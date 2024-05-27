Это не просто прогулка по памятным местам.
Я погружу вас в эпоху Великих реформ, вызвавших небывалый (ни до ни после) подъём общественной жизни в России. Обсудим прогрессивные новшества, которые увидели свет по воле Александра II. А также поговорим о самом царе-освободителе, его жизни и деятельности. И конечно же, о его трагичной гибели и о причастных к ней.
Я погружу вас в эпоху Великих реформ, вызвавших небывалый (ни до ни после) подъём общественной жизни в России. Обсудим прогрессивные новшества, которые увидели свет по воле Александра II. А также поговорим о самом царе-освободителе, его жизни и деятельности. И конечно же, о его трагичной гибели и о причастных к ней.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 13:30, 14:15, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Эта экскурсия — для всех интересующихся историей России. Включая тех, кто разочарован схематичными безжизненными описаниями из учебников. История может быть интересной! В том числе благодаря моему подходу: я погружаю в эпоху с помощью описания бытовых деталей «культуры повседневности». Это живая экскурсия без нагружения датами и именами. В нашем фокусе будет 9 важных моментов, связанных с царём-реформатором.
Наш маршрут
- Летний сад
- Малый Мраморный дворец
- Михайловский замок
- Михайловский манеж
- Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы»
- Михайловский дворец
- Храм Воскресения Христова (Спас на Крови)
Вы узнаете:
- В каких местах побывал Александр II в последний день своей жизни и что он там делал
- Кто такие террористы-народовольцы и как к ним относился народ, от имени которого они выступали
- Кто и как охранял царя
- Как в российской истории чередовались эпохи распутства и целомудрия и как на этом фоне выглядела вторая семья государя
- Что за мистические предзнаменования сопровождали российских императоров
Организационные детали
Я выдаю радиогиды с регулировкой уровня громкости, даже при движении между точками экскурсии вы будете слышать каждое слово.
ежедневно в 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 080 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У решётки Летнего сада
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 56 туристов
Здравствуйте! Я не совсем обычный гид-экскурсовод. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже «известным» вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
27 мая 2024
Интереснейшая экскурсия! Экскурсовод Михаил замечательный рассказчик, эрудированный, знающий мастер своего дела! Мы узнали много нового, с другой стороны увидели то, о чем знали раньше, и, самое главное, решили и дальше изучать страницы Нашей Истории! И даже Питерская погода с майской метелью нас не огорчила. С удовольствием рекомендую Михаила и эту замечательную экскурсию!
Маргарита
11 мая 2024
Групповая экскурсия с фокусом на Александре втором. Часть маршрута идёт прям вдоль автомобильных трасс, но всем раздали радио наушники и слышно было хорошо. В экскурсии мы видим всю жизнь Александра
Михаил
Ответ организатора:
Очень жаль, что Вы смогли посетить только половину программы. Готов вернуть Вам деньги за билет и надеюсь, что при следующем
Т
Татьяна
22 апр 2024
Прекрасная и интересная экскурсия. Михаил отличный экскурсовод и знаток того периода времени, о котором рассказывает. Его крайне интересно слушать и беседовать. Всегда отвечал на все наши вопросы, в деталях рассказывал
А
Александра
15 апр 2024
Михаил провел прекрасную экскурсию, видно было, что ему крайне интересно то, что он рассказывает, что позволяла глубже вникнуть в атмосферу
А
Анастасия
5 апр 2024
Михаил и правда не обычный экскурсовод, а единомышленник и проводник в мир истории. С ним интересно дискутировать, узнавать новое, удивляться и просто смотреть. Мы прогулялись по самым значимым для Александра
Евгения
4 апр 2024
Михаил потрясающий рассказчик. Легкая подача материала, грамотная речь, интересные и необычные истории. Узнали много новых фактов из жизни императорской семьи. Время пролетело незаметно. Замечательная прогулка по городу. Обязательно буду рекомендовать знакомым!
Вера
4 апр 2024
Впечатления от прогулки с Михаилом остались только самые положительные. Столько важных деталей узнала об императоре и о его последнем дне - увидеть места, где он тогда побывал, воссоздать этот маршрут
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
1.5 часа
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров
Начало: Около Александровской колонны на Дворцовой площади
Сегодня в 12:30
11 июня в 14:30
6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Александр Блок и Петербург
Узнать город через жизнь и творчество, возможно, самого петербургского поэта
Начало: Возле Дворцовой площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 18:00
от 6 700₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Пешая экскурсия с посещением Александро-Невской лавры
Узнать об истории и значении лавры в судьбе Петербурга и услышать о подвигах святого князя
Начало: Ст. метро «пл. Александра Невского - 1» (на выходе...
11 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1 100₽ за человека