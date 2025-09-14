Мы привыкли к парадному Санкт-Петербургу — его величественным дворцам и особнякам, музеям и галереям, мостам и каналам. Всё это вызывает заслуженный восторг. Но Петербург умеет быть разным.
Приглашаю вас на другую сторону города — в исторический район Чекуши, где располагались промышленные предприятия. Его негласный девиз был: «Заходи — не бойся, выходи — не плачь».
Описание экскурсии
Долгое время в Чекушах уживались, казалось бы, несовместимые вещи: заводы-гиганты, которые росли, цвели и славили Российскую империю — с одной стороны. А с другой — знаменитые и не менее процветающие банды Петербурга. Вы узнаете, почему так сложилось, и посмотрите, как меняется район сейчас.
Мы прогуляемся по двум линиям Васильевского острова и увидим:
- Балтийский судостроительный завод
- Дом призрения в память Н. и Е. Брусницыных
- Скобский дворец
- Кожевенный завод Брусницыных
- Северный кабельный завод
Я расскажу:
- Почему район получил такое название
- Какие нравы здесь царили и почему даже полиция боялась сюда соваться
- Какие заводы здесь открывались и почему
- Почему Чекуши имели собственный аромат, который никого не оставлял равнодушным
- Как связаны компания Siemens и одно из самых технологичных производств империи
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям старше 12 лет
- Проводится с индивидуальными радиогидами
- Экскурсия завершится в общественном пространстве «Севкабель-порт». На его территории можно попить кофе, перекусить и согреться, что особенно важно в непогоду
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Горный институт»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 234 туристов
Влюблённый в Санкт-Петербург гид. Всегда трудно выбрать проводника по городу, который подойдёт именно вам. Вполне возможно, вы искали именно меня. Я являюсь автором петербургского сообщества в соцсети VK. Провожу авторские экскурсии, даю много информации о городе и открываю путешественникам новые места.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
14 сен 2025
Благодарю Анну за прекрасную экскурсию по промышленному Петербургу!
Будучи жителем Санкт - Петербурга, была не знакома с этой сферой и этой часть города, после экскурсии осталась в восхищении, узнала много нового! Благодарю💕
Уже порекомендовала друзьям)
А
Анна
11 сен 2025
Экскурсия с Анной весьма понравилась, ходили по улочкам больше двух часов. Организатор заранее написала, подробно уточнила место встречи. На протяжении пути постоянно делилась интересными фактами, не было никогда очень долгих
А
Алёна
9 авг 2025
Отличная экскурсия, очень понравилось. Экскурсовод приятный, рассказывает интересно. Маршрут выбран отлично. Очень полезно для понимания истории города, его развития. Раскрываются многие незначительные, но интересные детали. Очень советую!
Максим
19 июл 2025
Отличная экскурсия! Вы узнаете про историю общественных пространств Севкабель и Брусницын, которые раньше были важными промышленными объектами города. Целостных экскурсий по этой части Васильевского острова практически нет! Большое спасибо Анне за ее труд!
К
Ксения
11 июл 2025
Прекрасная небанальная экскурсия. Прошла на одном дыхании, не заметила как пролетело время. И с погодой повезло.
М
Маргарита
23 июн 2025
Прекрасная экскурсия!! Анна великолепно владеет материалом, ответила на все вопросы, 2 часа пролетели как одно мгновение. Познавательно и очень увлекательно
В
Валерия
13 июн 2025
Экскурсия - как глоток свежего воздуха среди бесконечных прогулок по парадным и центральным улицам. Очень интересный материал - историю Петербурга и таких, казалось бы, тусовочных мест, как Севкабель и Брусницын Анна для меня открыла с совершенно другой стороны:) Однозначно рекомендую.
А
Алиса
13 мая 2025
Мне всё понравилось. Экскурсия необычнаая, интересная, открывает город с другой не менее захватывающей стороны.
После неё можно остаться в общественных пространствах, посетить их выставки, мероприятия, перекусить.
Экскурсовод граммотная, внимательная.
Отлично провели время. Спасибо.
М
Мария
5 фев 2025
Спасибо огромное Анне за интереснейшую экскурсию! Я услышала увлекательный рассказ о промышленности Санкт-Петербурга в различные периоды его истории, мы побывали в двух самых притягательных общественных пространствах города - Брусницыне и
Е
Елена
2 фев 2025
Это не первая экскурсия с Анной. Уже давно фанат её блога и была на других экскурсиях. Когда увидела экскурсию Промышленный Петербург, решила сходить, хотя тема мне не близка. И не пожалела! Экскурсия прошла классно, даже прохладная погода не помешала, мы зашли выпить кофе и согреться. Я хорошо провела время и узнала много нового. Однозначно всем рекомендую.
М
Михаил
1 фев 2025
Отличная экскурсия! Узнал много интересных фактов, историю, этапы развития промышленности. Экскурсия была интересной и динамической. Для меня гид открыл новую грань Петербурга, о которой не задумываешься, а ведь это было с первых дней основания города. Экскурсовод Анна рассказывает интересно, речь грамотная. С удовольствием приду и на другие экскурсии Анны.
