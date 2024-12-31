Обсудить трагические судьбы Александра II и Павла I и их влияние на историю Российской империи
Мы отправимся в путешествие по местам, где произошла трагическая гибель двух российских императоров.
Вы не только узнаете о ключевых событиях прошлого, но и ощутите атмосферу эпох, когда судьба империи решалась в мгновение ока. А также поймёте, почему реформы этих правителей до сих пор вызывают споры среди историков.
Спас на Крови. Это не просто величественное сооружение, а монумент на месте, где был смертельно ранен император Александр II. На строительство храма были собраны народные пожертвования, что подчеркивало его значимость для жителей всей страны. Вы полюбуетесь архитектурным решением собора, сочетающим элементы русского, византийского и неорусского стилей.
Марсово поле. Вы увидите мемориальный комплекс, расположенный к западу от Летнего сада. На кладбище нашли последний приют деятели революции и социалистического государства — те, кто менял ход российской истории с 1918 по 1933 годы.
Михайловский замок. Роскошный дворец в самом сердце города стал не только символом императорской власти, но и сценой, где 12 марта 1801 года разыгралась трагедия. В ту роковую ночь император Павел I был убит в результате заговора, организованного высшими сановниками.
Рассказы о жизни Александра II и Павла I
Мы поговорим об этих выдающихся личностях, которые оставили неизгладимый след в истории России. Их правление, реформы и трагические судьбы до сих пор вызывают живой интерес и споры среди историков и обывателей. А ещё мы обсудим легенды, которые окутывают три точки треугольника — Спас на крови, Марсово поле и Михайловский замок.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 78 туристов
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. С детства меня окружали дворы-колодцы, старинные парадные, коммунальные квартиры с изразцовыми печами. Всё это казалось естественным и привычным. Мы всегда гуляли с родителями по читать дальше
улицам, а моя мама рассказывала истории про дома, мимо которых мы шли, порой просто что-то придумывала на ходу.
Я выросла, но любовь к такому времяпровождению осталась — только теперь уже я рассказывала друзьям историю города, которую мне преподавали в школе. Мне это доставляло огромное удовольствие. Чуть позже я решила, что хочу заниматься этим профессионально. Для этого прошла обучение в Школе гидов и получила аккредитацию на право ведения экскурсий в Петропавловской крепости.