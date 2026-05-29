Авторская экскурсия по центру Петербурга: достопримечательности и секретные места
Описание экскурсииПриготовьтесь к увлекательному путешествию по Санкт-Петербургу, где каждая улица, каждый двор и каждая каменная плита хранят свои уникальные истории и тайны! Наш маршрут - это не просто экскурсия, а настоящее погружение в душу Северной столицы, наполненное яркими открытиями и неожиданными фактами, которые не встретишь в стандартных путеводителях. Всё по-дружески и весело! Вы прогуляетесь по величественным парадным площадям и заглянете в тихие дворики, скрытые от глаз туристов и даже жителей города. Проникнитесь атмосферой шумных проспектов. Узнаете о том, что скрывается за фасадами знаменитых зданий: какие тайны там скрыты, кто жил и какие события происходили в разные эпохи. Наглядно поймете в чем разница между парадной и подъездом. Услышите рассказы о судьбоносных событиях. Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга - Петрограда - Ленинграда и настоящее время Северной столицы. НЕбанальная пешеходная экскурсия - это возможность увидеть Петербург многогранно: объемно, ярко и с душой. Даже если вы уже бывали здесь десятки раз или живете в городе - вас ждут сюрпризы! Ведь даже петербуржцы в восторге от этой экскурсии. Мы подготовили для вас интересные факты и неожиданные открытия. Для вашего комфорта мы предоставим радиооборудование с наушниками - чтобы все было отлично слышно, а прогулка прошла максимально удобно. Экскурсию ведет профессиональный гид Верещагин Вадим - человек с более чем 14-летним опытом работы в туризме. Его приглашают на съемки для петербургских телеканалов - значит, вы можете быть уверены: перед вами настоящий эксперт своего дела. Погрузитесь в магию Петербурга вместе с нами - городом легенд, романтики и неповторимой красоты!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спас на крови
- Михайловский сад
- Чижик-Пыжик
- Михайловский замок
- Манежная площадь
- Елисеевский магазин
- Екатерининский сад
- Александринский театр
- Гостиный двор. Но еще дополнительно зайдете в секретные места
- Во дворики и в парадную
- Обратите внимание на интересные детали
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная канала Грибоедова, 2Б
Завершение: Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
