Мы проведём журналистское расследование, чтобы ответить на вопрос: как из страны с полным запретом на «игру в деньги» Россия превратилась в империю, где лучшей похвалой стала фраза «он приятный игрок»? Вы увидите места, где собирались игроманы, а героями прогулки будут императрицы, государственные деятели, писатели и их литературные герои, профессиональные шулера и бравые офицеры.
Описание экскурсии
- Разберёмся, каким путём в Московское государство попали карты, бильярд и интерес к рулетке.
- Полюбуемся особняками, в которых шла игра по-крупному в 18 и 19 веках.
- Вы узнаете, где находился знаменитый Английский клуб, Офицерское, Дворянское, Купеческое и Танцевальное собрание. Сравним размер членских взносов и правила поступления в эти сообщества.
- Вместе мы проследим путь русского азарта от «игры плебеев» до «аристократичного времяпрепровождения». И главное, сделаем это на примере известных фамилий.
Я открою вам тайны:
- секретной формулы Некрасова, благодаря которой он на карточные выигрыши содержал литературный журнал;
- посылки с кирпичами, которую маменька прислала молодому Тургеневу в Германию;
- истовой молитвы Толстого, которая «спасла» его от полной потери Ясной поляны;
- решения Лермонтова стрелять на дуэли в воздух, а не в Мартынова;
- заступничества Державина за подопечного офицера, проигравшего казённые деньги.
Что ставили на кон самые отчаянные игроманы? Как князь Голицын проиграл свою жену, а Пушкин — главу «Евгения Онегина». Кому грозила самая жестокая казнь за «игру в деньги» при Петре I? Чем расплачивалась Екатерина II? Зачем все стремились в Английский клуб и плели интриги, чтобы не допустить в него своих врагов? Об этом и не только — на нашей прогулке!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не входит кофе-брейк
- Дополнительно (по вашему желанию) в завершение прогулки можно посетить Музей азартных игр. Билет — 500 рублей с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Екатерининском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 894 туристов
Я филолог, тележурналист и любитель рассказывать истории. Побродить маршрутами литературных героев, заглянуть в окна писательской квартиры, пообедать в заведении, где бывали гении. Узнать, кто же они — прототипы известных всему
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо большое Юлии за эмоциональный интересный рассказ! Посмотрели на многие здания, известных людей (писателей и правителей) под другим углом. Однозначно рекомендую для расширения кругозора!
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Очень понравилась экскурсия! Истории азартных игр Петербурга удивляют и поражают! Рекомендуем всем эту экскрусию!
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Т
Все прошло прекрасно!
Интересно Много нового Три часа прошли незаметно
Интересно Много нового Три часа прошли незаметно
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