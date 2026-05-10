Это прогулка по центру Петербурга, в которой привычные места открываются с новой стороны. Вы пройдёте от Спаса на Крови до Гостиного Двора и заглянете в секретные дворики и парадные.
Узнаете, где купался Крылов, какие тайны скрывает Елисеевский магазин и где революционеры закладывали мину.
Описание экскурсии
Вы увидите главные места центра
Спас на Крови, Михайловский сад и Михайловский замок, Чижика-пыжика, Манежную площадь, Елисеевский магазин, Екатерининский сад, Александринский театр и Гостиный Двор.
Заглянете в скрытые уголки
Во дворы и парадные, куда обычно не попадают путешественники.
И узнаете детали, которые меняют взгляд на город
- В чём секрет Кленовой улицы
- Где в центре купался баснописец Крылов
- Какие тайны скрывают владельцы Елисеевского магазина
- Где революционеры готовили покушение на императора
- Как выглядел креатив smm-щиков 18 века
- Какие следы прошлого сохранились в гранитных набережных
Организационные детали
- Для лучше слышимости выдадим вам радиогиды
- С вами будет гид Вадим Верещагин
ежедневно в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Спаса на Крови
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 98 туристов
Коренной петербуржец и лицензированный гид с государственной аккредитацией. В туризме с 2010 года. Иностранные языки: английский, иврит. Участвую в съёмках для петербургских телеканалов. Вместе со своей командой провожу экскурсии по городу, музеям и пригородам. Берём на себя все заботы по программе, транспорту, билетам. Рассказываем про достопримечательности, интересные факты и легенды, делимся ценными советами и рекомендациями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Хочется поделиться впечатлением об экскурсии Вадима. Которая прошла на одном дыхании. Такая легкая и увлекающая подача материла. Я всегда думала, что экскурсия - это скучный заученный текст с цифрами и фактами. Но Вадим разбил мои убеждения в пух и прах. И теперь мне хочется побывать на всех экскурсиях его команды.
