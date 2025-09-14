Екатерина Благодарю Анну за прекрасную экскурсию по промышленному Петербургу!

Будучи жителем Санкт - Петербурга, была не знакома с этой сферой и этой часть города, после экскурсии осталась в восхищении, узнала много нового! Благодарю💕

Уже порекомендовала друзьям)

А Анна читать дальше пауз. Информация необычная, это не про стандартный Петербург Достоевского или парадные, здесь город открывается с новой стороны, это то самое свежее дыхание. Не буду раскрывать факты, это сделает экскурсовод, но скажу, что рассказ был обо всем заявленном и где-то даже больше. Экскурсию "Промышленный Петербург" рекомендую, если хотите посмотреть на город с другой стороны. Экскурсия с Анной весьма понравилась, ходили по улочкам больше двух часов. Организатор заранее написала, подробно уточнила место встречи. На протяжении пути постоянно делилась интересными фактами, не было никогда очень долгих

А Алёна Отличная экскурсия, очень понравилось. Экскурсовод приятный, рассказывает интересно. Маршрут выбран отлично. Очень полезно для понимания истории города, его развития. Раскрываются многие незначительные, но интересные детали. Очень советую!

Максим Отличная экскурсия! Вы узнаете про историю общественных пространств Севкабель и Брусницын, которые раньше были важными промышленными объектами города. Целостных экскурсий по этой части Васильевского острова практически нет! Большое спасибо Анне за ее труд!

К Ксения Прекрасная небанальная экскурсия. Прошла на одном дыхании, не заметила как пролетело время. И с погодой повезло.

Рекомендую всем, кто хочет что-то новое и необычное.

М Маргарита Прекрасная экскурсия!! Анна великолепно владеет материалом, ответила на все вопросы, 2 часа пролетели как одно мгновение. Познавательно и очень увлекательно

В Валерия Экскурсия - как глоток свежего воздуха среди бесконечных прогулок по парадным и центральным улицам. Очень интересный материал - историю Петербурга и таких, казалось бы, тусовочных мест, как Севкабель и Брусницын Анна для меня открыла с совершенно другой стороны:) Однозначно рекомендую.

А Алиса Мне всё понравилось. Экскурсия необычнаая, интересная, открывает город с другой не менее захватывающей стороны.

После неё можно остаться в общественных пространствах, посетить их выставки, мероприятия, перекусить.

Экскурсовод граммотная, внимательная.

Отлично провели время. Спасибо.

М Мария читать дальше Севкабеле. Как оказалось, это места с богатой историей, знание которой оставляет еще большее впечатление от их посещения! Наша прогулка получилась легкой и приятной, время пролетело очень быстро."Промышленный Петербург" будет интересен всем - и петербуржцам, и гостям города. Экскурсия позволит увидеть другой Петербург, его современные культурные кварталы, и узнать их уникальную историю. Еще раз спасибо организатору! Спасибо огромное Анне за интереснейшую экскурсию! Я услышала увлекательный рассказ о промышленности Санкт-Петербурга в различные периоды его истории, мы побывали в двух самых притягательных общественных пространствах города - Брусницыне и

Е Елена Это не первая экскурсия с Анной. Уже давно фанат её блога и была на других экскурсиях. Когда увидела экскурсию Промышленный Петербург, решила сходить, хотя тема мне не близка. И не пожалела! Экскурсия прошла классно, даже прохладная погода не помешала, мы зашли выпить кофе и согреться. Я хорошо провела время и узнала много нового. Однозначно всем рекомендую.