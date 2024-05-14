На нашей экскурсии вы узнаете истории о темном прошлом города, о преступных бандах и их предводителях, и своими глазами увидите, где вершилась история бандитского Петербурга. Какие места жители города старались обходить

стороной еще в царские времена? Как банды делили город? Как власти пытались бороться с ними? Как и почему Петербург стал родиной гопников? Какие мифы и легенды о «Крестах» правдивы? Кому оттуда удалось сбежать? Какие криминальные авторитеты стали прототипами героев знаменитого сериала «Бандитский Петербург»? Присоединяйтесь к нам в увлекательной экскурсии по криминальным в прошлом местам Северной столицы, откройте город с новой для себя стороны!

Описание экскурсии

У Северной столицы всегда была теневая сторона. Не боитесь заглянуть в мир Раскольникова и Леньки Пантелеева, советских фарцовщиков и ночного мэра Петербурга 90-х? Петербургские подворотни хранят немало тайн. Кровавые преступления и постыдные удовольствия – это не только об обитателях трущоб, это еще и о членах императорской фамилии! Почему в Петербурге снимаются лучшие сериалы о бандитах? Об этом и многом другом на нашей экскурсии не для слабонервных!