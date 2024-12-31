«Треугольник смерти» в центре Петербурга

Обсудить трагические судьбы Александра II и Павла I и их влияние на историю Российской империи
Мы отправимся в путешествие по местам, где произошла трагическая гибель двух российских императоров.

Вы не только узнаете о ключевых событиях прошлого, но и ощутите атмосферу эпох, когда судьба империи решалась в мгновение ока. А также поймёте, почему реформы этих правителей до сих пор вызывают споры среди историков.
5
1 отзыв
«Треугольник смерти» в центре Петербурга
«Треугольник смерти» в центре Петербурга
«Треугольник смерти» в центре Петербурга
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Спас на Крови. Это не просто величественное сооружение, а монумент на месте, где был смертельно ранен император Александр II. На строительство храма были собраны народные пожертвования, что подчеркивало его значимость для жителей всей страны. Вы полюбуетесь архитектурным решением собора, сочетающим элементы русского, византийского и неорусского стилей.

Марсово поле. Вы увидите мемориальный комплекс, расположенный к западу от Летнего сада. На кладбище нашли последний приют деятели революции и социалистического государства — те, кто менял ход российской истории с 1918 по 1933 годы.

Михайловский замок. Роскошный дворец в самом сердце города стал не только символом императорской власти, но и сценой, где 12 марта 1801 года разыгралась трагедия. В ту роковую ночь император Павел I был убит в результате заговора, организованного высшими сановниками.

Рассказы о жизни Александра II и Павла I

Мы поговорим об этих выдающихся личностях, которые оставили неизгладимый след в истории России. Их правление, реформы и трагические судьбы до сих пор вызывают живой интерес и споры среди историков и обывателей. А ещё мы обсудим легенды, которые окутывают три точки треугольника — Спас на крови, Марсово поле и Михайловский замок.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем только снаружи.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Спаса на Крови
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
31 дек 2024
Татьяна рассказала много интересных фактов, не банально, заучено, с исторической справкой, но не как музейный смотритель. Было довольно холодно, а так мы бы позадавали больше вопросов))

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