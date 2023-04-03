Аренда яхты «Амстердам»

Аренда яхты в Санкт-Петербурге: Индивидуальная прогулка на яхте «Амстердам»

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Ответы на вопросы
Предлагаем арендовать вам яхту «Амстердам», на борту есть туалет, можно включить свою музыку и выбрать направление для поездки.
Аренда яхты «Амстердам»
Аренда яхты «Амстердам»
Аренда яхты «Амстердам»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Важно знать:

  • Вместимость яхты: 11 человек.
  • Присутствует тент для защиты от солнца или дождей.
  • Можно включить свою музыку.
  • Отправляемся с причала: Набережная Мартынова 92.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда яхты
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
ул. Набережная Мартынова, 92
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
  • Вместимость яхты: 11 человек
  • Присутствует тент для защиты от солнца или дождей
  • Можно включить свою музыку
  • Отправляемся с причала: Набережная Мартынова 92
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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