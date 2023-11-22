От «игры плебеев» до аристократического времяпрепровождения - познакомиться с историей азартных игр
Мы проведём журналистское расследование, чтобы ответить на вопрос: как из страны с полным запретом на «игру в деньги» Россия превратилась в империю, где лучшей похвалой стала фраза «он приятный игрок»? Вы увидите места, где собирались игроманы, а героями прогулки будут императрицы, государственные деятели, писатели и их литературные герои, профессиональные шулера и бравые офицеры.
Ближайшие даты:
22
ноя
ноя
23
ноя
ноя
24
ноя
ноя
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
27
ноя
ноя
28
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Разберёмся, каким путём в Московское государство попали карты, бильярд и интерес к рулетке.
- Полюбуемся особняками, в которых шла игра по-крупному в 18 и 19 веках.
- Вы узнаете, где находился знаменитый Английский клуб, Офицерское, Дворянское, Купеческое и Танцевальное собрание. Сравним размер членских взносов и правила поступления в эти сообщества.
- Вместе мы проследим путь русского азарта от «игры плебеев» до «аристократичного времяпрепровождения». И главное, сделаем это на примере известных фамилий.
Я открою вам тайны:
- секретной формулы Некрасова, благодаря которой он на карточные выигрыши содержал литературный журнал;
- посылки с кирпичами, которую маменька прислала молодому Тургеневу в Германию;
- истовой молитвы Толстого, которая «спасла» его от полной потери Ясной поляны;
- решения Лермонтова стрелять на дуэли в воздух, а не в Мартынова;
- заступничества Державина за подопечного офицера, проигравшего казённые деньги.
Что ставили на кон самые отчаянные игроманы? Как князь Голицын проиграл свою жену, а Пушкин — главу «Евгения Онегина». Кому грозила самая жестокая казнь за «игру в деньги» при Петре I? Чем расплачивалась Екатерина II? Зачем все стремились в Английский клуб и плели интриги, чтобы не допустить к него своих врагов? Об этом и не только — на нашей прогулке!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не входит кофе-брейк
- Дополнительно (по вашему желанию) в завершение прогулки можно посетить Музей азартных игр. Билет — 500 рублей с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Екатерининском сквере
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 343 туристов
Я филолог, тележурналист и любитель рассказывать истории. Побродить маршрутами литературных героев, заглянуть в окна писательской квартиры, пообедать в заведении, где бывали гении. Узнать, кто же они — прототипы известных всему миру героев. Заглянуть в письма и воспоминания современников. Услышать такие подробности частной жизни великих людей, о которых вам никогда не расскажут учителя. Все это я предлагаю вам на своих маршрутах по «самому умышленному городу мира» — Литературному Петербургу.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Невский проспект
Популярные места
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
2 часа
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
Исследовать все уголки сооружения и открыть малоизвестные факты о нём
Завтра
23 ноя
24 ноя
25 ноя
4 550₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
Раскрыть секреты популярных азартных игр и попробовать обыграть казино
на Невском пр
Завтра
22 ноя
23 ноя
24 ноя
650₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Империя Фаберже
Полюбоваться objets de fantaisie и узнать, как сложилась судьба придворного ювелира
на набережной реки Фонтанки
Завтра
22 ноя
23 ноя
24 ноя
3 950₽ за всё до 5 чел.