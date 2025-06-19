Давайте вместе развеем миф о вечной питерской серости.
Прогуляемся по ярким дворикам с необычным стрит-артом, заглянем на «Ленфильм» и выпьем вкусный кофе в самой маленькой кофейне города (под ламповые рассказы).
А еще познакомимся с историей художников петербургского Монмартра, увидим нашего современного Дали и сделаем селфи на фрегате.
Описание экскурсии
Парижская Петроградка
Именно Петроградка была моей первой средой обитания в Питере — это коммуналка с милейшими соседями. Особенно помню семейную пару, детьми пережившими блокаду, — они называли Петроградку Парижем. А еще застолья с солеными огурцами, дух семейственности, истории и переживания. Именно эти жизненные зарисовки вкупе с любовью к истории вылились в экскурсию по небанальным местам острова.
Творчество островитян-художников
Петроградка и правда похожа на Монмартр — я проведу вас по ее ярким дворикам, расскажу о художниках, которые здесь жили и продолжают жить, и покажу, какой творческий след они оставили на любимом острове.
Что мы увидим:
- Дворик-колодец в виде звезды на Малом проспекте Петроградской стороны. Возможно, такая форма связана с мальтийской звездой загадочного императора Павла I?
- Дворы трех Бенуа с настенной росписью и современным граффити-посвящением художнику-авангардисту Павлу Филонову. «Русский Пикассо», как называли Филонова, умер от голода в том же квартале на Петроградской стороне, хотя за рубежом мог бы стать миллионером, что с ним было не так?
- Музей авангардистов (дом М. Матюшина) — один из немногих сохранившихся деревянных домов Петроградки. Художник Матюшин принимал у себя Малевича, Маяковского, Хлебникова и Филонова. Но последний вскоре стал его «врагом по искусству». Разберемся вместе — почему?
- Самый сюрреалистичный дворик Петербурга — пространство, которое является чистым актом творчества Барбада Нельсона. Если повезет, встретим там самого автора — современного Боба Марли и Дали в одном флаконе.
- Дворик художника Ветрогонского — титулованного советского художника, украсившего свой двор объектами прикладного искусства.
- И в конце пройдемся по дворику легендарного «Ленфильма». Сделаем памятные селфи на историческом фрегате на набережной!
Организационные детали
- По предварительному согласованию экскурсию может сопровождать фотограф — 3000 руб. /чел.
- Это пешая экскурсия, одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 484 туристов
Профессиональный трэвел-журналист, эксперт газеты «Вечерний Петербург». Объехала весь мир, но всегда возвращаюсь «на Охту». Думаю, что здесь живут самые потрясающие люди на всей земле. С одним из них вы можете познакомиться, заказав фотопрогулку:)
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Яна
19 июн 2025
Благодарим за экскурсию! Формат интересный, необычные истории, которые хранит Петроградка.
К
Ксения
17 авг 2024
Спасибо огромное Валентине за такую вдохновляющую прогулку, открыли для себя Петроградку! Замечательный маршрут, Валентина - кладезь знаний, впечатлений, настроения, искренне любит и умеет открыть красоту этого уникального района Санкт-Петербурга! Валентина, искреннее благодарю за такой вечер, открытия и подсказки! До новых встреч!
Ш
Шахри
31 мая 2024
Экскурсия прошла просто на высшем уровне))) было очень интересно и самое главное душевно, море впечатлений, Питер раскрылся новыми красками, и шикарными местами. Море впечатлений, кадров на память сделано, самых красочных уголках Питера!!!!
Жду не дождусь нашей новой экскурсии ….. друзьям посоветую 100000%
