Впервые за 130 лет туризма и 35 лет стендапа - автобусная экскурсия с профессиональным гидом и комиком! Это новый формат: исторические факты о Санкт-Петербурге + посещение знаковых мест города + юмористическая версия событий.
Описание экскурсии
Невиданный ранее формат в истории туризма и стендапа! . За 130 лет туризма в России и 35 лет существования стендапа - ни в туризме, ни в стендапе такого еще не было! Автобусная экскурсия с комиком и гидом — уникальный формат, который изменит ваш взгляд на Петербург. Насыщенная экскурсионная программа: Три часа веселого знакомства вместе с профессиональным гидом и дополняющего его комиком с топовыми объектами Петербурга. Это свежий взгляд на экскурсии в целом — через веселье и эмоции. а не через скучные лекции. Только лучшие виды, фотостопы и свободное время. Легкое погружение в историю, формат который подходит и детям и взрослым! Отправляйтесь в путешествие вместе с семьей и близкими, в атмосфере веселья, непринужденности и легкости, по-настоящему исторический ценный материал будет подан так, что интересно и понятно будет даже детям. Комфортный тайминг программы. время проведения обзорной экскурсии специально увеличено, чтобы вы успели получить двойную программу от гида и комика. При этом в программе предусмотрено время пофотографироваться ни на что не отвлекаясь без пропуска программы от комика и гида. Профессиональный тандем. В этот проект привлечены только лучшие из лучших: как популярные комики - резиденты Comedy Club заполняющие многотысячные залы, так и опытные лицензированные гиды по Петербургу, профессионалы своего дела Две версии истории в одной экскурсии: Лицензированный гид раскроет официальную версию событий, а резидент Comedy Club — альтернативную. Узнаете 2 версии о Санкт-Петербурге: историческую и юмористическую. Мифы, легенды и сатира сделают прошлое города живым и запоминающимся. Важная информация: Про стендаперов в туре: - Роман Романив - резидент Comedy club Peterberg, победитель проекта "Русские не смеются" на телеканала СТС, участник шоу Please Стендап и шоу Факт Ю. - Максим Слепцов - один из немногих комиков в России кто начал делать стендап про историю. Постоянно ищет актуальные для сегодняшнего дня темы. Узнавая новые факты об истории зрители могут как подумать, так и посмеяться. А сегодня совместно с нами Максим проводит экскурсии. - Владимир Дунаев - прекрасный человек, любящий сын, невероятный битбоксер, человек с проникновенным взглядом и ослепительной улыбкой, непревзойдённый стиляга, душа компании, талантливый комик, а также участник проектов Open Mic и Money Mic в VK.
LQ7x2DA) - Максим Слепцов - один из немногих комиков в России кто начал делать стендап про историю. Постоянно ищет актуальные для сегодняшнего дня темы. Узнавая новые факты об истории зрители могут как подумать, так и посмеяться. А сегодня совместно с нами Максим проводит экскурсии.
E) - Владимир Дунаев - прекрасный человек, любящий сын, невероятный битбоксер, человек с проникновенным взглядом и ослепительной улыбкой, непревзойдённый стиляга, душа компании, талантливый комик, а также участник проектов Open Mic и Money Mic в VK.
По четвергам и воскресеньям. Начало: в 15:00 и в 19:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Восстания (Московский вокзал)
- Невский проспект
- Стрелка Васильевского острова
- Здание СПбГУ
- Дворцовый мост
- Медный всадник
- Исаакиевский собор и площадь
- Дворцовая набережная
- Миллионная улица
- Дворцовая площадь
- Атланты
- Спас на Крови
- Конюшенная площадь
- Марсово поле
- Троицкий мост
- Домик Петра I
- Аврора - Пеший осмотр
- Садовая улица
- Михайловский замок
- Наб. реки Фонтанки
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Трассовая экскурсия на протяжении всей программы по самым значимым объектам Петербурга, которые обязательно стоит посетить
- Услуги профессионального лицензированного гида по Санкт-Петербургу
- Смешной и харизматичный стендап-комик, резидент питерского камеди-клаб
- Эксклюзивное юмористическое выступление, которое подготовлено специально для этой экскурсии про значимые объекты Петербурга.
- Небольшая фотосессия с комиком и гидом, чтобы запечатлеть этот момент
Место начала и завершения?
Лиговский проспект, д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам и воскресеньям. Начало: в 15:00 и в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Амина
3 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, ездили всей семьей, хохотали от души🙏 По новому посмотрели на наш любимый Петербург, просто здорово, всем понравилось 😌😌😌
Е
Екатерина
27 июл 2025
Для тех, кто не любит нужные экскурсии!
Одно из моих лучших приключений)
К
Кира
16 июл 2025
Классная экскурсия в сопровождении профессионального гида и харизматичных, веселых и юморных стендап комиков)
Мне и детям все понравилось. Рекомендуем🤪
К
Кирилл
16 июл 2025
Очень классная и необычная экскурсия! Никогда не видел подобных. Всем рекомендую!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
