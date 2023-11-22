Алчные страсти Российской империи

От «игры плебеев» до аристократического времяпрепровождения - познакомиться с историей азартных игр

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Ответы на вопросы
Мы проведём журналистское расследование, чтобы ответить на вопрос: как из страны с полным запретом на «игру в деньги» Россия превратилась в империю, где лучшей похвалой стала фраза «он приятный игрок»? Вы увидите места, где собирались игроманы, а героями прогулки будут императрицы, государственные деятели, писатели и их литературные герои, профессиональные шулера и бравые офицеры.
Алчные страсти Российской империи
Алчные страсти Российской империи
Алчные страсти Российской империи
Алчные страсти Российской империи
Алчные страсти Российской империи
Алчные страсти Российской империи
Алчные страсти Российской империи
Алчные страсти Российской империи
Алчные страсти Российской империи
Алчные страсти Российской империи
Алчные страсти Российской империи
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Разберёмся, каким путём в Московское государство попали карты, бильярд и интерес к рулетке.
  • Полюбуемся особняками, в которых шла игра по-крупному в 18 и 19 веках.
  • Вы узнаете, где находился знаменитый Английский клуб, Офицерское, Дворянское, Купеческое и Танцевальное собрание. Сравним размер членских взносов и правила поступления в эти сообщества.
  • Вместе мы проследим путь русского азарта от «игры плебеев» до «аристократичного времяпрепровождения». И главное, сделаем это на примере известных фамилий.

Я открою вам тайны:

  • секретной формулы Некрасова, благодаря которой он на карточные выигрыши содержал литературный журнал;
  • посылки с кирпичами, которую маменька прислала молодому Тургеневу в Германию;
  • истовой молитвы Толстого, которая «спасла» его от полной потери Ясной поляны;
  • решения Лермонтова стрелять на дуэли в воздух, а не в Мартынова;
  • заступничества Державина за подопечного офицера, проигравшего казённые деньги.

Что ставили на кон самые отчаянные игроманы? Как князь Голицын проиграл свою жену, а Пушкин — главу «Евгения Онегина». Кому грозила самая жестокая казнь за «игру в деньги» при Петре I? Чем расплачивалась Екатерина II? Зачем все стремились в Английский клуб и плели интриги, чтобы не допустить к него своих врагов? Об этом и не только — на нашей прогулке!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входит кофе-брейк
  • Дополнительно (по вашему желанию) в завершение прогулки можно посетить Музей азартных игр. Билет — 500 рублей с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Екатерининском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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