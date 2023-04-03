Аренда яхты в Санкт-Петербурге: Индивидуальная прогулка на яхте «Амстердам»
Предлагаем арендовать вам яхту «Амстердам», на борту есть туалет, можно включить свою музыку и выбрать направление для поездки.
Ближайшие даты:
3
апр
апр
4
апр
апр
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Важно знать:
- Вместимость яхты: 11 человек.
- Присутствует тент для защиты от солнца или дождей.
- Можно включить свою музыку.
- Отправляемся с причала: Набережная Мартынова 92.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда яхты
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- ул. Набережная Мартынова, 92
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Важная информация
- Вместимость яхты: 11 человек
- Присутствует тент для защиты от солнца или дождей
- Можно включить свою музыку
- Отправляемся с причала: Набережная Мартынова 92
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Индивидуальные
Водные развлечения
На яхте
Аренда яхт
Прокат и аренда
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
Спутник
Сегодня
Завтра
5 апр
6 апр
50 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
Спутник
Сегодня
Завтра
5 апр
6 апр
25 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
Леонид
Новый Амстердам: Васильевский остров
СТ.М. Василеостровская
17 апр
18 апр
19 апр
20 апр
от 3 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании