствием рекомендую Михаила и эту замечательную экскурсию!
Маргарита
11 мая 2024
Групповая экскурсия с фокусом на Александре втором. Часть маршрута идёт прям вдоль автомобильных трасс, но всем раздали радио наушники и слышно было хорошо. В экскурсии мы видим всю жизнь Александра
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второго, от ранних лет до убийства. Многие фотографии (например, молодой будущий царь на коне) я видела впервые. В нашей группе человек было немного и получилось пообщаться с гидом более непринужденно. На все наши вопросы Михаил дал подробные ответы

Михаил
Михаил
Ответ организатора:
Очень жаль, что Вы смогли посетить только половину программы. Готов вернуть Вам деньги за билет и надеюсь, что при следующем
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посещении Вы сможете посетить программу полностью и составить полноценное представление о её содержании. Отдельно хотелось бы отметить, что "вдоль трасс" маршрут не проходит, все передвижения между точками происходят только по тротуарам, переход проезжей части осуществляется согласно правилам дорожного движения.

Т
22 апр 2024
Прекрасная и интересная экскурсия. Михаил отличный экскурсовод и знаток того периода времени, о котором рассказывает. Его крайне интересно слушать и беседовать. Всегда отвечал на все наши вопросы, в деталях рассказывал
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о происходящих событиях. Больше всего понравилось, с каким пониманием и любовью Михаил говорит о важных фигурах в истории нашей страны. После его рассказа многие интересные моменты и факты запечатлелись в памяти.

А
15 апр 2024
Михаил провел прекрасную экскурсию, видно было, что ему крайне интересно то, что он рассказывает, что позволяла глубже вникнуть в атмосферу
А
5 апр 2024
Михаил и правда не обычный экскурсовод, а единомышленник и проводник в мир истории. С ним интересно дискутировать, узнавать новое, удивляться и просто смотреть. Мы прогулялись по самым значимым для Александра
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II местам, в том числе и по тем, которые он посещал в последний день жизни. Я как будто была очевидцем тех трагических для всей страны событий - так четко и ярко Михаил воссоздал картину происходящего. Спасибо за такое удовольствие быть причастной 🙂

Евгения
4 апр 2024
Михаил потрясающий рассказчик. Легкая подача материала, грамотная речь, интересные и необычные истории. Узнали много новых фактов из жизни императорской семьи. Время пролетело незаметно. Замечательная прогулка по городу. Обязательно буду рекомендовать знакомым!
Вера
4 апр 2024
Впечатления от прогулки с Михаилом остались только самые положительные. Столько важных деталей узнала об императоре и о его последнем дне - увидеть места, где он тогда побывал, воссоздать этот маршрут
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- это очень интересно. Теперь буду удивлять друзей и спрашивать «а вы знали, что.?»:) таких моментов унесла с экскурсии очень много.)
Михаил прекрасный рассказчик, видно, что человек хорошо разбирается в том, о чем говорит. Внимание на протяжении всей прогулки было приковано только к рассказу, не заметила даже, как пролетело время. Обязательно вернусь и на другие прогулки этого гида, так как осталась под впечатлением. Благодарю и желаю успехов в вашем деле🙌

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