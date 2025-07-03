Мы проведём журналистское расследование, чтобы ответить на вопрос: как из страны с полным запретом на «игру в деньги» Россия превратилась в империю, где лучшей похвалой стала фраза «он приятный игрок»? Вы увидите места, где собирались игроманы, а героями прогулки будут императрицы, государственные деятели, писатели и их литературные герои, профессиональные шулера и бравые офицеры.

Описание экскурсии

Разберёмся, каким путём в Московское государство попали карты, бильярд и интерес к рулетке.

Полюбуемся особняками, в которых шла игра по-крупному в 18 и 19 веках.

Вы узнаете, где находился знаменитый Английский клуб, Офицерское, Дворянское, Купеческое и Танцевальное собрание. Сравним размер членских взносов и правила поступления в эти сообщества.

Вместе мы проследим путь русского азарта от «игры плебеев» до «аристократичного времяпрепровождения». И главное, сделаем это на примере известных фамилий.

Я открою вам тайны:

секретной формулы Некрасова, благодаря которой он на карточные выигрыши содержал литературный журнал;

посылки с кирпичами, которую маменька прислала молодому Тургеневу в Германию;

истовой молитвы Толстого, которая «спасла» его от полной потери Ясной поляны;

решения Лермонтова стрелять на дуэли в воздух, а не в Мартынова;

заступничества Державина за подопечного офицера, проигравшего казённые деньги.

Что ставили на кон самые отчаянные игроманы? Как князь Голицын проиграл свою жену, а Пушкин — главу «Евгения Онегина». Кому грозила самая жестокая казнь за «игру в деньги» при Петре I? Чем расплачивалась Екатерина II? Зачем все стремились в Английский клуб и плели интриги, чтобы не допустить в него своих врагов? Об этом и не только — на нашей прогулке!

Организационные детали