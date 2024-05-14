На нашей экскурсии вы узнаете истории о темном прошлом города, о преступных бандах и их предводителях, и своими глазами увидите, где вершилась история бандитского Петербурга. Какие места жители города старались обходить
Ближайшие даты:
Время начала: 15:45
Что вас ожидает:
- Обводный канал
- Михайловский театр
- Стрелка Васильевского острова
- Благовещенский мост
- Новая Голландия
- Здание «КГБ»
- Мраморный дворец
- Тюрьма Кресты
- Сфинксы у Крестов
- Шпалерная улица
- Литейный проспект
Описание экскурсии
У Северной столицы всегда была теневая сторона. Не боитесь заглянуть в мир Раскольникова и Леньки Пантелеева, советских фарцовщиков и ночного мэра Петербурга 90-х? Петербургские подворотни хранят немало тайн. Кровавые преступления и постыдные удовольствия – это не только об обитателях трущоб, это еще и о членах императорской фамилии! Почему в Петербурге снимаются лучшие сериалы о бандитах? Об этом и многом другом на нашей экскурсии не для слабонервных!
вторник, суббота в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|1 500 ₽
|Пенсионный билет
|1 200 ₽
|Студенческий билет
|1 200 ₽
|Школьный билет
|800 ₽
|Дошкольный билет
|650 ₽
|Иностранный билет
|1 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обводный канал
- Михайловский театр
- Стрелка Васильевского острова
- Благовещенский мост
- Новая Голландия
- Здание «КГБ»
- Мраморный дворец
- Тюрьма Кресты
- Сфинксы у Крестов
- Шпалерная улица
- Литейный проспект
Что включено
- Поездка на автобусе по городу
- Сопровождение гида на протяжении поездки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из отеля/в отель
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Завершение: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, суббота в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 500 человек.
Важная информация
- Билеты, забронированные без предоплаты, выкупаются за 30 минут до начала экскурсионной программы, в ином случае бронирование аннулируется
- В экстренных ситуациях или если Вы опаздываете, свяжитесь с нами по телефону: 8 (800) 101-56-92
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
14 мая 2024
Скучно, неинтересно, мало чего то услышал про бандитский Петербург
Для туристов замануха, не советую на самом деле
Для туристов замануха, не советую на самом деле
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