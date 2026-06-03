Наш авторский маршрут позволит открыть Санкт-Петербург с новой стороны. Это не историческая экскурсия о царях и архитекторах.
Это погружение в прошлое городской контркультуры — от диссидентских кухонь 60-х до современных арт-пространств.
Это погружение в прошлое городской контркультуры — от диссидентских кухонь 60-х до современных арт-пространств.
Описание экскурсии
- «Сайгон» — место, ставшее колыбелью для целого поколения творцов: поэтов, художников и тех, кто осмеливался идти против течения.
- Культовая столовая «Гастрит». История не о еде, а о «кухонных» разговорах и неофициальной жизни города.
- Ленинградский рок-клуб, где русский рок обрёл свой голос. Именно здесь начинали свой путь такие титаны, как Цой, Гребенщиков и Кинчев. Мы покажем, как музыка стала не просто звуком, а мощным выражением духа целого поколения.
- Пройдём по следам гения иронии Сергея Довлатова и окунёмся в атмосферу легендарной улицы Рубинштейна.
- Арт-центр «Поэмс». Вас ждут удивительные истории этого места и его необычных обитателей, которые продолжают традиции творческого поиска и самовыражения.
- «Эльфийский садик» и «Эльф». Места, где кипела жизнь, где молодые люди боролись за право быть собой и свободно выражать свои идеи в городском пространстве.
- Улица Марата — место, где зарождался российский кинематограф.
- «Пале Рояль» — богемная гостиница с тайнами, от актёрских вечеринок до творческих союзов.
- Арт-центр «Пушкинская, 10». Это не просто пространство, а настоящая автономная республика творцов, живой символ свободы, искусства и альтернативы.
Темы
Экскурсионный маршрут по Санкт-Петербургу посвящён истории творческого сопротивления и свободы самовыражения. Это путешествие во времени, охватывающее ключевые этапы развития неформальной культуры города:
- Шестидесятники — через легендарное кафе «Сайгон».
- Панк-рок 1980-х годов — как следующий этап развития контркультуры.
- Современные арт-пространства, демонстрирующие актуальные формы творческого самовыражения.
Каждая остановка маршрута раскрывает истории реальных людей, неформальных сообществ и значимых культурных событий, оказавших существенное влияние на формирование современного духа Петербурга. Особое внимание уделяется истокам российского кинематографа, тесно связанным с богемной атмосферой этих кварталов.
Организационные детали
- Остаток стоимости нужно оплатить не менее, чем за 1 день до экскурсии по ссылке от организатора
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Пенсионеры
|1900 ₽
|Дети до 16 лет
|1800 ₽
|Стандартный
|2000 ₽
|Студенты
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 516 туристов
Работа нашей команды — показывать вам лучшие достопримечательности, рассказывать об истории и культуре Петербурга. С нами вы откроете множество интересных фактов, легенд и архитектурных особенностей Северной столицы. Будем рады показать вам один из красивейших городов мира — Санкт-Петербург!
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